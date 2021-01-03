Коронавирус помог новым рекордам сельского хозяйства России

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3 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

США ввели новые санкции против российского газопровода ANTON VAGANOV/Reuters
Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен, и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут не способны договориться между собой: проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Подробности...
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Друзей не надо искать – сами появятся

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи». Подробности...
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Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Коронавирус помог новым рекордам сельского хозяйства России

    Значительная часть сырья и техники для сельского хозяйства закупается за рубежом    3 января 2021, 10:10
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Михаил Кувырко

    Система обеспечения едой и сельское хозяйство получили в 2020 году особое значение для России – многие помнят, например, продуктовый ажиотаж. Каким образом коронакризис помог новым успехам российского АПК, какую роль в этих успехах сыграла государственная поддержка – и какие проблемы снабжения страны продовольствием выявил этот год?

    По итогам 11 месяцев года объем производства российской сельхозпродукции составил, по данным Росстата, почти 5,7 трлн рублей – на 1,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Наиболее значительный рост был достигнут в зерновом сегменте: в 2020 году в России был собран второй по величине урожай за постсоветский период – 132,9 млн тонн. В сравнении с предшествующим годом сбор зерновых вырос почти на 10%, и до повторения рекорда 2017 года (135,5 млн тонн) не хватило совсем немного.

    Антикризисные всходы

    Уверенный рост показал и экспорт российского продовольствия. Еще в начале декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что годовой план по экспорту – 25 млрд долларов – уже заметно перевыполнен, а по итогам года его объем может превысить 28 млрд долларов. Активизации вывоза продовольствия способствовали как хороший урожай зерна, так и девальвация рубля.

    Число российских производителей, которым удалось выйти на мировой рынок, выросло, отмечает Елизавета Наумова, советник по внешнеэкономическим вопросам биотехнологического завода «Ладесол-Тамбов». По ее словам, это произошло из-за трудностей, с которыми столкнулся АПК Евросоюза: например, потребители в ЕС едва не остались без свежих овощей на полках магазинов, что открыло новые возможности перед российскими аграриями. Почти вдвое уже в первом полугодии вырос и экспорт продукции свиноводства из РФ.

    В мире потенциал российского сельского хозяйства заслуживает все большее признание. В марте, когда в период карантина рушились цепочки поставок продовольствия по всему миру, газета New York Times опубликовала статью, где именно эта отрасль была названа локомотивом, способным спасти Россию от глобальных потрясений. Отмечалось, что благодаря санкционным войнам на рынке продовольствия Россия стала активно развивать свой АПК, что позволило ей накормить не только себя, но и другие страны.

    Кроме того, американское издание, напоминает финансовый аналитик платформы TradingView, Inc. Игорь Кучма, спрогнозировало будущее российского АПК в условиях глобального потепления. Например, на Дальнем Востоке из-за этого ранее неорошаемые земли могут превратиться в плантации сои, кукурузы и пшеницы, что позволит российским производителям заявить о себе в числе главных производителей еды в мире.

    «В случае успеха и правильного развития страна получит дополнительный доход, – отмечает Кучма. – А учитывая продолжающийся рост мирового населения, спрос на продовольствие вырастет. На этом фоне совсем не удивительно, что акции трех главных российских компаний АПК – «Русагро», ПАО «Группа «Черкизово» и ПАО «Русская Аквакультура» – выросли с начала года. К тому же в октябре премьер Михаил Мишустин подтвердил, что государство продолжит поддержку отрасли».

    На сегодняшний день дотации для АПК в конечном итоге приводят к росту объемов частных и государственных инвестиций в отрасль. Причем основным направлением инвестиционной активности становится перерабатывающая промышленность, считает Елизавета Наумова. По ее словам, обширные территории, доступность сырьевой базы, меры льготной поддержки, наличие технологической базы и устойчивых рынков сбыта позволяют говорить о привлекательности российского АПК для инвесторов.

    В то же время представители агробизнеса и смежных отраслей подчеркивают необходимость наращивать господдержку. Они приводят в качестве примеров те сегменты АПК, которые в России фактически появились на ровном месте. Текущую привлекательность инвестиций в АПК сложно сравнивать с периодом 2014–2016 годов, когда активно работали самые разные меры поддержки отрасли, констатирует Богдан Григорьев, генеральный директор холдинга «Росагромаркет», развивающего федеральную сеть оптово-распределительных центров. По его мнению, самой важной из них было 20-процентное возмещение капитальных затрат инвесторам – именно эта мера позволила создать в России масштабную тепличную отрасль. «Несмотря на все сложности, всего за несколько лет в России наконец появились собственные зимние помидоры и огурцы», – говорит эксперт.

    Новые фронты для импортозамещения

    Однако для обычных россиян падение курса рубля также не осталось бесследным. Практически все производители продовольствия и эксперты аграрной отрасли говорят о том, что этот фактор оказал значительное влияние на стоимость продуктов питания. Кроме того, подорожанию продовольствия способствовало снижение урожаев ряда базовых сельхозкультур, в особенности подсолнечника (по предварительным данным, минус 13,7% за 11 месяцев), сахарной свеклы, производство которой упало на 40,5%, и картофеля (его собрали на 10,9% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года).

    Значительная часть сырья и техники для сельского хозяйства закупается за рубежом. Это сказывается на цене конечного продукта,

    поясняет Дмитрий Матвеев, президент группы компаний «Кабош», специализирующейся на производстве сыра и тепличных овощей. По его словам, его агробизнес в 2020 году потерял на курсовой разнице 300 млн рублей:

    «Когда мы заключали контракт на закупку техники за рубежом, курс рубля был один, а когда производили оплату, курс уже серьезно упал. Семена мы тоже покупаем за границей. Удобрения – в России, но цены на удобрения формируются в долларах, потому что они идут на экспорт. Добавки к кормам, закваски для производства сыров – все это тоже импортные продукты. Поэтому мы вынуждены повышать цены на нашу продукцию. Но делаем это очень аккуратно. Ограниченность потребительского спроса вынуждает нас вести более гибкую ценовую политику, приспосабливаясь к реальным возможностям потребителей. Это неизбежно бьет по доходам компании, но я понимаю, что время сейчас такое – важно просто выстоять, сохранить бизнес».

    Однако, добавляет Дмитрий Матвеев, производители качественных продуктов в любом случае оказались в выигрыше. Не в последнюю очередь это произошло благодаря действующему с 2019 года требованию указывать на этикетках натуральных молочных продуктов, что они произведены «без заменителя молочного жира». «Все больше людей обращают внимание на происхождение, состав продукта, сроки годности. Многие заботятся о качестве того, что они покупают и употребляют в пищу. Тут свои коррективы внесла пандемия, заставила россиян внимательнее относиться к своему здоровью», – говорит Матвеев.

    Товары, которые зависят от курса доллара, в АПК занимают примерно 25-30% – это соевый шрот, премиксы, кормовые добавки, ветпрепараты, аминокислоты, инкубационное яйцо и суточные цыплята для родительского стада и т. д., добавляет Елизавета Наумова. В результате от курса доллара косвенно зависит порядка трети видов отечественной продукции.

    Логистический вызов

    Одним из самых запомнившихся эпизодов 2020 года стал ажиотажный спрос на базовые продукты питания в преддверии весеннего карантина. Многие явно готовились к коронавирусу, как к атомной войне, что приводило к опустевшим полкам, внезапным повышениям цен и прочим диспропорциям на рынке, отмечает Богдан Григорьев. В результате обнаружилась общая тенденция – нехватка текущих запасов товаров, чтобы сглаживать дисбалансы спроса и предложения. Все это напомнило о том, что в России, по сути, по-прежнему отсутствуют значительные накопители производственной продукции, не считая, конечно, складов Росрезерва.

    «Те складские мощности, которые есть у торговых сетей, имеют скорее оборотный характер. Они не рассчитаны на долгосрочное хранение отдельных видов продукции, например, плодоовощной. Более серьезных продуктовых накопителей, где продовольствие можно хранить от нескольких недель до нескольких месяцев, в стране практически нет, что и стало причиной того, с чем столкнулся рынок в 2020 году.

    России нужна логистическая инфраструктура, которая играла бы роль не только накопителя продовольствия, но и единой системы его распределения как для больших, так и для маленьких игроков рынка.

    По сути, только сети полностью закрывают свои потребности в логистике – даже у крупных агрохолдингов порой нет своих складских мощностей. Бизнесу приходится работать на честном слове, особенно в цепочке охлажденных продуктов: рыба, мясо, овощи и фрукты», – утверждает эксперт.

    То же самое, добавляет Богдан Григорьев, касается и продовольственного экспорта: пробивать дорогу за рубеж могут себе позволить в основном крупные компании, способные серьезно вкладывать в продвижение товара, логистику, установление связей с иностранными покупателями. Поэтому для серьезного увеличения экспорта, опять же, нужна серьезная инфраструктура наподобие накопителей продовольствия, которые позволяют компаниям самого разного масштаба агрегировать продукцию в одной точке, откуда она будет направляться за рубеж фурами, рефрижераторными контейнерами или поездами.

    «Аграрный экспорт только начинает играть заметную роль в наполнении бюджета, причем в основном это происходит в зерновом сегменте, – резюмирует Григорьев. – Если Россия действительно хочет стать серьезным игроком мирового рынка продовольствия не только в зерновом сегменте, господдержку экспорта нужно только наращивать».

    Ради создания благоприятных условий для сельскохозяйственного экспорта федеральными проектами до 2024 года предусмотрено увеличение пропускной способности транспортных магистралей, строительство шести новых экспортно-ориентированных оптово-распределительных центров (ОРЦ), строительство зерновых и маслоналивных терминалов, напоминает Елизавета Наумова. Будут также организованы ускоренные поставки сельхозпродукции в Китай по железной дороге, упрощаются таможенные процедуры для агроэкспортеров, принимаются и другие меры для устранения торговых, тарифных и административных барьеров.


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