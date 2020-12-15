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15 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
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Какие меры остановят рост цен на продукты

В России установили персональную ответственность за высокие цены Павел Бедняков/РИА Новости
Критика Владимиром Путиным министра экономического развития Максима Решетникова за подорожание сахара, подсолнечного масла и хлеба возымела действие. Быстрое решение кризиса найдено. А чтобы чиновники вновь не допустили удорожание важных продуктов питания, установлена персональная ответственность. Поможет ли ручное управление сдержать цены на продукты? Подробности...
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    Какие меры остановят рост цен на продукты

    В России установили персональную ответственность за высокие цены    15 декабря 2020, 11:10
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Критика Владимиром Путиным министра экономического развития Максима Решетникова за подорожание сахара, подсолнечного масла и хлеба возымела действие. Быстрое решение кризиса найдено. А чтобы чиновники вновь не допустили удорожание важных продуктов питания, установлена персональная ответственность. Поможет ли ручное управление сдержать цены на продукты?

    В воскресенье Владимир Путин раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за ситуацию, когда в стране цены выросли на растительное масло на 23,8%, на зерновые – на 19,9%, на макаронные изделия – на 10,5%, на хлеб – на 6%. «Это недопустимо! При таких урожаях. То же самое и по сахару», – возмутился Путин. «Реально располагаемые доходы упали на 4,3%. А цены на сахар выросли на 71% с лишним», – продолжил критику президент.

    И речь идет о росте цен на продукты в тех отраслях сельского хозяйства, где Россия добилась достойных результатов. По зерновым и по пшенице, в частности, Россия показывает отличные показатели урожая и экспорта. Урожай зерна достиг 131 млн тонн в чистом весе. Несмотря на засуху в начале сезона, это второй результат после рекордного 2017 года. А экспорт пшеницы в этом сезоне может стать рекордным.

    Сахара в России стали так много производить, что его стало некуда девать, поэтому стали сокращать посевы сахарной свеклы. Еще и ветер в этом году выдул часть посевов. Однако урожая все равно достаточно для удовлетворения потребностей российского рынка.

    А масличные вообще попали в число самых рентабельных отраслей. Подсолнечное масло в сентябре стало самым дорогим растительным маслом в мире. В Европе цена на него стала выше, чем на рапсовое масло впервые за четыре года. Кроме закупок многих стран впрок на фоне пандемии, еще и урожаи подсолнечника в этом году слегка подкачали, в том числе и в России.

    В итоге девальвация рубля, закупки государствами продуктов питания впрок и резкий рост мировых цен на эти товары привели в итоге к удорожанию этих товаров в России.

    Правительство решает, как снизить на них цены. В понедельник был принят целый пакет мер для оперативного решения проблемы и создания задела на будущее.  

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ввел для профильных министров персональную ответственность за контроль и сдерживание потребительских цен на эти товары.

    Создана межведомственная рабочая группа, которую возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Все ее члены должны отслеживать цены на продукты питания в России и быстро реагировать на их рост.

    Российские законы уже разрешают правительству регулировать цены на социально значимые товары, если цена на них за месяц выросла на 30%. Однако теперь решено снизить эту планку до 10%. «То есть когда уже 10 процентов необоснованного роста цен происходят, это показатель того, что ведомствам необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры», – сказал Мишустин членам кабинета министров. Он признал, что «корректировать и использовать этот инструмент нам надо было раньше».

    Чтобы вовремя реагировать, необходим, во-первых, эффективный мониторинг цен, во-вторых, надо предоставить одному из органов право самому быстро менять условия рынка, без процедуры согласований, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. «Еще лучше установить долгоиграющие основные правила и не менять их. Но в условиях повышенной волатильности это, к сожалению, пока далекая перспектива», – добавляет он.

    Однако снижение уровня цен с 30% до 10%, при котором государство будет вмешиваться в процесс ценообразования, как минимум заставит производителей и ретейлеров тщательно планировать уровень затрат и наценки, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

    Пока механизм более действенной слежки за ростом цен только создается, решено исправить ситуацию с удорожанием цен на сахар, растительное масло, муку и мучные изделия в ручном режиме.

    С одной стороны, будут установлены предельные цены. Предельная цена на килограмм сахара в рознице составит 46 рублей, а литр подсолнечного масла не должен стоить дороже 110 рублей. Подобное соглашение до 20 декабря должны заключить производители сахара и подсолнечного масла с розничными сетями. Действовать оно будет до конца третьего квартала 2021 года.

    Конечно, ручное регулирование – это не лучший способ справится с проблемой роста цен. В России рыночная экономика, при которой цена должна устанавливаться в соответствии со спросом и предложением, иначе есть риск уйти в крайности. Например, достичь ситуации, при которой со снижением цены падает и качество продукта, предприятия начинают уходить с рынка, а сам продукт становится дефицитным.

    «Однако применение ручного регулирования помогает быстро справиться с кризисом. Предельные цены будут действовать три месяца потому, что это компромисс с бизнесом, уступка крупных предпринимателей. Опасность продления такого режима – потеря доходов владельцев крупных предприятий и сокращение оборотных средств самих предприятий», – объясняет Вячеслав Чеглов.

    С другой стороны, правительство вводит ограничения на экспорт. Это одна из мер регулирования внутренних цен, когда продажа продукции внутри страны становится более выгодной производителям, говорит Деев. В отношении зерна и подсолнечного масла – это особенно актуальная мера, потому что эти продукты серьезно выросли в цене на мировых рынках. Логично, что производители везут все на экспорт и поднимают цены на внутреннем рынке. Теперь внутри страны этих товаров будет оставаться больше.

    С 15 февраля по 30 июня в России предлагается ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн. Экспортная пошлина на пшеницу может составить внутри квоты 25 евро, вне квоты – 50%, но не менее 100 евро на тонну.

    Также с 9 января на экспорт семян подсолнечника устанавливается фактически заградительная таможенная пошлина в 30%, но не менее 160 евро за тонну. Аналогичные пошлины на экспорт подсолнечного масла пока решили не вводить. Однако если производители нарушат соглашение, и бутылка масла будет стоить дороже 110 рублей, то правительство сразу введет эти пошлины, пригрозил Мишустин.

    Третий пакет мер предполагает ту или иную поддержку производителям сахара, подсолнечного масла и муки. Так, власти пообещали частично возместить мукомолам затраты на покупку зерна, а хлебопекам – на покупку муки. Первые получат в 2021 году свыше 4,2 млрд рублей, вторые – еще 3 млрд рублей.

    «Частичное возмещение хорошо, но полное покрытие было бы лучше. При этом не стоит забывать, что поставщики зерна тоже лукавят и не во всем повышение цен экономически оправдано. Да и бюджет в данном случае не позволяет осуществить полное покрытие», – говорит Чеглов.

    Между тем в росте цен на хлебобулочные изделия есть вполне объективные причины. И только снижением цен на зерно для мукомолов полностью проблему роста затрат не решить. «В стоимости хлеба сырье составляет от 35 до 40%. Причем сырье – это не только мука, но и сахар, дрожжи, яйцо, вода, упаковка и т. п. Коммунальные платежи составляют около 13-15%. Ни газ, ни электричество у нас не дешевеют. Зарплата персонала с налогами – от 15 до 20%. Доля заработной платы в небольших пекарнях будет намного выше. Еще 2-4% – это расходы на оборудование, 1,5-2% – логистика, еще 7-8% уйдут на общехозяйственные и коммерческие расходы, от 15 до 20% – на аренду помещений. Даже исходя из такого грубого расчета, видно: снижение цен на зерно, а, следовательно, и муку, вряд ли может значительно повлиять на оптовую цену батона хлеба», – говорит заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.

    Производителям сахара, которых заставляют снизить стоимость килограмма продукции, предоставят льготные кредиты по ставке от одного до пяти процентов на закупку сахарной свеклы на переработку. Отрасль получит в 2021 году порядка 2 млрд рублей в виде поддержки. По мнению миллиардера Олега Дерипаски, проблема именно в том, что сельскому хозяйству дают деньги «под ростовщические проценты».

    Розничные цены на продукты частично зависят от ставок кредитования сельхозпроизводителей, однако гораздо большее значение имеет стоимость кормов для животных, стоимость сельскохозяйственного сырья, а также другие затраты на его производство и продажу, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.


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