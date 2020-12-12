Почему новогодний стол в России дорожает при низкий инфляции

Россиянам в этом году придется раскошелиться на новогодний стол. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже?

«На праздничный новогодний стол 2021 среднестатистический житель России потратит 10576 рублей, – подсчитала доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Аналогичный продуктовый набор в декабре 2019 года был меньше на 4,4% и составил 10133 рублей».

Эксперт считала стоимость «новогодней корзины» на основе официальных данных Росстата о потребительских ценах по состоянию на ноябрь 2020 года в сравнении с декабрем 2019-го. Эта «корзина» включает в себя следующие продукты: шампанское, вино, крепкий алкогольный напиток –водку, далее – икра, сельдь, соленая рыба, курица, сыр твердый, майонез, колбаса сырокопченая, помидоры, огурцы, свекла, картофель, морковь, апельсины, мандарины, яблоки.

Однако другие оценки говорят о более существенном росте стоимости новогоднего стола. «По разным оценкам, в среднем новогодний стол увеличится в цене на 25-28%», – отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Новогодний стол россиян будет на 35% дороже, чем год назад, то есть в среднем стоимость вырастет на 3700 рублей, отмечает замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Между тем, годовая инфляция в России в ноябре составила всего 4,42%. С одной стороны, инфляция ускорилась, так как в октябре она не превышала 4% (это цель Центробанка). С другой стороны, эксперты ждут куда более значительного удорожания новогоднего стола.

Как такое возможно? Дело в том, что показатель инфляции включает как продукты, так и непродуктовые товары и услуги. Но в последние месяцы заметен рост цен именно на продукты питания. По данным Росстата, продуктовая инфляция в России в ноябре 2020 года выросла на 6,16% по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го. Годом ранее рост пищевой инфляции составлял к ноябрю 2018 года только 4%.

«Новогодний стол в этом году, вероятно, подорожает значительнее, чем предсказывает показатель «пищевой» инфляции. Причина в опережающем росте цен на «селедку под шубой» и оливье, а также росте цен на деликатесы.

Например, за последние несколько месяцев цена на горбушу, кету и кижуч возросла на треть», – говорит аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Всеми любимые салаты оливье и сельдь под шубой из-за удорожания основных ингредиентов выросли в цене на 8% и на 7% соответственно (данные Росстата). Драйверами роста цен на продукты для салатов стали картофель (рост цены на 29%), морковь (на 24%), свекла (плюс 13%), яйца (плюс 9%), майонез (плюс 9%), репчатый лук (плюс 5%).

Даже хлеб в ноябре вырос в цене на 6% из-за удорожания зерна. Сливочное масло только за месяц подорожало на 5%. Президент Владимир Путин очень удивился неожиданно высокому росту цен на ряд товаров. А именно: почему цены на сахар в этом году выросли на 71,5%, на подсолнечное масло – на 23,8%, на муку – на 12,9%, макароны – на 10,5% и на хлеб – на 6,3%?

Единственный плюс в этой истории: алкоголь, рыба и мясо хоть и подорожали, но не так значительно (на 3%, на 4% и на 2% соответственно). «Такой умеренный рост, по нашему мнению, вызван тем, что цены на эти продукты и так высоки. Например, рыбная продукция в конце 2019 года более чем на 5% в годовом выражении, даже обогнав рост пищевой инфляции, и еще большее повышение приведет к падению спроса», – говорит Мильчакова.

Конечно, осенью и в предновогодний период цены на овощи и другие продукты традиционно растут. Однако на этот раз к этому прибавились и другие причины.

«Во-первых, сыграла роль девальвация рубля на 25% к доллару, ведь в производстве большинства товаров в нашей стране в той или иной форме имеется импортная составляющая. Что и отразилось на росте затрат производителей. Второй фактор – резкое увеличение мировых цен на биржевые товар – пшеницу, сахар, подсолнечное масло и т.д.», – говорит Павел Сигал.

В условиях пандемии государства стали массово скупать ради продовольственной безопасности продукты питания. То есть спрос вырос значительно. При этом сельхозсезону во многих странах мира прошел непросто: и из-за экономических проблем вследствие пандемии и из-за природных катаклизмов. Например, из-за низкого урожая подсолнечника выросли мировые цены на подсолнечное масло. По зерновым урожаи также были не лучшими, в итоге пшеница подорожала на мировом рынке почти на 30%. А рост биржевых цен автоматически приводит к увеличению внутренних цен, в противном случае весь товар потечет на экспорт.

«Увеличение цен на сахар, подсолнечное масло и картофель произошло главным образом за счет неблагоприятных погодных условий, сокращения посевных площадей и снижения урожайности. Неблагополучный год для выращивания семечковых и косточковых культур сложился в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, что привело к уменьшению на рынке отечественных яблок и зависимости от импортных поставок», –отмечает Елена Мясникова.

После критики Владимир Путина и премьер-министра Михаила Мишустина разных ведомств за слишком сильный рост цен на базовые продукты питания было принято решение в ручном режиме установить предельные розничные цены на сахар (45 рублей за килограм) и подсолнечное масло (110 рублей за литр).

«Ручное регулирование максимально допустимого уровня цен со стороны государства – мера оправданная, однако это нельзя делать на долгий период. Затраты у производителей все равно увеличились по ряду причин и такие ограничения по ценам придется со временем пересматривать», –предупреждает Павел Сигал.

Россия долгие годы жила с крайне высокой инфляцией. В 1990-е она доходила до космических показателей. Тогда был зафиксирован самый высокий уровень инфляции в истории новейшей России: в 1992 году – 2508%, в 1993 году – 840%. Впрочем, в нулевых двузначная инфляция также была нормой для нашей страны. С 2000 по 2008 годы в России инфляция составляла в среднем 12-15%. Уровень инфляции ниже 10% установился в России сравнительно недавно – после 2008 года. В период с 2009 по 2019 годы уровень инфляции составлял от 3% в 2019 году до 8,8% в 2009 году. За исключением двух лет: в 2014 году инфляция составляла 11,36%, а в 2015 году – 12,9%, отмечает Сигал. В кризисные годы наблюдается ослабление национальной валюты, что обычно вызывает ускорение инфляции. То, что в этом году удается удержать обшую инфляцию чуть выше 4%, – это уже достижение для российской экономики.

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Только в последние несколько лет Россия добилась исторически рекордной и стабильной инфляции. «Показатель в 3-4% – это данность последних нескольких лет, которая стала возможна за счет смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ, который планомерно снижал ключевую ставку в 2019-2020 годах», – отмечает Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».

В этом году общий уровень инфляции невысокий, несмотря на кризисную ситуацию из-за пандемии, что может свидетельствовать об эффективности монетарной политики Центробанка, которой способствовало также значительное снижение импорта, замечает Диана Степанова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова.

По ее прогнозу, в начале 2021 года, скорее всего, удастся сдержать рост инфляции. Этому поможет стабилизация и рост цен на нефть, стабилизация курса рубля, а также продолжение затяжного экономического кризиса, дальнейшее снижение деловой и предпринимательской активности. «Однако с лета 2021 года мы можем увидеть рост инфляции. Особенно если продолжится рост мировых цен на сельскохозяйственные товары, и в совокупности с ослаблением курса рубля это повлияет прежде всего на продовольственную инфляцию», – считает Степанова.

Главными драйверами роста индекса потребительских цен в 2021 году будут не продовольственные товары, считает Миронюк, а цены на импортируемые товары и товары с большой импортной составляющей при производстве. Их доля велика в сегменте товаров длительного пользования, в частности, технике и электронике, на автомобильном рынке, рынке лекарств и др.

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