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8 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

Россиянам предлагают потерпеть рост цен на говядину ради будущего отрасли Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Россия добилась больших успехов в производстве мяса птицы и свинины. Но есть еще одна стоящая особняком мясная отрасль – это производство говядины. И она находится сейчас на этапе становления. И чтобы этой отрасли выжить, цены на говядину на российских прилавках должны стать выше. Насколько подорожает говядина?  Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

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Google обяжут вылавливать российских мошенников

Интернет-гигантов обяжут фильтровать всю недобросовестную рекламу Zuma/ТАСС
Google уличили в размещении сомнительного контента на своих рекламных площадках – объявления, где мошенники обещали выплаты компенсаций от государства при условии ввода данных банковской карты. Защитить пользователя от аферистов, считают эксперты, может закон, который привлечет к ответственности вместе с мошенниками и разместившую их рекламу площадку. Подробности...
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Америка толкает Украину к захвату «крымского плацдарма»

Воссоединение Крыма с Россией до сих пор генерирует в Киеве несбыточные планы Алексей Павлишак/ТАСС
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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С американцами надо говорить напрямую

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    Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

    Россиянам предлагают потерпеть рост цен на говядину ради будущего отрасли    8 декабря 2020, 11:18
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия добилась больших успехов в производстве мяса птицы и свинины. Но есть еще одна стоящая особняком мясная отрасль – это производство говядины. И она находится сейчас на этапе становления. И чтобы этой отрасли выжить, цены на говядину на российских прилавках должны стать выше. Насколько подорожает говядина?

    Цены на говядину в этом году установили новый рекорд, поднявшись за девять месяцев на 17,5%, сообщил РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков. Рост цен там связывают с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля.

    Однако это не предел. Цены на говядину могут измениться из-за отмены тарифных квот на ввоз говядины в Россию, предупреждают в союзе. В начале ноября правительство одобрило введение этой меры с 2022 года. Квоты действуют с 2003 года и позволяют зарубежным производителям ввозить в Россию 570 тыс. тонн говядины по льготной ставке. Через год эту лазейку для импорта хотят прикрыть.

    В Национальном союзе мясопереработчиков опасаются, что если убрать эту квоту на импорт, то говядина может стать недоступной для многих россиян.

    Однако руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает ровно наоборот. «Низкие цены – это прямой путь к тому, что предприятия будут банкротиться. Возникнет дефицит говядины, и цены резко вырастут. Мы это проходили в 2018 году, когда после долгого периода низких цен на мясо птицы в России разорились два крупных предприятия. Цены за один месяц выросли на 20%. Поэтому цена на говядину должна быть рыночной и окупать затраты. А если для кого-то говядина дорога, то у нас есть свинина, мясо птицы и индейка», – говорит Юшин.

    По его словам, на разные части говядины цены меняются неодинаково. В среднем цена на говядину выросла лишь на 3%. Таковы официальные данные Росстата по октябрю. «Однако вырезка за последние полгода подешевела на 20%, потому что у людей меньше денег, и они отказываются от нее в пользу более дешевых частей. На них из-за увеличения спроса цена выросла на те же 20%», – поясняет собеседник.

    По его мнению, для развития производства говядины в стране надо идти по тому же пути, по которому Россия шла для развития рынка мяса птицы и свинины. «Доля импорта свинины в нулевых годах доходила до 40% в объеме потребления РФ. Тогда мы сделали невысокие тарифные квоты, которые были ниже потребностей рынка. Мы искусственно создали дефицит свинины для повышения цен на мясо. Свинина в те годы росла на 30-40% в год в цене. Это дало рентабельность производителям свинины, поэтому в отрасль пошли инвесторы. Теперь рынок заполнен свининой российского производства. Это дало эффект стабильных цен. Конкуренция привела к тому, что у нас три года подряд (2018–2020 годы) цены на свинину снижаются. Потребительские цены на свинину у нас такие же, как были в 2015 году», – рассказывает Юшин. Собственно, та же схема была опробована и на мясе птицы, и привела к тому же эффекту.

    То есть потребитель, пока отрасль только развивается, действительно вынужден терпеливо переплачивать за товар, помогая становлению этой новой отрасли.

    «Снимаю шляпу перед россиянами, которые в нулевых и вплоть до 2015 года переплачивали по сравнению с мировым рынком за свинину и мясо птицы. Чтобы сегодня, когда в мире все подорожало, мы имели одни из самых низких цен в мире на эти продукты.

    У нас сегодня свинина дешевле, чем в Бразилии, что невозможно было представить ранее. Наша свинина стоит в три раза меньше, чем в Китае. Поэтому нельзя мерить все короткими отрезками», – говорит собеседник.

    Сейчас инвесторы не идут в производство крупного рогатого скота по одной простой причине – из-за низкой рентабельности. «Чтобы инвесторы пошли развивать мясное скотоводство, рентабельность этой отрасли должна быть не ниже 25%. Это необходимо, чтобы отдавать кредит», – говорит Юшин. Сейчас, по официальным данным Минсельхоза, в целом в отрасли рентабельность отрицательная из года в год. Хотя надо понимать, что есть крупные эффективные производства, но их можно пересчитать по пальцам.

    Для того, чтобы повысить рентабельность производства говядины, необходимо принять комплекс мер, включая уже существующую господдержку (нулевой налог на прибыль, льготные инвестиционные кредиты для молочного и мясного скотоводства), выдачу грантов и т. д.

    Однако одних льгот недостаточно. Многие страны мира наравне с государственной поддержкой сельского хозяйства защищают свой рынок говядины с помощью пошлин. Например, Бразилия – один из крупнейших производителей и экспортеров говядины – установила импортную пошлину на ввоз говядины в 24%, Турция имеет пошлину от 40 до 200%, Марокко – от 60 до 100%, Таиланд – 60%. «В России импортные пошлины, которые реально платятся – это 11,25%. Квота в 570 тыс. тонн на импорт говядины была эффективна, когда мы ввозили 800-900 тыс. тонн говядины в страну. Но сейчас мы завозим всего 370 тыс. тонн, а в прошлом году импортировали 350 тыс. тонн говядины. На рынке переизбыток говядины, поэтому цены на нее невысокие», – указывает Юшин.

    По его данным, говядина в России дешевле, чем в других странах. Так, по данным на 30 ноября, полутуша в опте в США стоит 291 рубль, в Уругвае – 296 рублей, в Евросоюзе – 326 рублей, а в России всего 241 рубль.

    В России неэффективных производителей говядины очень много. Достаточно сказать, что 80% крупного рогатого скота – это молочный скот. А себестоимость производства говядины из молочного скота намного выше, чем из мясного скота. Молочный скот намного дольше набирает вес – а значит, и затраты на корм, воду и другие ресурсы будут выше.

    В отличие от мяса птицы и свинины, производство говядины в целом более сложный, финансово затратный и долгий процесс.

    «Бройлерного цыпленка мы выращиваем за 42 дня до двух с половиной килограммов. Чтобы вырастить свинью, надо примерно 170-180 дней, плюс около четырех месяцев свинья ходит со своими будущими поросятами. Корова вынашивает теленка девять месяцев. Потом должно пройти еще 12-18 месяцев до того момента, когда бычок отправляется на мясокомбинат. Если мы говорим о современном производстве, то бычок стоит шесть месяцев на интенсивном откорме. Если у свиней мы можем получать все больше и больше доживающих до убоя поросят, то корова дает только одного теленка или телочку. Поэтому говядина дороже во всем мире», – рассказывает эксперт из Национальной мясной ассоциации.

    Кроме более высокой себестоимости производства говядины, возврат инвестиций в эту сферу занимает более длительный срок. Так, окупаемость мяса птицы и свинины составляла порядка пяти–восьми лет в зависимости от цен на зерно и другие ресурсы. Проект по производству говядины имеет срок окупаемости 11-12 лет, отмечает собеседник.

    «Развитие скотоводства – это очень инерционная отрасль, поэтому надо запастись терпением. Но я верю в положительный эффект для всех сторон жизни. Когда у нас будут красивые пастбища, по которым будут ходить коровы, может быть даже с колокольчиком, сельские жители начнут зарабатывать нормально. Это поможет и развитию аграрного туризма», – заключает собеседник. 


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