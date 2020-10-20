Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

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20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:55  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
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Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга

Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным Илья Питалев/РИА «Новости»
Противостояние в Нагорном Карабахе и в целом между армянами и азербайджанцами отличается исключительным накалом взаимной неприязни. Обе стороны готовы на все ради своего понимания истории и этнической правоты. Какие методы используются для того, чтобы десятилетиями создавать образ врага и культивировать исторические страхи среди этих народов? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украина выбрала путь Эфиопии

Андрей Манчук, политолог
Открытие рынка продуктивной земли – это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. Земельная реформа, которую собираются проводить в условиях хаоса и развала, способна привести Украину к масштабной социальной катастрофе. Подробности...
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России необходимо министерство счастья

Сергей Мардан, публицист
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Алексей Федоров, кардиохирург
Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ», а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости? Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей. Подробности...
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    Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

    Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей    20 октября 2020, 21:30
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом?

    На внутреннем рынке котировки подсолнечного масла выросли на 6,6% до 74 175 тыс. рублей за тонну (с НДС). Этот новый ценовой рекорд зафиксировали в обзоре аналитического центра «Совэкон». Тонна подсолнечника (сырья для производства масла) подорожала на 4,66% до 30 875 тыс. рублей (без НДС). В «Совэконе» считают, что основная причина в скачке экспортных цен. Подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78% до 960 долларов за тонну.

    Все дело в росте цен на подсолнечник, отмечает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, сельхозпроизводители придерживают у себя масличные, не продают их. Тем самым, у переработчиков запасов сырья для производства подсолнечного масла осталось максимум на один-два месяца.

    Рост цен объясняется просто, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «У нас в этом сезоне относительно невысокий урожай (по сравнению с рекордным в прошлом году), и в соседней Украине – тоже», - говорит собеседник. Надо понимать, что это два крупнейших мировых производителя подсолнечника в мире: Украина на первом месте, а Россия – на втором. Так, на Украине урожай подсолнечника сократился на 2 млн тонн, в России на 19 октября собрано на 1 млн тонн меньше, чем годом ранее - 11,4 млн тонн (данные Минсельхоза). В «Совэконе» ожидают, что в этом сезоне всего будет собрано 12,2 млн тонн подсолнечника в России. Это на 3,2 млн тонн меньше, чем в рекордном 2019 году (15,4 млн тонн).  

    Невысокий урожай подсолнечника у двух мировых игроков оказал влияние на мировой рынок – мировые цены на него выросли. Учитывая значительный экспорт подсолнечного масла из России, это привело к росту цен внутри нашей страны.

    «Цены на внутреннем рынке определяются экспортными ценами. Свою роль сыграла и девальвация рубля», - говорит Дмитрий Рылько. Иными словами, если цены внутри России на подсолнечник будут существенно ниже, чем на мировом рынке, то все сырье просто уйдет за рубеж, ведь там купят дороже.

    При этом, нехватки сырья в России, уверяет Рылько, нет. «У нас нормальное производство, просто оно меньше по сравнению с прошлым сезоном, когда был рекордный урожай», - добавляет он. Каждый год выдавать рекорды тоже невозможно.

    Так как 90% в цене подсолнечного масла – это стоимость сырья, то по цепочке выросла стоимость и конечного продукта в оптовом звене, объясняет Мальцев из Масложирового союза. По логике рынка, следующий шаг – это удорожание бутылки подсолнечного масла на полках в российских магазинах.

    «Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей и их политики. Мы (переработчики) отпускаем им продукцию на десятки процентов дешевле, чем она стоит на полке в магазине. Но как они воспользуются запасами своей маржи, это уже торговая политика сетей», - говорит Мальцев газете ВЗГЛЯД.

    Директор Масложирового союза жалуется, что как только экспортные пошлины на масличные культуры снизили (по подсолнечнику и рапсу с 20% до 6,5%, а по сои – до нуля), у переработчиков сразу возникли проблемы с маржинальностью. По его словам, они работают либо с нулевой маржой, либо, как сейчас, с отрицательной. «Переработчики находятся в такой тяжелой ситуации все последние годы, но сейчас ситуация обострилась. Мы зажаты снизу сельхозпроизводителями подсолнечника и сверху – розничными сетями», - говорит он. По его мнению, только у розничных сетей есть «жирок», то есть возможность сдержать рост цен на полках в магазинах.

    С одной стороны, покупательская способность сейчас не растет, с другой – розница часто перекладывает рост цен в опте на покупателя, и надеяться на другое вряд ли стоит. Несмотря на это, Минсельхоз успокаивает население: в ведомстве не ждут дефицита социально значимого продукта - подсолнечного масла. «Минсельхоз ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой», - завили в министерстве.

    Минсельхоз уверяет, что российские аграрии производят достаточно подсолнечника и для удовлетворение внутреннего потребления, и для наращивания экспорта. В 2020 году, как говорят в ведомстве, уровень самообеспеченности растительным маслом составит 176,3%. Это значит, что в России производят подсолнечного масла значительно больше, чем потребляют. Это действительно так. По подсолнечному маслу мы уже очень давно сами себя обеспечиваем. Другое дело, что паника среди покупателей может приводить к пустым полкам, что можно было наблюдать весной на фоне карантина и слухов о нехватке и удорожании гречки или лимонов.

    Смогут ли в ведомстве остановить паническую аттаку? Что там придумают для того, чтобы подсолнечное масло не стало золотым?

    По словам Мальцева, Масложировой союз совместно с Минсельхозом обсуждают меры по корректировке и стабилизации текущих цен внутри страны. «Речь идет о регулировании экспорта через разрешительный порядок экспорта сырья», - говорит он. Логика понятна: если сократить вывоз подсолнечника из страны, то это поможет сбить цены на него внутри РФ. По цепочке это поможет сбить цены на подсолнечное масло в опте, и у розницы отпадет необходимость делать выбор, что важнее – маржа или покупатель. 

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