Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

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8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:53  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Бои в Карабахе показывают образец войны будущего

Азербайджанские беспилотники играют одну из важнейших ролей в ходе наступления на Карабах mod.gov.az/ru
Идущие сегодня в Нагорном Карабахе военные действия существенно отличаются от столкновений, которые случались здесь ранее. Речь идет о массовом применении ударных беспилотников. Азербайджан с помощью БПЛА испытывает против Нагорного Карабаха модель боевых действий, которая в перспективе способна полностью поменять картину сухопутного боя во всех войнах будущего. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...

Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры. Подробности...

Всемирный банк критикует Россию за щедрость

Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите прав
Льготы с субсидиями, говорят эксперты Всемирного банка, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса «потащит» экономику вперед. По форме верно, по сути издевательство. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

    США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом    8 октября 2020, 21:45
    Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке.

    «Производство зерновых – одна из наших ключевых экспортных позиций, уже намолочено зерна больше, чем на аналогичную дату прошлого года – по последним данным, более 126 миллионов тонн», – сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства РФ. Это позволяет стране не только обеспечить собственные потребности, но и наращивать экспорт, добавил он.

    Об успехах России наилучшим образом говорят ее соперники. Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью вынужден признать: Россия «добилась существенного успеха», используя «современные технологии». Прежде Россия была «импортером пшеницы, а теперь является экспортером». Поэтому Вашингтон рассматривает россиян «в большей степени конкурентами, а не торговыми партнерами в сфере продовольствия и сельского хозяйства».

    В советские годы наша страна действительно импортировала пшеницу, причем закупала ее у своих политических оппонентов, в том числе у США. Однако с начала нулевых Россия начала не только кормить себя, но делать первые попытки продавать на экспорт. В 2001 году лидерами были США, Австралия, Канада, Франция, Германия, и даже Украина продавала пшеницы больше, чем Россия. Северная Америка продавала больше 25 тыс. тонн, а Россия – в 25 раз меньше (1636 тонн). Однако постепенно ситуация менялась. Почти каждый год экспорт пшеницы из России рос. К 2014 году наша страна уже вплотную приблизилась к США и Канаде, обогнав остальных соперников. Вашингтон по-прежнему продавал 25,6 тыс. тонн пшеницы, а Россия – уже более 22 тыс. тонн. 

    С тех пор России не раз удавалось обойти и Канаду, и США по экспорту пшеницы, и в 2020 году она обещает закрепить за собой мировое превосходство. «Россия в этом году экспортирует 50 млн тонн зерновых, из них 39–40 млн тонн – пшеница», – отмечает гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

    Для сравнения:

    СССР в 1985 году закупил рекордные 46 млн тонн зерна, в том числе 21 млн тонн пшеницы. Теперь России сама кормит многие страны, продавая 50 млн тонн зерна.

    Конечно, такие успехи невозможны без хороших урожаев. «В этом сезоне в России ожидается второй по объему урожай после рекордного 2017 года. Тогда мы собрали 135,5 млн тонн зерна, а сейчас соберем больше 130 млн зерновых», – говорит Петриченко.

    Минсельхоз России ожидает, что урожай зерна в этом году составит более 125 млн тонн, пшеницы – не менее 82 млн тонн. Экспорт зерновых, по прогнозу ведомства, будет 50 тыс. тонн.

    В этом году сложилась уникальная ситуация. «Урожай высокий, но при этом еще и цены высокие. Такое бывает крайне редко. Это произошло потому, что у наших конкурентов, за исключением Австралии и Канады, сезон оказался неудачным», – говорит собеседник.

    Конечно, Россия шла к успеху не один год. «Это длительный поступательный процесс, который начался в начале нулевых годов. В российской зерновой индустрии произошли важные структурные изменения. И двигателем этих изменений был мировой спрос. В России стали больше внимания уделять пшенице. Лет десять назад увеличились посевы озимой пшеницы, урожайность которой выше яровой. Также начали развивать кукурузную тему, постепенно увеличивая ее посевы и производство. Это высокотехнологичная отрасль. Также нарастили посевы еще одной высокорентабельной культуры – зернобобовые, так как вырос мировой спрос на горох, нут и т. д.», – рассказывает Петриченко. Россия стала выращивать то, на что есть спрос. Однако это не простые культуры, поэтому параллельно создавался технологический фон: от семян, зашиты растений, минеральных удобрений до сельхозтехники.

    «Россия начала использовать более качественные семена, более современные средства защиты растений, более эффективные удобрения и сельхозтехнику,

    которая доставляет все это в поля, а потом еще и собирает урожай. Это все происходило в течение 15–20 последних лет», – говорит Петриченко.

    В сельском хозяйстве России в целом наблюдается засилье импортных семян. Однако в зерновом сегменте эта проблема начала решаться. Мировые производители семян локализуют свое производство в России. «Многие семена, например кукурузы и подсолнечника – импортные. Но по пшенице это в основном наши семена», – говорит Петриченко.

    «Благодаря разработкам российских ученых мы обеспечили свою независимость по семенам пшеницы. Специалисты подтвердят, насколько это критически важно», – говорил Владимир Путин, подводя итоги 2018 года.

    Удивляет еще один высокотехнологичный сектор – производство машин для фермеров. Производители агротехники уже тестируют первые образцы беспилотных сельхозмашин, которые сами сеют и сами пашут. А все потому, что рук на сезонные работы не хватает.

    В итоге вся эта технологическая революция в зерновой отрасли плюс использование озимой пшеницы и кукурузы позволили повысить урожайность с одного гектара. Более того, увеличение доли озимой пшеницы приводит к более высокой надежности урожая, так как озимые и яровые друг друга страхуют, говорит Петриченко.

    Поскольку спрос на зерновые внутри России стабильный и сильно не растет, то увеличение урожая поставило необходимость расти за пределами страны. С каждым годом российская пшеница завоевывала все новые страны, зачастую отбирая долю у конкурентов. Сначала, как это всегда бывает с выходом нового игрока на довольно конкурентный рынок, Россия брала возможностью выставлять невысокий ценник.

    На долю российского экспорта теперь приходится пятая часть всего мирового экспорта пшеницы. Российское зерно покупают свыше ста стран. Например, в Египте Россия выиграла почти 80% всех тендеров на поставки пшеницы. И этот список стран продолжает расширяться. В прошлом году российская пшеница открыла двери в Саудовскую Аравию, а недавно удалось выйти на рынок Алжира, который является третьим в списке главных импортеров зерна на планете. Российские экспортеры уже получили из Алжира приглашения для участия в следующем тендере, а проверочная партия зерна из России прошла проверку, передает «Блумберг». Поставки российского зерна на алжирский рынок станут сильным ударом по экспортерам пшеницы из Франции, которые до сих пор доминировали в этой североафриканской стране. Эксперты ждут падение экспорта зерна из Франции в этом году сразу в два раза.

    «Мы можем дать то качество, которое нужно покупателю. Россию выбирают потому, что мы находимся ближе и как поставщик надежнее, у нас стабильные показатели. Франция один год производит хорошую пшеницу, другой год – хуже по качеству, как сейчас. Американцы дают самое разное качество, какое изволите, но цены у них высокие, они слишком дорогие на рынке», – объясняет Петриченко.

    Любопытно, что рынки сбыта российской и американской пшеницы отличаются и, как правило, не пересекаются. Россия скорее наступает на пятки европейским поставщикам. «США продают зерновые в основном по американскому континенту, Японии и в страны Юго-Восточной Азии. Российские зерновые продолжают в основном в странах Средиземноморья, Ближнего Востока, Индийского океана и по всей Африке», – рассказывает Петриченко.

    Чего же так боятся США? Дело, вероятно, в продовольственной безопасности, которую Россия сумела себе обеспечить. Во-вторых, на экспорте зерновых Россия уже начала зарабатывать больше, чем на экспорте оружия, и продолжает наращивать эти показатели.

    Превзойти объемы российского экспорта пшеницы в 39–40 млн тонн вряд ли кому-то из конкурентов удастся. У Австралии два года был очень плохой урожай, поэтому она экспортировала по 10 млн тонн. «В этом году урожай у австралийцев отличный, поэтому на экспорт пойдет 18 млн тонн пшеницы. Но это все равно вдвое меньше, чем экспорт российской пшеницы. Весь Евросоюз в этом сезоне экспортирует 25 млн тонн пшеницы. США, возможно, поставят 27 млн тонн пшеницы», – говорит Петриченко. 


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