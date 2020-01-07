Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»

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7 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземного моря. Почему этому проекту резко противостоит Турция – и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
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Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний ВостокФото: kremlin.ru
Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Из нашей жизни ушла чернуха

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
На картиночных оптовых базах и складах, где соцсетевые розничники черпают картинки для постов, такого товара, которым можно проиллюстрировать, что «в России все плохо», становится все меньше. Стремительно и катастрофически. Подробности...
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Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

Антон Крылов, журналист
Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Рождество – это про смысл и надежду

Сергей Худиев, публицист, богослов
За Рождеством стоит история, которую всем нам стоит знать. Если вы неверующий – потому что она сформировала нашу цивилизацию. Если вы готовы поверить – то потому, что она может преобразить вашу жизнь, как уже преобразила жизнь множества людей. Подробности...
Обсуждение: 97 комментариев
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    Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

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              2019-й год вновь принес успехи российскому сельскому хозяйству   7 января 2020, 11:20
              Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
              Текст: Михаил Кувырко

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              Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными. С одной стороны, череда банкротств относительно региональных производителей, с другой - очередные рекорды и укрупнения. Почему возникли такие парадоксы и какая тенденция в целом складывается на наших глазах в российском агропромышленном комплексе?

              По предварительным данным Минсельхоза, в 2019 году сельскохозяйственное производство в России выросло более чем на 2% к 2018 году, когда в отрасли наблюдался спад на 0,2%. Как сообщила в начале декабря на конференции «Агрохолдинги России – 2019» замминистра Елена Фастова, совокупная выручка сельхозорганизаций должна превысить показатели 2018 года на 4%, достигнув порядка 3 трлн рублей. Прибыль до налогообложения составит 378 млрд рублей (плюс 21%), рентабельность деятельности – 14,6% (с учетом субсидий) против 12% в 2018 году.

              Особенно удачным 2019 год оказался в сфере растениеводства. Валовый сбор зерна в чистом весе составил порядка 121 млн тонн – второй в истории современной России результат (рекордом пока остается урожай 2017 года – 130 млн тонн). Хотя еще в середине года многие аналитики прогнозировали существенно более низкий урожай из-за жары в основных зерновых регионах страны.

              Рекордные показатели были достигнуты и в других направлениях. В частности, подсолнечника, по предварительной оценке, было собрано 14,8 млн тонн в весе после доработки (годом ранее 12,8 млн тонн), риса – 1,2 млн тонн (против 1 млн тонн в 2018 году), сои – 4,4 млн тонн (в 2018 году – 4 млн тонн). Также обновление рекорда должно произойти в производстве овощей защищенного грунта – 1,15 млн тонн против 1 млн тонн в 2018 году.

              В животноводстве 2019 год принес успехи производителям молока. По данным аналитического центра Milknews и ассоциации «Союзмолоко», по итогам 2019 года производство товарного молока в России должно вырасти на 3%, до 22,1 млн литров. При этом на долю сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в этом объеме приходится уже более 80% производства. Надой на одну корову в сельхозорганизациях за десять месяцев 2019 года вырос на 6%, до 5780 кг молока.

              Вполне результативным оказался год и для экспортеров продовольствия. Как сообщил в конце декабря на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в 2019 году экспорт российской продукции АПК составил порядка 25 млрд долларов – это несколько меньше, чем в 2018 году (25,8 млрд долларов), но выше плана, который был определен в 24 млрд долларов.

              Невкусные активы

              Но за этими, безусловно, достойными цифрами важно видеть и другие реалии отрасли. Еще в 2018 году российский АПК стал регулярным поставщиком новостей о банкротствах предприятий.

              Пожалуй, самый яркий пример из этой серии – группа компаний «Евродон» из Ростовской области, не так давно бывшая крупнейшим игроком российского рынка мяса индейки. Однако серия нарастающих проблем – корпоративные конфликты, вспышки птичьего гриппа, накопление неподъемных долгов и т.д. – привела к фатальным последствиям. Еще в 2016 году ООО «Евродон» имело доход в 8,6 млрд рублей, но после того, как создателю компании, харизматичному бизнесмену Вадиму Ванееву, не удалось договориться об очередной реструктуризации долгов с основным кредитором в лице Внешэкономбанка, последовало стремительное банкротство.

              Еще одним громким банкротством 2018 года в птицеводстве стал крах холдинга «Белая птица», который пару лет назад контролировал порядка 5% российского рынка мяса бройлеров. Спусковым крючком в данном случае стали проблемы у основного кредитора – Промсвязьбанка. После введения в нем временной администрации кредитование «Белой птицы» прекратилось, и очень скоро ее предприятия в разных регионах (Курская, Белгородская, Ростовская области) стали банкротиться, а в сентябре 2019 года банкротом была признана сбытовая структура холдинга – одноименной торговый дом.

              В 2019 году эти процессы не прекратились. Как выяснили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в первом квартале в сельском хозяйстве продолжился умеренный рост количества банкротств: если в начале 2018 года в среднем в отрасли банкротилось порядка 36 юрлиц в месяц, то спустя год этот показатель перевалил за полсотни. В пищепроме в 2018 – начале 2019 года происходило в среднем порядка 20 банкротств в месяц. Среди крупнейших банкротных компаний в первом квартале были названы ООО «Белая птица-Курск», производитель масел и жиров ООО «Юг Сибири» (Алтайский край), производитель кормов для животных АО «БКХП» (Белгородская область) – предприятия с выручкой в миллиарды рублей.

              Во втором квартале список финансово несостоятельных предприятий пополнился новыми известными именами. В частности, одно за другим стали банкротиться компании саратовского холдинга «Солнечные продукты» – одного из крупнейших игроков на рынке растительного масла, маргарина и майонеза. Как и во многих других случаях, причиной  стало накопление долгов (основными кредиторами «Солнечных продуктов» выступали Россельхозбанк и холдинг «Русагро»). Можно привести и ряд случаев, когда под банкротством оказывались не столь известные холдинги федерального масштаба, а региональные игроки АПК и пищепрома.  

              Уже пятый год в России прослеживается тенденция к сокращению количества мелких, неэффективных производств и сосредоточения всей валовой продукции пищепрома вокруг крупнейших игроков.

              Соответственно, растет и количество банкротств, констатирует управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк. При этом, по его словам, громких банкротств крупных производителей, влияющих на конъюнктуру всего российского рынка, наподобие «Евродона», относительно немного – массово банкротятся небольшие предприятия, которые значимы для конкретного региона.

              В ряде случаев крупные игроки «унаследуют» активы обанкротившихся предприятий. Так произошло, к примеру, в Саратовской области, где холдинг «Русагро», получив контроль над активами «Солнечных продуктов», заявил о планах инвестировать в них и наращивать объемы производства. Пока не вполне прояснилась ситуация вокруг будущего «Евродона», хотя еще в конце октября председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что актив достаётся стратегическому инвестору – пока не названному по имени.

              Но судьба сравнительно небольших предприятий АПК и пищепрома нередко складывается незавидно: после объявления конкурсного производства активы обанкротившихся компаний попросту не удается продать. «Чаще всего активы небольших или средних предприятий после банкротства просто консервируются после безуспешных поисков инвесторов и покупателей, – говорит Илья Березнюк. – Предприятие просто останавливается, и сроки его перезапуска с новыми владельцами остаются в регионе под вопросом на неопределенное время. Выигрывают от такой ситуации, конечно же, крупные агрохолдинги, которые могут оперативно заместить выпадающие мощности. Именно такая ситуация возникла после банкротства «Евродона»: его основной конкурент – холдинг «Дамате» – быстро нарастил производство индейки быстро».

              Механизм финансового оздоровления в рамках института банкротства фактически не работает,

              констатирует генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, хотя, по его словам, такая ситуация складывается и в других отраслях, не только в АПК и пищепроме. Лишь очень немногим предприятиям удается выйти из банкротства в случае, если появляется какой-то инвестор или собственник находит инвестиции, чтобы договориться со своими кредиторами и показать им план действий по выходу из ситуации.

              Нынешняя волна банкротств предприятий АПК и пищепрома продолжится, прогнозирует Мирзоев: «Количество банкротство растет в целом во всех отраслях в связи с общей негативной экономической ситуацией и усилением на ее фоне издержек бизнеса, связанных с государственным регулированием и административным давлением на бизнес. В нашей компании банкротная практика сейчас наиболее загружена, хотя еще несколько лет назад она составляла небольшую часть нашей деятельности».

              Возвращение мегапроектов

              И все же катастрофы в нынешней ситуации с банкротствами в АПК, полагает Илья Березнюк, нет. Так складывается конъюнктура рынка: в ближайшие два-три года развитие АПК и пищепрома по-прежнему будет сосредоточено вокруг крупных игроков.

              Для находящихся под угрозой банкротства предприятий АПК и пищепрома, полагает Илья Березнюк, выход состоит в смещении в сторону приоритетных на сегодняшний день направлений, куда еще идет какой-то объем инвестиций – такие предприятия в крайнем случае еще можно продать. «Непрофильные инвесторы понимают, что на данный момент важна господдержка тех, кто готов вкладывать деньги в конкретный сегмент, среди которых можно назвать, к примеру, производство молочных продуктов, – считает эксперт. – Соответственно, для молочников текущая ситуация выглядит чуть проще. Для овощеводов открытого и закрытого грунта инвестиционная фаза поддержки государства тоже еще не закончена. Кроме того, сейчас идут попытки развития тех сегментов, которые были забыты в тот период, когда активно шли инвестиции в производство мясо птицы и свинины – по этим сегментам у нас наблюдается полное закрытие потребностей внутреннего рынка уже второй год».

              О вхождении российского АПК в новый инвестиционный цикл свидетельствуют прежде всего текущие данные о капиталовложениях в отрасли.

              На начало декабря инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий в 2019 году предварительно оценивались Минсельхозом в 520-540 мрлд рублей – на 10-15% больше, чем годом ранее. Это существенно превышает инвестиционную динамику в целом по стране.

              В структуре ожидаемых инвестиций также легко разглядеть общую тенденцию к концентрации отрасли. По данным портала «Агроинвестор», общая стоимость 25 крупнейших проектов российского АПК, объявленных в 2019 году, составила почти 415 млрд рублей. Иначе говоря, в среднем один такой проект стоил 16,6 млрд рублей – сумма, весьма внушительная для сельского хозяйства и пищепрома. В частности, в зерновом сегменте пять крупнейших новых проектов потянули на 117 млрд рублей, из которых больше половины пришлось на один проект – строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы в Липецкой области стоимостью 63 млрд рублей.

              В молочном сегменте три мегапроекта холдингов «Степь», «ЭкоНива» и «Арсиб» в сумме составили 90 млрд рублей. Высокая концентрация наблюдается и в масложировой отрасли: здесь в 2019 году появилось три новых проекта на 44 млрд рублей. В новое десятилетие российский АПК уверенно входит под знаменем крупного формата.


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