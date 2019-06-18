Названы крупнейшие землевладельцы России

Двадцать землевладельцев России контролируют 7,87 млн га, а общая стоимость их земель равна 471,7 млрд рублей, отмечает Forbes.

В двадцатку крупнейших землевладельцев России, по данным Forbes, вошли Андрей Гурьев, Олег Дерипаска, Вадим Мошкович, Владимир Евтушенков, братья Александр и Виктор Линники, Игорь Худокормов.

Отмечается, что самый дорогой участок земли у семьи бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Так, фирма «Агрокомплекс» им. Н И. Ткачева распоряжается 649 тыс. га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 тыс. га (45,6 млрд рублей).

Издание также называет и самый большой участок по площади. Это владения компании «Мираторг» братьев Линников (1 млн га), однако по стоимости эти земли только на третьем месте. Уточняется, что земли крупнейшего производителя мяса в России находятся преимущественно в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти в три раза ниже, чем в Краснодарском крае.

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