Названы самые богатые рэперы в мире

Forbes составил рейтинг самых богатых рэперов в мире.

Возглавляет рейтинг Jay-Z, который стал первым миллиардером в истории хип-хопа, а их общее состояние с женой, певицей Бейонсе, оценивается в 1,4 млрд долларов.

Dr. Dre еще пять лет назад также объявил себя миллиардером, но Forbes считает, что рэпер приукрашивает действительность и до сих пор не достиг миллиарда. Его состояние оценивается сейчас в 800 млн долларов.

Третье место досталось Diddy (Puff Daddy) с 740 млн долларов.

Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли Канье Уэст (240 млн долларов) и Дрейк (150 млн).

Напомним, самой богатой женщиной в мире музыки является американская певица и актриса Рианна.