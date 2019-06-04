Названа самая богатая певица в мире

Самой богатой женщиной в мире музыки является американская певица и актриса Рианна, журнал Forbes оценил ее состояние в 600 млн долларов.

Она обошла Мадонну, чье состояние оценивается в 570 млн долларов, на третьем месте Селин Дион (450 млн долларов), на четвертом – Бейонсе (400 млн долларов), передает РИА «Новости».

Основная часть заработка Рианны получена благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, который является одним из главных игроков на рынке люксовых товаров. Глава компании – миллиардер Бернар Арно, его семья находится в рейтинге Forbes на четвертом месте с состоянием 76 млрд долларов.

Рианна и LVMH владеют брендом косметики Fenty Beauty, продукция которого продается с сентября 2017 года. За первые недели продаж бренд заработал около 100 млн долларов, а серьезную роль в этом сыграла рекламная кампания косметики в Instagram Рианны. На него подписан 71 млн человек.

Также Рианна является владелицей линии нижнего белья Savage X Fenty совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group.

Миллионы долларов она зарабатывает также на выступлениях и выпущенных альбомах.

Самой богатой женщиной планеты является наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, ее состояние оценивается в 49,3 млрд долларов.