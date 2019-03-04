Названа самая богатая женщина планеты

Наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала богатейшей женщиной в мире, сообщает Forbes.

Состояние Бетанкур-Майерс оценивается в 49,3 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Сообщается, что владелица L’Oreal за 2018 год стала богаче на 7,1 млрд долларов. Капитал женщины вырос, прежде всего, благодаря повышению цен на акции компании. Также отмечается, что Бетанкур-Майерс и ее ближайшие родственники владеют 33% косметической корпорации.

1 марта Bloomberg назвал 500 богатейших людей планеты, в списке которых оказались 25 россиян.