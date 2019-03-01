Дерипаска вернулся в список богатейших людей мира

Владелец «Русала» Олег Дерипаска вернулся в список 500 богатейших людей мира, сообщает Bloomberg.

По итогам первых двух месяцев бизнесмен заработал 1,07 млрд долларов, и его состояние теперь оценивается в 3,93 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Всего в рейтинге 500 богатейших людей планеты оказались 25 российских долларовых миллиардеров. Дерипаска замкнул список самых богатых россиян, а в общем рейтинге расположился на 490 месте.

Отмечается, что все представленные в рейтинге российские предприниматели с начала года увеличили свои капиталы. Первым среди них стал владелец «Норникеля» Владимир Потанин, увеличивший свое состояние на 1,63 млрд долларов до 21,3 млрд. Второе место у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, заработавшего в 2019 году 496 млн долларов и прибавившего до 19,9 млрд долларов. В тройке оказался также основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, состояние которого прибавилось на 1,44 млрд долларов до 19,3 млрд. Самый большой прирост показал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов – он заработал 2,39 млрд и довел свой капитал до18,4 млрд долларов.

Сообщается, что индекс рассчитывался на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены имеют доли.

В 2018 году Минфин США ввел против компаний Дерипаски En+ и «Русал» санкции, в результате чего акции подконтрольных ему фирм резко обвалились, а состояние бизнесмена за несколько часов уменьшилось на 960млн долларов.

Санкции с компаний миллиардера были сняты в январе 2019 года.

В феврале стало известно о переводе En+ и «Русал» из оффшорной юрисдикции острова Джерси в юрисдикцию России.