Эксперт: Для закрепления успеха сельского хозяйства нужно развивать социальную сферу на селе

Сельское хозяйство в России является одной из самых успешных отраслей экономики. Но чтобы двигаться дальше, нужна новая аграрная политика, включающая в себя развитие социальной сферы сельских территорий. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Шпунт, комментируя прошедший в четверг Госсовет, на котором Владимир Путин поручил подготовить предложения по развитию сельского хозяйства России.

«Российским аграриям удалось обеспечить необходимые объемы производства для внутреннего потребления и экспорта. Но сельское хозяйство можно развивать только вместе с социальной сферой, потому что работающие на селе люди там же и живут», – отметил гендиректор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт.

Необходимость скорейшего создания инфраструктуры, которая позволит привлечь грамотных специалистов на село стала одной из тем, на заседании Госсовета с участием президента в четверг, констатировал эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по развитию агропромышленного комплекса по результатам заседания Госсовета. По мнению президента, вопрос, рассмотренный в ходе Госсовета, является важным и затрагивает интересы всего государства.

Аграрная политика находится в особой сфере внимания президента страны, подчернкул Шпунт. «В 2014 году была принята государственная комплексная стратегия развития села, – напомнил эксперт. – Прошло пять лет. Недавно Путин отметил, что в России не было другой отрасли, которая развивалась бы так же успешно, как сельское хозяйство. Впервые страна из импортера мяса превратилась в экспортера. Россия полностью решила проблему продовольственной безопасности».

Сейчас сельским хозяйством занимаются современные агрохолдинги, оснащенные по европейским стандартам, подчеркнул Шпунт, добавив, что по некоторым направлениям сельское хозяйство растет в год на 100%.

«При этом человек хочет, чтобы его ребенок ходил в нормальную школу, он хочет лечиться у нормального врача. Отсюда взялись программы «Земский учитель», «Земский врач». Это не благотворительность государства по отношению к селу. Это очень прагматичный расчет», – пояснил собеседник.

Шпунт считает важным, что на прошедшем в четверг Госсовете было заявлено: после выполнения поставленных в 2014 году задач нужно понять стратегически, как двигаться дальше. Много надежд возлагается на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Программа стартует с 1 января 2020 года. Она разрабатывалась при активном участии регионов и сельских муниципалитетов.

«Нужна новая стратегия развития сельского хозяйства. Существующая программа – это правительственный документ. Он уже реализует некоторую стратегию. Но как быть со школами на селе? Делать современную школу на несколько десятков сел? Или делать компактные – на 10 учеников – домашние школы в каждом селе? Оба пути современные, но надо понять, какой для России лучше», – отметил эксперт.