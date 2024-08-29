В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.0 комментариев
Лавров и глава МИД Сенегала подтвердили укрепление двусторонних отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с сенегальским коллегой Ясин Фалл, в ходе которых стороны подтвердили высокий уровень двусторонних отношений и выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в различных сферах.
По словам министра иностранных дел и африканской интеграции Сенегала, отношения между Россией и Сенегалом носят дружественный и братский характер, передает ТАСС.
«Наши отношения основаны на дружбе, на братских связях», – подчеркнула она.
Фалл также напомнила о теплых поздравлениях, направленных президентом Сенегала Бассиром Диомом Фаем российскому лидеру Владимиру Путину.
В ходе переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии политического диалога, экономического сотрудничества и гуманитарных связей. Особое внимание было уделено вопросам укрепления сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства и образования.
Стороны также обсудили актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке. Россия и Сенегал подтвердили свою приверженность принципам многосторонности и уважения международного права.