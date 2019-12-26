Путин поручил подготовить предложения по развитию АПК

Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по развитию агропромышленного комплекса по результатам заседания Госсовета.

«Вопросов много. Проблем много. Но есть и предложения, как эти вопросы и проблемы решать. Я очень рассчитываю на то, что мы сегодня не только подготовим по результатам работы рабочей группы Госсовета и по результатам сегодняшнего обсуждения дельные, хорошие и исполняемые предложения, но рассчитываю на то, что они будут и исполняться как на федеральном, так и на региональном уровне», – сказал Путин, закрывая заседание Госсовета по АПК, передает РИА «Новости».

По мнению президента, вопрос, рассмотренный в ходе Госсовета, является важным и затрагивает интересы всего государства.

Новый формат и новая роль Госсовета – одно из самых важных событий 2019 года. Если раньше этот формат общения губернаторов с президентом сводился к заседанию с одним докладом губернатора и одним содокладом руководителя федерального ведомства, дополненных парой выступлений глав регионов, то теперь все поменялось. Новый формат Госсовета впервые прошел в ноябре 2018 года в Крыму (по теме реализации майского суперуказа) в виде стратегических сессий.

В первые два дня происходит полное погружение глав регионов в тему текущего Госсовета и совместная с профильными экспертами выработка решений по ключевым проблемным темам. На третий день эти решения обсуждаются и согласовываются с правительством, а дальше выносятся на суд президента, включая и те решения, по которым у губернаторского корпуса и правительства разная позиция. Президент утверждает перечень поручений по итогам прошедшего Госсовета.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что рост сельскохозяйственного производства в стране достиг 4,1%. Он подчеркнул, что отрасль способна стать локомотивом развития всей экономики.