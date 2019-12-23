Путин отметил роль сельхозпроизводства в экономике

Президент Владимир Путин заявил, что рост сельскохозяйственного производства в стране достиг 4,1%.

«Отрасль в целом развивается у нас хорошими темпами. Если рост экономики у нас 1,3%, то рост сельхозпроизводства – 4,1%. В известной степени это даже локомотив развития всей экономики. Сельское хозяйство России не только обеспечивает страну на сегодняшний день всеми основными базовыми продуктами питания, но и достаточно эффективно и все больше и больше работает на экспорт», – сказал Путин, передает ТАСС.

В октябре сообщалось, что Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия. В Минсельхозе отметили, что «динамично развивающийся агропромышленный комплекс позволяет обеспечивать внутренние потребности страны».