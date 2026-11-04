По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин рассказал детям о Ялтинской конференции
Путин рассказал детям о Ялтинской конференции на выставке в Москве
Президент России Владимир Путин во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» рассказал сопровождавшим его детям о Ялтинской конференции.
Российский лидер остановился у скульптурной группы работы Зураба Церетели, изображающей Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля на Ялтинской конференции, передает ТАСС.
«Собирались [лидеры Советского Союза, Великобритании и США] для обсуждения того, как обустроить мир, будущий мир, после окончания войны», – отметил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал укрепление объединяющих население ценностей главной целью Года единства народов России.
Также президент рассказал детям о врачебной деятельности святителя Луки в годы Великой Отечественной войны и обратил внимание на реакцию мальчика, назвавшего посещение выставки в «Манеже» лучшим днем в своей жизни.