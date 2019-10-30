Россия полностью обеспечила себя основными видами продовольствия

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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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США отомстили Турции за Сирию и С-400

Немцы при проведении геноцида использовали газовые камеры, а турки обошлись этим простым наборомФото: David Mdzinarishvili/Reuters
Дональд Трамп пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и самоуправство в Сирии − и вот теперь в Вашингтоне приступили к наказанию непокорных. Конгресс одобрил введение санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции, но и президента Эрдогана. В тот же день было принято решение, на которое США не решались долгие годы − о признании геноцида армян. Что все это значит? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Кажется, я нашел новый символ России

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...
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Японский минимализм Suzuki Vitara

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Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...

Кто и зачем нападает на евреев в Германии

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      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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              Россия полностью обеспечила себя основными видами продовольствия

              30 октября 2019, 10:20

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Минсельхоз заявил, что Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия.

              В сообщении министерства говорится, что «динамично развивающийся агропромышленный комплекс позволяет обеспечивать внутренние потребности страны», передает ТАСС.

              «Мы достигли значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам», – указали в ведомстве.

              Указывается, что ввод ограничительных мер придал импульс развитию агропромышленного комплекса России, притоку инвестиций, способствовал созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях.

              По данным Минсельхоза, за период действия санкций (за 2014-2018 годы) отечественное сельхозпроизводство выросло на 14,3%, импорт сократился на 31,2%.

              «Более того, благодаря росту производства за последние годы от политики импортозамещения мы перешли на экспортно-ориентированную модель развития отрасли. В настоящее время Россия уже является значимым поставщиком продовольствия на мировых рынках, в частности занимает первое место по экспорту пшеницы, находится в числе лидеров по поставкам растительного масла, рыбы», – заявили в министерстве.

              По предварительным данным, в 2019 году Минсельхоз ожидает положительную динамику практически по всем ключевым направлениям. Так, валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 120 млн тонн, что почти на 7 млн тонн больше, чем в 2018 году.

              По мнению ведомства, такой урожай позволит обеспечить не только внутренние потребности страны, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок.

              Ожидается, что урожай овощей в зимних теплицах вырастет на 20% и составит рекордные 1,2 млн тонн. Урожай масличных культур ожидается на уровне 20,6-21,2 млн тонн против 19,5 млн тонн в минувшем году.

              Отмечается, что благодаря мерам господдержки в период с 2013 по 2019 годы заложено 86,5 тыс. га новых садов, что уже дает свои результаты. По предварительным данным, в 2019 году валовой сбор плодов и ягод в сельхозорганизациях и крестьянских и фермерских хозяйствах составит рекордные 1,3 млн тонн, а прирост к уровню 2018 года составит около 8%.

              Производство мяса птицы, по прогнозам Минсельхоза, увеличится на 1,8%, до 15,15 млн тонн, молока – на 1,5%, до 31,06 млн тонн.

              Ранее стало известно, что Россия установила новый рекорд по производству сахара.


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