Россия полностью обеспечила себя основными видами продовольствия

Минсельхоз заявил, что Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия.

В сообщении министерства говорится, что «динамично развивающийся агропромышленный комплекс позволяет обеспечивать внутренние потребности страны», передает ТАСС.

«Мы достигли значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам», – указали в ведомстве.

Указывается, что ввод ограничительных мер придал импульс развитию агропромышленного комплекса России, притоку инвестиций, способствовал созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях.

По данным Минсельхоза, за период действия санкций (за 2014-2018 годы) отечественное сельхозпроизводство выросло на 14,3%, импорт сократился на 31,2%.

«Более того, благодаря росту производства за последние годы от политики импортозамещения мы перешли на экспортно-ориентированную модель развития отрасли. В настоящее время Россия уже является значимым поставщиком продовольствия на мировых рынках, в частности занимает первое место по экспорту пшеницы, находится в числе лидеров по поставкам растительного масла, рыбы», – заявили в министерстве.

По предварительным данным, в 2019 году Минсельхоз ожидает положительную динамику практически по всем ключевым направлениям. Так, валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 120 млн тонн, что почти на 7 млн тонн больше, чем в 2018 году.

По мнению ведомства, такой урожай позволит обеспечить не только внутренние потребности страны, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок.

Ожидается, что урожай овощей в зимних теплицах вырастет на 20% и составит рекордные 1,2 млн тонн. Урожай масличных культур ожидается на уровне 20,6-21,2 млн тонн против 19,5 млн тонн в минувшем году.

Отмечается, что благодаря мерам господдержки в период с 2013 по 2019 годы заложено 86,5 тыс. га новых садов, что уже дает свои результаты. По предварительным данным, в 2019 году валовой сбор плодов и ягод в сельхозорганизациях и крестьянских и фермерских хозяйствах составит рекордные 1,3 млн тонн, а прирост к уровню 2018 года составит около 8%.

Производство мяса птицы, по прогнозам Минсельхоза, увеличится на 1,8%, до 15,15 млн тонн, молока – на 1,5%, до 31,06 млн тонн.

Ранее стало известно, что Россия установила новый рекорд по производству сахара.