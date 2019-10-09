Минсельхоз дал прогноз по урожаю зерна на 2019 год

Минсельхоз прогнозирует сбор зерна в России в 2019 году в размере 118-120 млн тонн, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Уже намолочено более 115 млн тонн зерна. Мы изначально говорили о том, что прогноз по сбору урожая в этом году составит 118 млн тонн, может быть, даже несколько больше. Сейчас можно говорить, что до 120 млн тонн мы можем дотянуть», – цитирует РИА «Новости» Патрушева.

По его словам, урожай пшеницы в текущем году может достигнуть 78 млн тонн. Касаемо экспорта зерна в 2019-2020, Минсельхоз сохраняет прогноз.

«По прогнозам экспорта – думаю, что порядка 45 млн тонн зерна мы будем готовы экспортировать. Пшеницы – 36 млн тонн», – сказал он.

Ранее Минсельхоз спрогнозировал резкий рост доходов от экспорта зерна из России. По словам Патрушева, к 2024 году Россия будет экспортировать зерна на 11 млрд долларов.