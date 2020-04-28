Коронавирус лишает мир продовольствия

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28 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:04  |  vz.ru
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Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес

Никому не нужную нефть отправили в дрейфующее плаваниеФото: twitter.com/USCGLosAngeles
Черное золото отправляют дрейфовать в трюмах танкеров. Корабли с нефтью начали скапливаться у берегов Калифорнии, Мальты, Южной Африки и других стран. Эта уникальная ситуация ярко демонстрирует, насколько в одночасье изменился спрос на нефть. Впрочем, специалисты полагают, что эпоха извлечения сверхприбылей владельцами танкерного флота может оказаться не очень долгой. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Массовые нападки на Тодоренко и Соловьева имеют общий корень

Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года», но ее заработки вряд ли пострадаютФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Рунет с пугающей быстротой накрывают волны кибербуллинга. Не успели в соцсетях пройти организованные нападки на телеведущего Владимира Соловьева, как новой мишенью стала его коллега Регина Тодоренко. Причем, если Соловьева атаковала внесистемная оппозиция, то 29-летнюю Тодоренко травили сторонники российского крыла движения MeToo. Обе ситуации стали предметом эмоционального общественного обсуждения. Чем они отличаются и что их объединяет? Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Саакашвили нужен для нового эксперимента над Украиной

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
В качестве базы для эксперимента была избрана Украина, в основном потому, что ее не жалко. Ожидать хоть какого-то здравомыслия от людей, которые дважды выходили на Майдан, не приходится, остальные были надежно подавлены под предлогом «войны с Россией». Подробности...

Как заставить британский суд уважать суверенитет России

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Защититься можно лишь одним способом – заставить британцев и других членов «судебной инквизиции» уважать российский суверенитет и российскую собственность. Уговоры тут не сработают, поэтому нужно вспомнить Старый Завет и его принцип «Око за око». Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Зачем они поджигают наши храмы

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все уже привыкли к хаосу и насилию, который на годы установился на Украине после победы Майдана, и новости оттуда уже давно не удивляют и не ужасают. Однако поджоги храмов и монастырей на Украине ставят нас перед вопросом: зачем? Какие цели преследуют люди, которые это делают? Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Коронавирус лишает мир продовольствия

              Обыкновенная корова, не исключено, скоро может стать дефицитом. По крайней мере, в США   28 апреля 2020, 16:50
              Фото: Martin Wagner/Imago/Global Look Press
              Текст: Алексей Анпилогов

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              Пандемия COVID-19 начинает оказывать влияние на важнейший сектор мировой экономики – сельское хозяйство. Многие страны могут уже во второй половине текущего года столкнуться с дефицитом продуктов питания. Более того, для некоторых регионов в полный рост встанет проблема тривиального голода, который покинул их, казалось бы, уже навсегда. Что же произошло?

              Сельское хозяйство во всех странах мира до сих пор настроено на климатические ритмы планеты Земля и очень сильно от них зависит. «Посевная» и «уборочная» – это не просто какие-то абстрактные слова из советской хроники, но узкие периоды в годовом климатическом цикле, в лучшем случае измеряемые неделями. Поменять календарное расположение основных этапов сельскохозяйственного цикла практически невозможно. Если кто-то не успел посадить пшеницу или ячмень в апрельские дни, то делать это в конце мая уже бесполезно. В большей части умеренного пояса Северного полушария эти культуры уже не дадут высокого урожая, а могут и просто погибнуть от летней засухи.

              Все последующие этапы цикла производства продукции тоже напрямую зависят от растениеводства – все животные на планете Земля являются лишь потребителями растительной биомассы, пусть и через сложные пищевые цепочки. Поэтому любой «провал» в растениеводстве тут же бьет и по пищевой промышленности, и по производству кормов для животноводства. В рамках же повальной индустриализации сельского хозяйства, когда любые варианты подножного корма, будь то сенокос или выпасной луг, сведены к минимуму, такой удар при провале растениеводства будет предельно болезненным.

              Ситуация усугубляется и тем, что основными зерновыми культурами на мировом рынке являются (в порядке убывания значимости): пшеница, кукуруза, рис, ячмень, овес, гречиха и горох. При этом на долю «большой тройки» (а именно: пшеницы, кукурузы и риса) и вовсе приходится 45% всех потребляемых в мире пищевых калорий. В такой ситуации любые провалы в сельскохозяйственном цикле крайне критичны.

              Отрасль, зависящая от нескольких стран

              Продовольственные ресурсы производятся по миру крайне неравномерно. Есть целый ряд стран, которые критически зависят от импорта даже основных зерновых культур и есть фактическая олигополия зерновых экспортеров на мировом рынке.

              Согласно статистике прошлого десятилетия (которая усредняет погодные флуктуации и урожаи/неурожаи в отдельных странах), основными экспортерами зерновых на мировой рынок являются США, Канада, Австралия, Аргентина, Россия и ЕС. Эти шесть зерновых регионов обеспечивают около 90% от всего объема мировой торговли зерновыми культурами. Есть и традиционные потребители, которые год за годом покупают зерновые на мировом рынке – это Япония, Китай, Турция, Египет, Саудовская Аравия и еще десяток дефицитных по зерну стран.

              Существуют лидеры на рынках производства животноводческой продукции (которая в современном мире практически полностью привязана к урожаям или неурожаям зерновых культур).

              За последнее десятилетие основными экспортерами мяса на мировой рынок выступали лишь четыре страны: США, Канада, Бразилия и Аргентина, которые в совокупности производили более двух третей всего мяса в мире.

              Стоит подчеркнуть, что различные страны очень по-разному выстраивали в прошлом свое сельское хозяйство. Например, в России был принят достаточно сбалансированный подход, который подразумевал максимальное обеспечение продуктами питания за счет собственных ресурсов – и использование сильных сторон национального сельского хозяйства для укрепления экспортного потенциала. Например, учитывая избыточность России по производству зерновых, страна активно вела себя на мировом зерновом рынке как экспортер. А вот с производством мяса картина была несколько иная – его экспорт ограничивался, так как основной задачей мыслилось закрытие внутреннего спроса.

              Кстати, эта задача была в России достигнута еще несколько лет назад – сегодня отечественным мясом птицы в стране обеспечивается 95-98% и даже по наиболее дефицитной говядине этот показатель составил без малого 91% местного производства. Поэтому весьма вероятный продовольственный кризис не должен стать для России неподъемным испытанием – страна готова решить его за счет внутренних ресурсов.

              Но во многих странах-экспортерах мяса, например, в США, позиция была иной. Крупнейшие страны-экспортеры мяса отдали эту отрасль на откуп частному капиталу, не вмешиваясь в ее регулирование. Такой подход себя оправдывал в спокойное время: частный капитал эффективно «резал» издержки, чем обеспечивал низкую себестоимость, например, американского мяса птицы, знаменитых «окорочков Буша».

              Ну а правительство США всячески лоббировало продажу американского мяса за рубеж, часто добиваясь от зависимых от Вашингтона стран по сути уничтожения собственной пищевой отрасли. Кроме того, американские компании всячески субсидировались официальным Вашингтоном для продвижения своей продукции за рубежом. Схожую природу имел и «продовольственный лоббизм» Евросоюза.

              Отрасль, зависимая от мигрантов

              Однако одним из главных факторов безудержного роста экспорта сельхозпродукции из США и стран ЕС стало массовое использование дешевого сезонного труда легальных и нелегальных мигрантов. Которые и позволяли безудержно «резать» издержки, убивая любых иностранных конкурентов и обеспечивая предельно низкую себестоимость любой американской или европейской продукции, будь то соевые бобы, пшеница, говядина или мясо птицы. Сейчас же пищевую отрасль в США сотрясают скандал за скандалом.

              Приведем несколько показательных примеров. Мясокомбинат Smithfield – это старое здание в Су-Фолсе, штат Южная Дакота. Коридоры, лестницы, раздевалки, столовые – все узкое или крошечное, люди передвигались и работали плечом к плечу. На этом крупном комплексе по разделке свиней трудились в основном мигранты, на производстве говорили, кроме английского, еще на десяти языках. Понятное дело, объявленные в такой обстановке меры дистанцирования, дезинфекция и дополнительные рукомойники с санитайзерами никак не помогли.

              Итог: сначала заболел один из работников, уже через неделю заболевших было 80, через две недели – 644, а сейчас болеют уже больше 800 человек. Двое заболевших уже скончались, два десятка в критическом состоянии. Конечно же, комбинат уже закрыт и пустить его заново в ближайшее время нереально, COVID-19 «вышиб» с него больше четверти всей рабочей силы.

              Tyson Foods, главная птицефабрика США, предложила своим сотрудникам... бонус в 500 долларов США, если рабочие будут исправно ходить на работу, несмотря на опасность заражения и предельно стесненные условия работы, не отвечающие никаким нормам дистанцирования или карантинного контроля. Однако на такие меры компания пошла только после смерти от COVID-19 пятерых своих сотрудников. В целом же Tyson Foods решила пока отделаться малой кровью, закрыв только фабрику в штате Айова, где заразилось больше всего рабочих – 166 человек.

              Кроме того, драконовскими мерами пытаются сдержать заражение на предприятиях в Теннесси и Канзасе. Но и там инфекция в любой момент может вырваться на свободу, так как на этих фабриках уже нашли соответственно 90 и 77 случаев нового коронавируса.

              Обычный рабочий Tyson обрабатывает около 80 кур каждую минуту своей смены и на деле кормит почти все США, попутно обеспечивая экспорт американской курятины еще в десяток других стран. Ситуация представляется столь критичной, что Tyson Foods даже «накатала» огромное воззвание к американцам в газете New York Times.

              Мол, мы не кровопийцы и не толстосумы, рабочих нам очень-очень жаль, но закрыть предприятие нельзя – иначе мы все умрем от голода уже через месяц-другой, простите.

              Еще один мега-скандал сегодня разворачивается на мясокомбинате по переработке говядины JBS в Колорадо. Анонимно сотрудники этого предприятия говорят, что на производственной линии нет ни дезинфекции, ни средств защиты, ни надбавок к зарплате, но есть риск потерять работу. В итоге говядину на бойне разделывают люди с симптомами и с диагнозом COVID-19 – ровно таким же образом, как две недели назад на свинокомплексе Smithfield, в аккурат перед его закрытием после восьми сотен заболевших. Несмотря на общее бесправие, рабочие-мигранты уже собирались митинговать. Однако окружной департамент здравоохранения начал расследование – и по его итогам «по-тихому» все-таки закрыл комплекс JBS до конца эпидемии COVID-19.

              Если прибавить к этим обнародованным случаям еще и массу гораздо более тихих и непубличных «разборок» с мигрантами и сезонными рабочими на уровне отдельных фермеров, которые сейчас находятся в самой ответственной части растениеводческого цикла, то ситуация с производством сельхозпродукции в США станет совсем уж печальной. Никто не готов сказать, какими станут потери крупнейшего продовольственного экспортера не то что через полгода, а уже через месяц.

              А значит, уже вскорости нас ждет гораздо более напряженная ситуация на мировом рынке продовольствия. Для кого-то это будет означать рост цен, а для кого-то – и угрозу реального, всамделишного и страшного голода.


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