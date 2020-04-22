Эксперт: Наличие небольшого роста в марте свидетельствует о запасе прочности российской экономики

Усилия властей должны быть направлены на поддержание отраслей-драйверов – прежде всего, сельского хозяйства, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Андрей Быстров. Так он прокомментировал свежие данные Росстата о состоянии производства за первый квартал 2020 года.

«Несмотря на то, что российская экономика в прошедшем месяце в целом функционировала в штатном режиме, тем не менее, она уже успела испытать на себе последствия кризиса. Источником кризисных явлений стал Китай, который является поставщиком материалов и комплектующих для различных отраслей промышленности многих стран мира, в том числе и России», – считает директор Центра исследований проблем реальной экономики Андрей Быстров.

В среду Росстат представил данные о промышленном производстве в марте и за первый квартал 2020 года. Из сообщения следует: в марте промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,4% по сравнению с февралем 2020 года. По оценке Росстата, ни развитие кризисной ситуации в мировой экономике, ни введение внеочередных выходных с 30 марта не оказало решающего воздействия на динамику производства в I квартале.

В марте спрос на основные товары российского экспорта не показал значительного снижения, указывают в Росстате. Более того, из-за возникновения ажиотажного спроса, заметно выросло производство консервов, круп, растительного масла, пищевых концентратов, бытовой химии. «Кроме того, использование предприятиями имеющихся запасов сырья и материалов позволило снизить давление выросших валютных цен на импортируемые товары», – отметили в Росстате.

В целом, подчеркнул Быстров, «наличие пусть даже небольшого, но роста, свидетельствует о наличии запаса прочности российской экономики».

При этом, анализируя статистические данные, эксперт прогнозирует: в условиях продолжающегося режима самоизоляции все же «следует ожидать еще большего замедления темпов роста и его отрицательной величины». «В этой ситуации усилия властей должны быть направлены на поддержание отраслей-драйверов – прежде всего, сельского хозяйства, с целью сохранения стабильности в сфере продовольственной безопасности страны», – полагает экономист.

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