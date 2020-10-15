Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

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15 октября, четверг  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

Европейцы и американцы выкупили большую часть облигаций Газпрома Владимир Астапкович/РИА Новости
Газпром влился в мировой тренд – разместил «вечные» еврооблигации в валюте. Дело это было крайне рискованным: и продажи российского газа в Европе резко просели, и угроза санкций против «Северного потока – 2» не добавляет привлекательности Газпрому. Казалось бы, иностранные инвесторы должны бежать от такой компании. Но европейцы и американцы, наоборот, встали в очередь, чтобы дать в долг. Почему? Подробности...
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Продление ДСНВ-3 заставляет Америку жульничать

Россия отрицает наличие договоренностей по продлению договора СНВ-3 Вадим Савицкий/РИА Новости
В Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 в ближайшее время. Эти слова вызвали искреннее удивление российской стороны – здесь действительно готовы продлить договор, но совсем не на тех условиях, которые выдвигает Америка. Более того, в России эти заявления назвали наперстничеством. Что же так возмутило Москву? Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ

Теоретически войска стран ОДКБ могут вмешаться в бои за Карабах на стороне армянской армии Пресс-служба ЦВО/ТАСС
Азербайджан в среду, впервые в ходе обострения карабахского конфликта, нанес удар по территории Армении, уничтожив ракетный комплекс. Это событие многие расценили как повод для вмешательства ОДКБ: ведь фактически совершен акт агрессии против государства – участника договора. Однако Армения не спешит звать союзников на помощь. На что рассчитывают в Ереване? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...

России надо переходить к гусарской дипломатии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие обыватели, журналисты, политологи и даже политики уверены в том, что российская внешняя политика должна быть чуть менее травоядной. Тем более что перед их глазами стоят страны, которые ведут себя по-гусарски – и достигают успехов. Подробности...
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Как Москва готовилась к немецкой оккупации

Тимур Шерзад, журналист
15 октября 1941 года в Москве началась большая паника – ее породило успешное продвижение немцев к столице и слухи про эвакуацию правительства. Но, успокоив граждан, в НКВД не расслаблялись и планомерно готовились к возможной оккупации Москвы. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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    Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

    Российской экономике помогают аграрии    15 октября 2020, 22:40
    Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения.

    Официальный макропрогноз излишне оптимистично оценивает динамику российского ВВП как в провальном из-за пандемии 2020 году, так и в восстановительном 2021 году, предупреждает Счетная палата. Речь идет о прогнозе Минэкономразвития, который предполагает снижение ВВП РФ в этом году на 3,9%. Однако сделан он был до осеннего усиления в распространении пандемии.

    Новый всплеск коронавируса не был заложен в прогноз, а мировая экономика может немножко притормозить, сообщил глава контрольного органа Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Госдумы в четверг. «В связи с этим сокращение ВВП России в текущем году, на наш взгляд, будет больше 4%», – полагает руководитель Счетной палаты.

    По его прогнозу, российский ВВП упадет в этом году в интервале от 4,2% до 4,8%. Кудрин предполагает, что и в 2021 году темпы восстановительного роста экономики будут значительно скромнее. «И если я говорил, что восстановительный рост может составить 3%, то по новому прогнозу, который мы сейчас делаем, он будет около 2,2%. Это достаточно такой консервативный, пессимистический прогноз. И около 2% в последующие годы – в 2022 и 2023 годах», – отметил Кудрин.

    Экономисты согласны, что МЭР оптимистичен и осенний всплеск вируса не пройдет бесследно. «Чтобы выйти на прогнозируемый Минэком спад на 3,9% за этот год, нужно ожидать от последнего квартала отклонение экономической активности на минус 1% (расширенный индекс базовых отраслей) от прошлого года или менее. Это теоретически возможно, но, как мне кажется, только при очень слабых мерах ограничения и самоограничения. Экономическая активность за первые восемь месяцев года была слабее прошлогодней на 5–5,5%, но в эту цифру включен первый докризисный квартал. В августе отклонение активности все еще составляло примерно -5%, сентябрьские предварительные данные позитивнее, но еще не включают в себя реакцию на осенний всплеск пандемии», – объясняет заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

    Базовый сценарий АКРА – это сокращение годового ВВП России на 4,5–5%. В 2021 году восстановительный рост превысит 3%. Основные последствия пандемии для экономической активности уложатся в 2020–2022 годы, если в 2021 году вакцинация и естественное приобретение иммунитета достигнут масштаба, прогнозируемого сейчас разработчиками вакцин, считает Куликов.

    Доцент кафедры экономической теории РЭК им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко считает прогноз от Счетной платы более приближенным к сегодняшней «картине». «Важно, что это существенно ниже худших прогнозных значений в 9%. Стоит напомнить, что в ходе весеннего пика в мае прогнозы падения российского выпуска превышали даже 9%», – говорит экономист. 

    Эксперты не ждут падения экономики на 9% в этом году даже с учетом осеннего всплеска пандемии. Почему удается избежать худшего сценария?

    «Во-первых, сформировались драйверы роста – ряд отраслей и бизнес-направлений, которые и сейчас выступят в качестве «тормозных парашютов» падения. Среди них можно выделить аграрный сектор, который увеличил объем экспорта»,

    – отмечает Чередниченко.

    Экспорт аграрной продукции в этом году действительно растет, несмотря на пандемию и кризис. К середине октября Россия выручила от экспорта продукции АПК уже почти 21 млрд долларов. По прогнозам Минсельхоза, установленные показатели внешней торговли в 2020 году будут выполнены в полном объеме, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

    В 2019 году экспорт АПК составил 25,6 млрд долларов, а в 2020 году Минсельхоз ожидал выручить сначала столько же – 25 млрд долларов. Однако в начале октября глава ведомства заявил, что Минсельхоз ждет уже не менее 27 млрд долларов.

    «В качестве катализаторов процесса отмечу как поддержку экспорта со стороны государства, так и рост российских поставок в Китай более чем на 24% при одновременном сокращении импорта из Поднебесной на 13%», – говорит Олег Чередниченко. 

    Сельскому хозяйству помогает активное расширение рынков сбыта: в этом году фермеры получили доступ на рынки еще 14 стран. На руку аграриям и проседание курса рубля, что традиционно помогает экспорту. 

    По данным Минсельхоза, в структуре аграрного экспорта традиционно лидируют зерновые. За девять месяцев Россия продала зерна на 6,7 млрд долларов. На втором месте по деньгам – рыба и морепродукты, которых продали за границу на 3,9 млрд долларов. Третье место занимает продукция масложировой отрасли, на экспорте которой Россия выручила 3,45 млрд долларов. Больше всех российские аграрные продукты покупают Китай, ЕС и Турция.

    Драйвером роста российского аграрного экспорта стали свекловичный сахар, пшеница и меслин, а также подсолнечное масло. Они показали наибольший прирост экспортных поставок в деньгах, посчитали эксперты Россельхозбанка по итогам семи месяцев этого года. Например, поставки сахара на экспорт выросли более чем в четыре раза – с 85 млн до 359 млн долларов. Поставки подсолнечного масла – на 465 млн долларов, до 1,7 млрд долларов.

    Помимо ставшей традиционной для российского экспорта пшеницы, в первую десятку сельскохозяйственных товаров, которые Россия поставляет на мировой рынок, вошли семена подсолнечника, мясо птицы, соевые бобы, кукуруза, свинина, соевое масло и ячмень. Экспорт мяса птицы вырос вдвое, а свинины – в 2,5 раза в деньгах.

    Еще одна важная деталь: Россия сокращает импорт аграрной продукции, заменяя его отечественными товарами. Еще одна важная деталь: Россия сокращает импорт аграрной продукции, заменяя его отечественными товарами. «Ведь «коронакризис» не провоцирует снижения объемов потребления пищи россиянами, меняются лишь инструменты доставки продуктов конечному потребителю. Высокотехнологичные отрасли и наши IT-гиганты развивают актуальные направления», – замечает доцент РЭУ им. Плеханов.

    Кроме рекордного урожая зерновых, помог тот факт, что первыми в очереди на снятие ограничений оказались регионы с большой долей сельскохозяйственного и туристического секторов в экономике, замечает профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Людмила Пронина.

    «В меньшей степени пострадали сырьевые отрасли, добывающая промышленность, нефтегазовый сектор, драгоценные металлы, общераспространенные полезные ископаемые. В обрабатывающей промышленности стабильность и некоторый рост наблюдались в металлургии и химической промышленности. Это объясняется тем, что предприятия в этих отраслях не прекращали работу, в том числе за счет отнесения их к непрерывному производству или их косвенной связи со сферой потребления населения», – говорит Пронина.

    «Наименьший урон от пандемии кроме сферы АПК понесли телеком-коммуникации, финансы, ОПК и здравоохранение. Причина: в перераспределении спроса в экономике, когда население и бизнес откладывают долгосрочные инвестиции, но продолжают расходовать средства на товары и услуги первой необходимости», – говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. 

    Экономисты считают, что Россия готова к осеннему периоду ограничений больше, чем весной. Поэтому никто не ждет критического падения экономики в 9%.

    «Власти стараются избегать жестких ограничений. Если им удастся стабилизировать ситуацию в ноябре – декабре, то уже в начале 2021 года мы можем вернуться к сценарию постепенного улучшения положения в экономике.

    Я, например, пока не считаю необходимым менять свой макропрогноз, который я сделал еще в марте. Это падение ВВП России на 3,8% в 2020 г. и рост на 3,3% в 2021 году», – говорит Тихомиров.

    Однако бюджетного дефицита России не избежать. Для граждан это будет означать увеличение налоговой нагрузки, снижение уровня жизни, особенно в регионах, рост инфляции выше запланированной в 2021–2023 годах, указывает Пронина. «Оптимизм вселяет то, что социальные обязательства государства, которые являются в том числе  одной из основных целей проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы, будут безусловно исполняться», – заключает она.

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