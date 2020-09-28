Путешествия по России стали еще выгодней

Беспрецедентная акция от государства по возврату кешбэка при покупке тура по России привлекла на порядок меньше туристов и денег, чем ожидали в Ростуризме. В Японии схожей госпрограммой воспользовались целых два миллиона японцев, а в России – всего 50 тыс. человек. Однако Ростуризм решил исправить ситуацию и существенно улучшил условия акции. И теперь есть надежда повторить успех японцев.

Первый этап программы кешбэка за туры по России оказался не очень удачным. По данным Ростуризма, россияне купили туров всего на 1,5 млрд рублей за месяц действия программы, которая стартовала в конце августа и действовала в течение недели. Это очень мало. Потенциал привлечения туристов во втором этапе продажи туров с кешбэком, который стартует в октябре (ориентировочно 15 октября), на порядок выше.

«Показательнее говорить не о миллиардах, а о количестве туристов, которые воспользовались этой акцией в августе. Это 50 тыс. россиян. Хотя мы рассчитывали «поднять» один-два миллиона туристов. Когда же запустится второй этап программы, то сможем привлечь к ней минимум один миллион туристов. Средний чек по программе составляет 30 тыс. рублей на человека. Поэтому продать сможем туров уже на 30 млрд рублей», – говорит газете ВЗГЛЯД Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», специализирующегося на внутреннем туризме.

В пример он приводит опыт Японии, где запустили очень похожую на нашу программу с кешбэком для поддержки туристической отрасли. Только там это сделали раньше, уже с 22 июля, и продлили действие программы сразу до конца года. Там по кешбэку возвращают 180 долларов (примерно 12 тыс. рублей), что вполне сопоставимо с нашими параметрами программы, в рамках которой возвращали от пяти до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура.

В России же людям дали всего неделю на покупку тура с кешбэком. При этом ограничили туры поездками продолжительностью не менее четырех ночей и стоимостью минимум от 25 тыс. рублей. Кроме того, купить тур в южные регионы страны можно было только с 1 октября.

«Короткий период проведения программы – это основное проблемное место программы, которая заработала в августе. Туристы нам сразу указали, что не могут принять решение о покупке тура за неделю.

Два-три дня надо обсудить этот вопрос внутри семьи, потом выбить супругам отпуск у работодателей на одинаковые даты. Все-таки это не покупка холодильника или микроволновки, вопрос отдыха – это сложный семейный выбор», – говорит Ромашкин.

Во-вторых, программа стартовала только в конце августа. А это не очень удачное время для российского туризма. Лето уже закончилось, а о более дальних поездках думать еще рано, в том числе из-за вируса, решили многие туристы, добавляет собеседник.

Кроме того, из-за начала школьного периода в этой программе практически не участвовали родители с детьми. Только семьи с уже взрослыми детьми, в том числе студентами, рассказывает Ромашкин.

Кроме того, туры в Крым и Краснодарский край можно было купить только со сроком действия с 1 октября. Тем самым это уменьшило туристический потенциал Крыма в сентябре. Любопытно, что ставка на экскурсионный туризм в рамках программы себя не оправдала. Думали, что в лидерах будет Санкт-Петербург, Казань и другие экскурсионные города. Однако большей популярностью все равно пользовались туры в южные регионы нашей страны.

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В числе активных участников программы – россияне в возрасте 60+, которые покупали туры в санатории в Краснодарском крае, Крыму и Кавминводах на октябрь, ноябрь и декабрь. Также туры с кешбэком покупали россияне в возрасте 40-45 лет, без детей.

Все эти проблемные ситуации были учтены при подготовке условий второго этапа программы кешбэка.

Он стартует ориентировочно 15 октября, продлится вплоть до конца 2020 года. На принятие решения теперь будет значительно больше времени. И что еще более важно: приобрести тур можно будет вплоть до 10 января 2021 года, то есть с захватом новогодних праздников. «Включение новогодних праздников – крайне важно, ведь это один из годовых пиков для туристического рынка», – говорит гендиректор туроператора «Дельфин».

Теперь не будет ограничений по покупке тура на сумму не менее 25 тыс. рублей и с минимальной продолжительностью четыре ночи. «Ростуризм был очень увлечен экскурсионной темой. Однако традиционные туристические программы по Золотому кольцу – это три дня и две ночи (пятница, суббота, воскресенье). И на них приходится больше половины туров, по крайней мере, в нашей компании. В первый этап программы эти туры просто не попали», – говорит собеседник.

Во втором этапе программы такие туры на уикенд тоже можно будет купить с возвратом кешбэка. Теперь нет ограничений по минимальной стоимости тура, а продолжительность поездки уменьшили с четырех до двух ночей.

«По сути, практически все наши пожелания были учтены Ростуризмом. И теперь потенциал программы измеряется миллионами туристов. Поэтому мы, конечно, надеемся, что рано или поздно, но мы «заставим» как минимум один миллион россиян отдохнуть на территории России. Опыт Японии это подтверждает. Там за месяц действия подобной программы (с 22 июля по 22 августа) смогли привлечь два миллиона туристов», – говорит Сергей Ромашкин.

Впрочем, первый этап тоже был важен. Как минимум были отлажены технологические моменты со всех сторон, чтобы туристы могли быстро оформить онлайн-покупку тура и возврат денег. Единственное, что для этого по-прежнему необходимо иметь или оформить карту «Мир». «Но сейчас это делается практически за сутки. Вы выбираете онлайн тур, деньги переводите онлайн – и кешбэк на карту падает вам онлайн. Наши туристы были очень впечатлены технологичностью процесса», – рассказывает участник рынка. Этому предшествовал целый месяц непростой подготовительной работы.

Некоторые условия нового этапа программы Ростуризм еще дорабатывает. Остается нерешенным главный вопрос – предельная сумма кешбэка.

По словам Ромашкина,

сначала Ростуризм хотел сделать предельный кешбэк в 50 тыс. рублей, однако накануне в официальном письме туроператорам ведомство указало предельный кешбэк в 20 тыс. рублей.

«На мой взгляд, 20 тысяч кешбэка – это маловато. А вот 50 тыс. рублей – уже много. Для возврата такой суммы тур должен стоить 250 тыс. рублей. Это уже действительно лакшери-тур даже в российских реалиях. Я думаю, что предельную сумму кешбэка надо сделать 30 тыс. рублей, которые можно будет получить при максимальной покупке тура за 150 тыс. рублей», – говорит Ромашкин.

«Были критики, которые говорили, зачем поддерживать кешбэком людей, которые могут заплатить 100-150 тыс. рублей за отдых. Они явно обеспеченные. На мой взгляд, это спорный аргумент. Человек мог копить эту сумму не один год, и вот наконец сейчас решил отдохнуть», – добавляет Ромашкин. К тому же если речь идет об отдыхе семьи из четырех человек, то цена в 100-150 тыс. рублей за турпутевку – это вполне экономный вариант отдыха.

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