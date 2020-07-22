Россиянам впервые доплатят за отдых

Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?

У госпрограммы по субсидированию туров по России есть свои недоработки и странности, говорят участники рынка. Однако общий их вывод однозначен – это уникальная и полезная для туристической отрасли и россиян государственная поддержка в столь сложных условиях, в которых оказалась мировая туриндустрия в целом. Целых 1,5 трлн рублей недополучила туротрасль России в первом полугодии этого года. Таковы предварительные оценки Ростуризма.

«На моей памяти – это первый случай, когда субсидирование касается непрофессиональных участников рынка, то есть самих туристов. Это очень важный кейс, который, возможно, пока несовершенен, но его очень интересно опробовать. Не исключено, что собака зарыта именно здесь. До сих пор деньги раздавались туроператорам (мало) и авиакомпаниям (много). Туризм на это мало реагировал. Возможно, если деньги раздать нашим туристам, то это их заразит, и они поедут отдыхать по России», – говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», который занимается внутренним туризмом.

«Это беспрецедентный для России опыт, и его эффективность еще предстоит оценить. На наш взгляд, российские курорты нуждаются в инвестиционной поддержке для развития инфраструктуры», – говорит генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Игорь Константинов.

«За счет предлагаемой программы вряд ли получится субсидировать два миллиона поездок наших туристов, но то, что это рабочая схема, которая позволит стимулировать спрос на внутренний туризм, это безусловно. Не зря подобные меры стимулирования ранее применяли правительства многих стран, в том числе европейских», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

В пример можно привести крайне удачный опыт Франции, где действует система отпускных чеков. Власти дарят туристам в среднем 400 евро на семью для отдыха не менее чем на 13 дней во Франции или в сопредельных странах ЕС. Это социальная программа, которая не только помогает развитию внутреннего туризма, но и нацелена на исполнение права каждого француза на отдых. С недавнего времени получать такие отпускные чеки стали даже самозанятые, но главные получатели отпускных чеков – это все-таки работники промышленных предприятий и госслужащие. Для малого бизнеса стоимость отпускных чеков освобождается от налога на доход и социальные выплаты. Любопытно, что туркомпании в прямом смысле борются за такого «социального туриста».

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В России в рамках госпрограммы туристы получат кешбэк в размере 5-15 тыс. рублей. За тур стоимостью 25-50 тыс. рублей, оплаченный картой «Мир», на эту карту вернется кешбэк в размере 5 тыс. рублей, за тур стоимостью 50-75 тыс. рублей кешбэк составит 10 тыс. рублей, а за тур по цене выше 75 тыс. рублей – 15 тыс. рублей.

Условия получения денег – поездка не менее чем на пять дней. Тур должен включать размещение в отеле и перевозку и быть приобретен на сайте туроператора (не турагента). Оплата должна происходить через российскую платежную систему «Мир».

В программе участвует 51 регион – довольно большой список. В летний период в список не входят наиболее популярные направления массового туризма – такие как Краснодарский край, Крым, Москва или Петербург, а также Алтай и Калининградская область. Впрочем, поехать туда со скидкой все же можно будет, но только в осенне-зимний период. Крым, например, станет доступен со скидкой с октября по декабрь. А обе столицы включили в список с оговоркой: если это будет комбинированный тур, где на столицу придется две ночи, плюс еще три ночи турист проведет в другом регионе из списка.

Если посмотреть на цены, то речь идет почти о скидке в 15-20% от стоимости тура. Это вполне достойное предложение, которое может привлечь российских туристов. «По нашему опыту предоставления скидок туристам, могу сказать, что

скидка меньше 5% от стоимости тура вообще не заинтересует клиента. Со скидкой 10% купить тур соглашается достаточно много, а со скидкой 15% – практически все.

Поэтому предлагаемая скидка – хорошая, которая может убедить туриста поехать отдыхать по России», – говорит Сергей Ромашкин.

По данным интернет-сервиса для путешественников Biletix, доля путешественников, готовых тратить более 50 тыс. рублей на одного члена семьи, снизилась после волны эпидемии с 45% до 27%. Соответственно, доля готовых тратить не более 50 тыс. рублей на путешественника, напротив, выросла с 55% до 73%. Такие данные следуют из сравнения результатов опросов туристов, проведенных в январе и июне 2020 года с участием более 1500 человек в каждом опросе. Россияне готовы экономить на проживании, на комфортном перелете или проезде и даже на культурной и развлекательной программе. Их число выросло. Тогда как доля не собирающихся экономить в путешествии россиян снизилась с 16% до 7%.

По мнению главы «Дельфина», для туристов более понятна была бы, конечно, процентная схема предоставления кешбэка. Но большой минус в том, что из этой схемы вообще выпадают туры дешевле 25 тыс. рублей, а такие туры по России имеются, например, в Карелию или Татарстан. «Если бы установили просто кешбэк в 20%, то турист мог бы купить тур во Владимирскую область в рамках поездки по Золотому кольцу за 14 тыс. рублей и получить кешбэк 2800 рублей. Но в рамках имеющейся программы дешевые туры остаются за бортом», – отмечает Сергей Ромашкин.

При этом есть риск, что туркомпании могут попробовать нажиться на клиентах в рамках этой программы. Хотя Ромашкин полагает, что туркомпании в этом не заинтересованы. «Сезон в этом году короткий из-за карантина. И критически важно успеть поймать клиента в уходящем сезоне. По многим направлениям мы снижаем цены самостоятельно, не дожидаясь этой программы, потому что главная задача – загрузить все на 100%. А это возможно часто только при снижении цены», – рассказывает участник рынка. Скорее всего, Ростуризм заложил определенные механизмы контроля под новую программу.

Что касается направлений, то список регионов, попадающих под госпрограмму, довольно большой. В нем нет, условно, Чукотки и Колымы, но это легко переживет новоявленный внутренний турист. Понятно, что есть регионы, которые пользуются неизменной популярностью в России у туристов, а есть проблемные места, куда не всякий турист захочет заглянуть.

«Угадать заранее, какая часть регионов выстрелит в рамках программы, невозможно. Пусть попробуют все. Возможно, выстрелят совсем не те направления, на которые мы думаем», – не исключает Ромашкин. Его компания выбрала примерно половину из 50 предложенных регионов, с которыми уже давно работает и которые считаются успешными в туристическом плане. Это, например, Татарстан, Карелия, Ленинградская, Ярославская, Владимирская области и т. д. «Осенью и зимой попробуем работать по Краснодарскому краю и Крыму, которые на самом деле являются круглогодичными курортами», – добавляет Ромашкин.

«На данный момент наиболее востребованные направления среди российских туристов: Краснодарский край, Крым, Калининград, Санкт-Петербург и Минводы. Из модных, но не массовых – Золотое кольцо, Карелия, Алтай и Байкал. Вероятно, у них больше шансов привлечь больший туристический поток», – считает Игорь Константинов.

Для россиян открывается неплохая возможность наконец увидеть одно из природных чудес России – озеро Байкал. И Иркутская область, и Бурятия (а это Байкал с другой стороны) вошли в госпрограмму.

Основная проблема Байкала в дороговизне перелета. Если туристы получат скидку на тур, да еще и заработает субсидия на авиаперелеты, то число желающих среди россиян увидеть Байкал серьезно возрастет. Пока, к сожалению, с этим уникальным российским объектом чаще знакомы иностранцы (и не только китайцы), чем жители России. Та же ситуация и с отдыхом на Камчатке с ее заснеженными вулканами и горячими гейзерами.

Что касается солнечных регионов – Крыма и Краснодарского края, то летом отели здесь заполнены под завязку. Однако с осени наблюдается естественный спад турпотока. Субсидирование туров в эти регионы осенью и зимой – это возможность для морских курортов хотя бы частично компенсировать потери в мае и июне из-за закрытия курортов. На май и июнь приходится 25-30% от годовой загрузки, оценивает Ромашкин.

Участие в программе единой платежной системы «Мир» (только через нее можно оплачивать турпакет, чтобы получить кешбэк в рамках госпрограммы) вызывает, конечно, вопросы. Карта «Мир» не самая распространенная в России. По данным ЦБ РФ, в прошлом году только 20% карточных транзакций прошло с помощью системы «Мир». Выбор российской платежной системы, защищенной от Запада, понятен. Это определенно поможет ее развитию внутри страны.

Однако те, у кого нет карты «Мир», столкнутся с небольшими техническими сложностями, которые займут как минимум время.

«Есть возможность через интернет выпустить виртуальную карту «Мир» и заплатить через нее. Однако, боюсь, эта функция будет доступна только для молодежи. Все-таки люди старшего возврата не лезут в такие сложные механизмы», – рассказывает Ромашкин.

Еще одна проблема, по его мнению, состоит в том, что от этой госпрограммы отрезаны туристические агенты – это посредники между туристами и туристическими компаниями, которые формируют и продают туры. По сути, это розничные точки продаж туров по всей России.

«Лишь 3-5% туров от общего числа продаж мы реализуем напрямую через покупателя, но 95% – через 10 тысяч турагентов, с которыми мы работаем. Мы с коллегами не понимаем, почему турагенты выпали из этой схемы, как они теперь должны работать и нельзя ли их успеть вернуть в программу», – говорит Ромашкин.

Сейчас система продаж туров примерно такова. Турист в Хабаровске приходит к местному турагенту, который находит в базе данных разных туркомпаний подходящий тур в Сочи, покупает его и потом переводит через банк деньги в Москву или Питер, где обычно базируется туркомпания. Туристы в регионах крайне редко заходят на сайт московской туристической компании, предпочитая делать все через местного посредника. И не все россияне готовы покупать туры по интернету, многим необходимо при выборе места отдыха и отеля общаться вживую с менеджерами.

Коммерческий директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин считает, как передает «Интерфакс», что турагенты никуда не исчезнут, но туроператоры сами должны вернуть комиссию агенту, который купил тур вместе с туристом.

Впрочем, все эти недочеты программы сейчас не так важны.

Главное сейчас, как можно быстрее запустить саму программу. Потому что ее старт уже запоздал.

В идеале ее следовало бы, конечно, запустить с 1 июля, когда, собственно, был открыт туризм внутри страны. Потому что июльский поток туристов, который уже не попадает в программу, самый большой.

«Сейчас главное не упустить поток августа, который дает нам, наверное, еще треть от общего летнего потока», – переживает Ромашкин. Пока Ростуризм планирует старт программы на 10 августа. Субсидии должны коснуться, по плану ведомства, два миллиона туров.

«10 августа – это крайний срок. Тогда сможем в рамках программы реализовать два миллиона туров. Дальше, грубо говоря, каждую неделю будут отваливаться по сотне тысяч туристов. В туризме как нигде день кормит год», – говорит глава туркомпании. Поэтому чем раньше запустится программа, тем больше через нее пройдет туристов.

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