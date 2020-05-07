Дешевые авиаперелеты уходят в прошлое

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7 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:22  |  vz.ru
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

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Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

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Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
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Лукашенко применил к Первому каналу американские методы

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Коронавирус спровоцировал очередную войну Минска с российскими СМИ. После сюжета Первого канала о распространении COVID-19 в Белоруссии, власти страны лишили аккредитации и выслали журналиста Алексея Кручинина. По мнению минских экспертов, российские СМИ давно злят президента страны Александра Лукашенко, потому он решил бороться с ними по-американски. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сто лет назад поляки взяли Киев

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Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
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Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
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Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

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              Дешевые авиаперелеты уходят в прошлое

              Российским лоукостерам тоже придется летать по новым правилам   7 мая 2020, 20:00
              Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
              Текст: Михаил Кувырко

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              Всемирный карантин наносит непоправимый удар по самому динамичному в недавнем прошлом сегменту рынка авиаперевозок – авиакомпаниям-дискаунтерам. Похоже, эпоха почти бесплатных авиапутешествий подходит к концу. А главное, отсутствие авиабилетов по смешным ценам будет иметь далеко идущие последствия для всего мирового рынка путешествий.

              «Если социальное дистанцирование на бортах самолетов будет введено, то дешевые путешествия кончатся – вуаля», – заявил несколько дней назад гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жуниуак. Так он прокомментировал инициативы ряда авиакомпаний по ограничению вместимости своих воздушных судов. В частности, крупные американские перевозчики Delta и Alaska Airlines для снижения рисков встречи с коронавирусом официально объявили, что средние кресла в их самолетах будут заблокированы, а еще несколько авиакомпаний США сделали то же самое явочным порядком. В ряде стран «социальное дистанцирование» на бортах самолетов может быть внедрено административно – например, воздушные власти Таиланда уже порекомендовали авиаторам рассаживать пассажиров раздельно.

              В ситуации, когда борьба с коронавирусом далека от завершения, подобные меры выглядят обоснованными. Но если «социальное дистанцирование» сохранится и после того, как вирус будет в целом побежден, для многих перевозчиков это может стать приговором.

              С наиболее резкой критикой блокирования среднего кресла уже выступил Майкл О'Лири – глава ирландской авиакомпании Ryanair, крупнейшего европейского дискаунтера, парк которого насчитывает почти 300 самолетов. Удар, полученный компанией, был ошеломительным: в апреле она выполнила всего 600 рейсов вместо запланированных 75,5 тыс., перевезя около 40 тыс. пассажиров, тогда как за тот же месяц прошлого года Ryanair и ее австрийская «дочка» Lauda обслужили 13,5 млн пассажиров. Поэтому Лири был категоричен, назвав «социальное дистанцирование» на борту нонсенсом. Если правительство Ирландии, добавил он, попросит авиакомпании не продавать билеты на средние кресла, то пусть само платит за них – иначе Ryanair будет проще вообще прекратить полеты.

              С точки зрения комфорта в полете средние кресла наименее предпочтительный вариант для пассажиров, особенно путешествующих в одиночку или имеющих лишний вес, однако именно такая конфигурация салона позволяла авиакомпаниям добиваться максимальной операционной и финансовой эффективности. Согласно прошлогодним данным Управления транспортной статистики США, за последние 25 лет средняя стоимость авиабилетов в стране снизилась на 27%, а средняя загрузка кресел авиакомпаний в 2019 году превысила 85% – это наивысший показатель за все время наблюдений.

              При этом у дискаунтеров загрузка на практике обычно приближается к стопроцентной, тогда как «классические» авиакомпании могут позволить себе «возить воздух». Их бизнес-модель ориентирована на более состоятельных путешественников, готовых переплачивать за ряд включенных в стоимость билета услуг, которыми они могут и не воспользоваться – например, перевозку большого объема багажа.

              Если в начале нынешнего столетия дискаунтеры воспринимались как некая экспериментальная бизнес-модель, то в прошлом году в десятке крупнейших авиаперевозчиков Европы числились уже пять лоукостеров. Среди них – уже упомянутый Ryanair, наконец опередивший по количеству пассажиров ветерана рынка Lufthansa Group (152,4 млн против 145,2 млн пассажиров в 2019 году), британский EasyJet, венгерский WizzAir, бюджетная авиакомпания Norwegian и турецкий Pegasus. Кроме того, собственные дискаунтеры стали появляться и у «классических» перевозчиков – в качестве характерного примера можно привести авиакомпанию «Победа», которая вносит немалую лепту в рост пассажиропотока группы «Аэрофлот».

              Дискаунтеры оказались революционным феноменом не только в сфере авиаперевозок, но и на рынке туристических услуг в целом.

              Возможность часто летать по смешным ценам и открытые границы между странами Евросоюза быстро сформировали популярную модель спонтанных путешествий, на которую стали ориентироваться многие города, принимавшие рейсы бюджетных авиакомпаний. В результате за рядом европейских столиц (например, таких как Вильнюс и Рига) быстро закрепилась репутация центров алкогольного туризма.

              Стремительные трансформации рынка путешествий под напором экспансии авиадискаунтеров вызывали восторг далеко не во всех городах Европы. Летом 2017 года жители крупнейших туристических центров Евросоюза – Барселоны, Рима, Венеции и Дубровника – организовали массовые акции против туристов, потребовав от них «валить домой». Недовольство граждан подогревалось не только растущим количеством гостей, но и качеством той публики, которая благодаря дешевым авиаперелетам и возможности снять за бесценок жилье через AirBnB хлынула в исторические города. Вместо хорошо знакомого турпотока – респектабельных платежеспособных представителей среднего класса – города средиземноморской Европы получили толпу, для которой культурные ценности занимают в отдыхе минимальное место.

              Теперь эта модель путешествий может стремительно уйти в прошлое. И проблемы дискаунтеров могут сыграть здесь едва ли не большую роль, чем временные ограничения на передвижения в границах Евросоюза.

              Конец воздушной халявы   

              Когда коронавирусный кризис только начинался, у многих часто летающих пассажиров были ожидания, что после того, как карантинные ограничения будут сняты, авиакомпании сразу же предложат выгодные цены на билеты, чтобы быстро вернуть аудиторию. Однако пошел уже второй месяц простоя, победа над пандемией по-прежнему под вопросом, а ряд перевозчиков уже повысили цены.

              В этом можно легко убедиться, обратившись к порталам – консолидаторам авиабилетов. Например, по данным ресурса Skyscanner, стоимость билетов по маршруту Москва – Санкт-Петербург с вылетом 11 мая начинается от 4422 рублей, Москва – Краснодар – от 5676 рублей, Москва – Екатеринбург – от 6271 рубля и т. д. Иными словами, пассажирам предложены тарифы, существенные даже по докризисным меркам, и невзирая на то, что избытка желающих летать у авиакомпаний сейчас не наблюдается.

              В определенной степени подобные цены можно объяснить отсутствием такого фактора, как сильно влиявшая на тарифы других перевозчиков авиакомпания «Победа» – российский дискаунтер еще в конце марта приостановил все полеты до 31 мая. Однако проблема заключается в том, что в новых реалиях рынка наибольший удар могут принять на себя именно дискаунтеры – так что еще неизвестно, будут ли дешевые билеты доступны в принципе в каком-то обозримом будущем.  

              Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров приводит ряд аргументов в пользу гипотезы, что авиабилеты теперь будут только дорожать. Начать хотя бы с мер «социального дистанцирования»: если авиакомпаниям действительно будет предписано убрать средние кресла, то дискаунтеры смогут заполнять только 70% салона, что неизбежно приведет к повышению их тарифов. На рынок будет оказывать негативное давление общее снижение доходов пассажиров. Платежеспособный спрос, по мнению Гусарова, вместе со всей мировой экономикой после завершения кризиса может вернуться на уровень нулевых, а то и девяностых годов. Для лоукостеров это будет означать сокращение маршрутной сети.

              Не исключено, что в отдельных странах правительства еще и помогут национальным перевозчикам избавиться от конкурентов-дискаунтеров.

              По такому сценарию развивается ситуация в Аргентине, где власти запретили все коммерческие полеты и продажу авиабилетов до 1 сентября. После чего руководство бюджетных перевозчиков JetSMART и Flybondi заявило, что сделано это для поддержки государственной авиакомпании Aerolineas Argentinas, с которой они до недавнего времени успешно соперничали на рынке.

              Все это неизбежно отразится и на рынке путешествий в целом. «Социальные и потребительские модели до недавнего времени строились на постоянной оптимизации. Те же авиакомпании уплотняли пассажирский салон, сокращали рацион питания на борту и т. д. Более того, модель лоукостеров, предлагающих и доводящих услуги до субминимального уровня удобств, представлялась наиболее перспективной бизнес-моделью массовых авиаперевозок. Растущие нормы прибыли при невозможности расширения рынка компенсировались за счет потребителя», – отмечает доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин. Однако пандемия коронавируса, по его мнению, обнуляет эту модель.

              Возможно, предполагает эксперт, вместо «социального дистанцирования» будут приняты некие компромиссные меры вроде обязательного тестирования при посадке на борт, ношения масок в салоне, кварцевания и т. д. Однако это лишь повлечет за собой новые проблемы, поскольку задачи по приспособлению самолетов и других коммерческих пространств под новые санитарные требования еще предстоит сформулировать, а это означает, что потребуются новые решения и во многих смежных сферах (например, в дизайне), которые полностью «заточены» под старую модель.

              В том, что выход из кризиса растянется на несколько лет, не сомневаются и ведущие авиапроизводители.

              На днях глава европейского концерна Airbus Гильом Фори предупредил, что авиаиндустрии может потребоваться от трех до пяти лет для возвращения на уровень, предшествовавший кризису. Это заявление последовало после того, как крупнейший заказчик Airbus – компания British Airways – объявил о планах сократить 12 тыс. рабочих мест.

              За первые три месяца этого года Airbus из-за карантинных ограничений уже не смог доставить своим покупателям более 60 самолетов, а в дальнейшем концерн ожидает рост отказов от новых приобретений. Тот же Ryanair уже обсуждает с Boeing сокращение поставок новой техники в ближайшие два года, ожидая убыток в 100 млн евро в первом квартале и дальнейшие потери во втором. Восстановление спроса со стороны пассажиров крупнейший дискаунтер относит как минимум к лету 2022 года.

              Тем временем самые популярные туристические направления Европы, где еще недавно от гостей требовали «валить домой», рассматривают разные сценарии будущего. В Испании, к примеру, подсчитывают крупные убытки – национальная федерация туризма Exceltur еще в начале апреля оценивала ущерб от карантина в 6 млрд евро, наиболее пострадавшими, по прогнозу, окажутся Балеарские острова и Каталония. В Венеции же, наоборот, обсуждаются планы перехода к «разумному туризму» – например, с помощью введения квот на количество гостей в день. Так или иначе, уже никто не сомневается в том, что рынок путешествий после того, как все это кончится, уже не будет прежним. 


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