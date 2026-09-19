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Авианосец США Abraham Lincoln прибыл на Гуам после ближневосточной миссии
После длившегося более 300 дней развертывания на Ближнем Востоке военный корабль Abraham Lincoln вернулся на американскую территорию с крайне истощенным экипажем.
О завершении затянувшейся миссии американского корабля на Ближнем Востоке сообщает пресс-служба Седьмого флота США, передает ТАСС.
«Остановка на военно-морской базе Гуам стала первым за девять месяцев возвращением на американскую землю для экипажа третьей авианосной ударной группы», – отмечается в официальном заявлении.
Как уточняет портал USNI News, развертывание авианосца продолжалось более 300 дней. Сейчас судно завершает длительный переход на западное побережье Соединенных Штатов. При этом газета Military Times ранее обращала внимание на попытки самоубийства среди военных на борту Abraham Lincoln.
Основными причинами тяжелого состояния моряков стали чрезмерная нагрузка, истощение и подавленность.
Сам остров Гуам, куда прибыл корабль, имеет статус неинкорпорированной территории США. Он расположен в 2,9 тыс. километров от побережья КНР, находясь в зоне досягаемости китайских военных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский авианосец направился в порт приписки в Сан-Диего.
Американский сенатор Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на борту корабля.
В начале сентября командование ВМС США вернуло на судно двоих устроивших драку в Таиланде моряков.