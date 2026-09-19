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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 20:37 • Новости дня

    Авианосец США Abraham Lincoln прибыл на Гуам после ближневосточной миссии

    После длившегося более 300 дней развертывания на Ближнем Востоке военный корабль Abraham Lincoln вернулся на американскую территорию с крайне истощенным экипажем.

    О завершении затянувшейся миссии американского корабля на Ближнем Востоке сообщает пресс-служба Седьмого флота США, передает ТАСС.

    «Остановка на военно-морской базе Гуам стала первым за девять месяцев возвращением на американскую землю для экипажа третьей авианосной ударной группы», – отмечается в официальном заявлении.

    Как уточняет портал USNI News, развертывание авианосца продолжалось более 300 дней. Сейчас судно завершает длительный переход на западное побережье Соединенных Штатов. При этом газета Military Times ранее обращала внимание на попытки самоубийства среди военных на борту Abraham Lincoln.

    Основными причинами тяжелого состояния моряков стали чрезмерная нагрузка, истощение и подавленность.

    Сам остров Гуам, куда прибыл корабль, имеет статус неинкорпорированной территории США. Он расположен в 2,9 тыс. километров от побережья КНР, находясь в зоне досягаемости китайских военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский авианосец направился в порт приписки в Сан-Диего.

    Американский сенатор Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на борту корабля.

    В начале сентября командование ВМС США вернуло на судно двоих устроивших драку в Таиланде моряков.

    19 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады

    ВСУ ввели в бой самых подготовленных штурмовиков 3-й бригады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование направило в зону ответственности российской группировки «Запад» наиболее подготовленные штурмовые подразделения для демонстрации боеспособности перед западными союзниками, сообщили в Минобороны.

    Командование украинской армии бросило в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы продемонстрировать западным кураторам способность сопротивляться подразделениям группировки «Запад», сообщает Минобороны.

    «Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», – заявили в российском военном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что на фоне высоких темпов продвижения российской армии киевские власти пытаются убедить Запад в своей боеспособности. Однако малые штурмовые группы несут значительные потери и не имеют успеха, а российские военные успешно пресекают все вылазки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики 3-й штурмовой бригады бросили мобилизованных солдат в опасной зоне ради собственного спасения.

    Ранее украинское командование планировало задействовать это подразделение для удержания линии фронта в Авдеевке. Однако под натиском российских войск штурмовики бежали с поля боя.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО

    ВС России начали бои в центральных кварталах Орехова Запорожской области

    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России усилили интенсивность атак по всей линии боевого соприкосновения и прорвались к центру города Орехов в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения армии России увеличивают скорость продвижения на всех участках проведения специальной военной операции. В Министерстве обороны отметили успехи военнослужащих.

    «Российские войска продолжают выполнение задач специальной военной операции, наращивая темпы наступления на всех направлениях», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Также стало известно о значительном продвижении сил на запорожском направлении. Представители министерства уточнили, что в данный момент активные боестолкновения идут в центральных кварталах города Орехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали освобождение города Орехов.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России прорвали оборону украинских боевиков на данном участке фронта. До этого президент Владимир Путин заявил о наращивании темпов наступления армии на всех направлениях.

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    19 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности

    Военным бундесвера с русскими корнями начали отказывать в переводе в Литву

    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности
    @ Oliver Langel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецким солдатам русского и белорусского происхождения отказывают в зачислении в расквартированную на литовской территории бригаду из-за подозрений в создании угрозы безопасности, пишет местная пресса.

    Вооруженные силы ФРГ ограничивают перемещение некоторых бойцов. Причиной стали проваленные ими проверки военной разведки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Некоторым солдатам с русским или белорусским происхождением отказывают в переводе в литовскую бригаду. Солдаты проваливают проверку безопасности военной разведки. Речь идет о серьезной угрозе», – говорится в публикации.

    Отстраненные от перевода военные могут продолжать службу в бундесвере. Им также не запрещено совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Осенью в новое подразделение в Литве планируют перевести около тысячи человек. А в целом до конца 2027 года Германия собирается разместить в прибалтийской республике тяжелую бригаду численностью до 6 тыс. военнослужащих.

    Президент Литвы Гитанас Науседа подтверждал подготовку соответствующей инфраструктуры. Однако часть местного населения выступает против инициативы из-за исторических параллелей с фашистской оккупацией.

    До этого министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы страны столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для укомплектования подразделения. Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску 5 тыс. солдат и техники к границам Белоруссии.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Новости дня
    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы

    В порту Одессы дроны ВС России поразили сухогруз и танкер с грузами для ВСУ

    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по транспортным судам, которые доставляли вооружение и боеприпасы для украинских войск на территорию одесского морского узла.

    Операторы ударных беспилотников ВС России успешно атаковали транспортные суда, перевозившие снабжение для украинской армии. Главными целями в порту Одессы стали сухогруз и танкер, прибывшие на разгрузку, сообщает Минобороны.

    Уничтоженные корабли задействовали для морской доставки военных грузов. В результате точечной работы аппаратов типа «Герань» транспортные средства сгорели вместе с находившимся на борту вооружением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три транспортных судна под Одессой. Днем ранее дроны «Герань-4 Сикер» отработали по трем сухогрузам в порту Черноморск.

    А в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли новые удары по логистическим центрам украинской армии.

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    19 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    В Минобороны отметили имитацию Киевом успехов на поле боя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские власти развернули масштабную информационную кампанию с привлечением западных специалистов, пытаясь выдать действия своей армии за значительные победы, отметили в Минобороны.

    Министерство обороны России сообщило, что киевские власти организовали агрессивную информационную кампанию при поддержке стран Запада. Цель этой активности – убедить западных союзников в способности украинской армии противостоять российским силам в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия происходят на фоне высоких темпов продвижения Вооруженных сил России на всех направлениях. «При этом с помощью западных СМИ и военных экспертов киевский режим ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя и перехват инициативы у российских войск», – говорится в заявлении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о тиражировании украинским руководством лжи ради отчета перед западными кураторами.

    Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал главной задачей информационной кампании противника создание иллюзии успехов Киева.

    А эксперт Борис Рожин отметил сохранение российскими войсками оперативной инициативы на фронте.

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    18 сентября 2026, 23:06 • Новости дня
    Путин: ПВО должна обеспечить защиту от любых средств воздушного нападения

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО России должна быть способна уничтожить любые средства воздушно-космического нападения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Путин, говоря о приоритетах новых государственных программ вооружения, подчеркнул, что одним из ключевых направлений станет совершенствование системы противовоздушной обороны страны.

    «Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады.

    Программа вооружений также включает развитие беспилотников и внедрение ИИ.

    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.


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    19 сентября 2026, 00:46 • Новости дня
    Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника
    Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с Днем оружейника.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Этот праздник – дань уважения созидательному труду многих поколений конструкторов, инженеров, организаторов производства, рабочих самых разных специальностей», – отметил Путин в поздравлении.

    Он подчеркнул, что уникальные образцы техники создавались руками и талантом мастеров Тулы, Ижевска, Перми и других центров оружейной отрасли России, которые достойно служили и служат армии и флоту.

    Глава государства выразил особую признательность тем, кто сегодня работает в крупных отраслевых холдингах, компаниях малого и среднего бизнеса, конструкторских бюро и исследовательских центрах, реализуя прорывные проекты и новаторские решения.

    Он выразил уверенность, что благодаря компетентности и ответственности специалистов оборонно-промышленный комплекс продолжит наращивать научный, технологический и кадровый потенциал.

    Путин добавил, что отрасль будет обеспечивать Вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы передовым оружием и техникой, сохраняя лидерские позиции России на мировом рынке вооружений.

    В завершение президент пожелал работникам и ветеранам ОПК здоровья, новых достижений и всего наилучшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России накануне Дня оружейника провел торжественную церемонию вручения государственных наград отличившимся сотрудникам оборонно-промышленного комплекса в Кремле.

    Путин поблагодарил российских оружейников за инициативу, новаторство и регулярные поездки на передовую для изучения работы техники в боевых условиях.

    Глава государства также отметил огромный вклад более 3,5 млн работников отрасли в укрепление обороноспособности и безопасности страны.

    Глава государства провел встречу с представителями профильного ведомства накануне Дня оружейника.

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    18 сентября 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин: Программа вооружений включает развитие беспилотников и внедрение ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Новая государственная программа вооружений уделяет особое внимание развитию роботизированных беспилотных комплексов, а также предусматривает внедрение искусственного интеллекта, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии. «Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Он также сообщил, что при реализации программ продолжится работа по созданию и внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта в оборонной сфере.

    «Подчеркну, по всем позициям и параметрам новой ГПВ нужны рациональные, точно выверенные, эффективные решения», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций.

    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.

    Он заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН.

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    19 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    С 5 сентября ВСУ потеряли девять сел в Харьковской области

    Минобороны: ВСУ потеряли 700 человек и девять сел в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные с начала сентября освободили девять населенных пунктов в Харьковской области, уничтожив при этом около 700 украинских солдат, сообщили в Минобороны.

    ВС России продолжают успешное наступление на харьковском направлении, отмечает Минобороны.

    «С 5 сентября территория, контролируемая противником, сокращена на 152 кв. км. Под контроль взяты девять населенных пунктов (Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка, Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья). Потери противника составили около 700 военнослужащих», – говорится в сообщении ведомства.

    Всего с начала года российские войска освободили более 5,3 тыс. кв. километров территории и свыше 220 населенных пунктов. Только в сентябре под контроль армии перешло более 670 квадратных километров и 27 сел и деревень, уточнили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области.

    Днем ранее подразделения группировки «Север» установили полный контроль над селом Черняков. До этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Озерное в этом же регионе.

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    19 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    Армия России начала зачистку освобожденного Комиссарово в Харьковской области

    Силы группировки «Север» начали зачистку Комиссарово в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» приступили к тщательной проверке зданий и прилегающих территорий недавно взятого под контроль населенного пункта Комиссарово в Харьковской области.

    Бойцы группировки «Север» ВС России начали зачистку территории в недавно освобожденном селе Комиссарово Харьковской области. До этого Минобороны сообщало о сжатии кольца окружения и расширении внешней зоны контроля на северо-востоке региона. Также под контроль российской армии перешел населенный пункт Лошаково.

    «Закрепившись в селе, военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающей территории», – сообщили РИА «Новости» в министерстве обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово.

    За два дня до этого российские военные пресекли попытки противника прорваться из окружения в Харьковской области. В середине месяца бойцы установили контроль над Ольховаткой.

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    19 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    США решили трансформировать армию Армении через программы содействия

    США пообещали вложить весь потенциал в трансформацию армии Армении

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис пообещал поддержать масштабные реформы и вложить значительные ресурсы в модернизацию армянских вооруженных сил.

    Двусторонние оборонные консультации между Ереваном и Вашингтоном состоялись 18 сентября в армянском военном ведомстве, передает ТАСС.

    В ходе встречи участники обсудили дальнейшие шаги по укреплению военного сотрудничества двух государств.

    «США продолжат поддерживать оборонные реформы, проводимые в Армении, вкладывая весь потенциал своих консультативных программ, обмена опытом и программ содействия по другим направлениям в осуществляемые в этих рамках процессы трансформации армии», – подчеркнул Эндрю Лумис.

    Участники переговоров также подвели итоги совместных проектов, реализованных за последние годы. По завершении мероприятия представители двух стран подписали официальный протокол о достигнутых договоренностях и перспективах будущего взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Ереван и Вашингтон договорились о совместной подготовке военных кадров.

    В июне на территории армянского учебного центра «Зар» стартовали миротворческие маневры Eagle Partner-2026 с участием американских солдат.

    В 2024 году в Министерстве обороны Армении появился официальный представитель армии США.

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    19 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Памфилова похвалила отразившую масштабную атаку беспилотников систему ПВО

    Памфилова высоко оценила работу уничтожившей 344 беспилотника системы ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила благодарность российским военным за успешное уничтожение более трехсот вражеских дронов в течение минувшей ночи.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила надежность российских защитников неба, пишет ТАСС. Массированный налет дронов ВСУ в ночь на субботу затронул сразу несколько субъектов страны, включая Московскую и Ленинградскую области.

    «Пока мы с вами работали, в ночь на Россию было выпущено 344 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Хорошо, что у нас очень мощная противовоздушная оборона», – сказала Памфилова в информационном центре комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны уничтожили 344 вражеских беспилотника над 15 регионами страны.

    Неделей ранее украинский дрон ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области. До этого отечественные военные перехватили 389 летательных аппаратов над территорией России и акваториями трех морей.

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    19 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Десантники ВС России сорвали ротацию и снабжение ВСУ в Запорожской области

    Дроны ВС России оставили части ВСУ в Запорожской области без провизии и ротации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипажи беспилотников Воздушно-десантных войск успешно пресекли попытку смены личного состава и доставку продуктов питания неприятелю на запорожском направлении.

    Военнослужащие новороссийского соединения Воздушно-десантных войск успешно задействовали беспилотную авиацию для выполнения боевых задач на запорожском направлении, сообщает Минобороны. Бойцы применили ударные дроны против вражеских сил.

    В результате действий расчетов беспилотников была сорвана ротация подразделений противника. Одновременно с этим десантники пресекли попытки подвоза провизии неприятелю на территории Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября новороссийские десантники взяли под контроль пути снабжения украинских войск около Орехова.

    Месяцем ранее операторы беспилотников группировки «Восток» сорвали подвоз материальных средств на передовые позиции противника. А в июле расчет дрона «Ланцет» уничтожил вражеский транспорт в тыловом районе Запорожской области.

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    19 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    Беспилотники «Герань» уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ

    Дроны «Герань» поразили военные объекты в Харьковской и Николаевской областях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники «Герань» уничтожили две радиолокационные станции в Харьковской области и командный пункт на аэродроме в Николаевской области.

    Российские беспилотники успешно поразили две радиолокационные станции 35Д6 и П-18 на территории Харьковской области, сообщает Минобороны.

    «На этот раз от «Гераней» не спрятались две радиолокационные станции 35Д6 и П-18 в Харьковской области, а в Николаевской области – стартовый командный пункт противника на аэродроме Вознесенск», – прокомментировали работу ВС России в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские войска ударили беспилотником «Герань-4 сикер» по логистическому центру в Киевской области.

    Ранее армия России уничтожила склады с дронами в Харьковской области. До этого ударные беспилотники поразили газоперерабатывающую установку в этом же регионе.

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    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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