История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.0 комментариев
ВС России пресекли попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области
Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.
Группировкой нанесено поражение живой силе противника около Хрипунов и Бузово в Харьковской области. Все попытки подразделений ВСУ прорваться из окружения пресечены, говорится в канале Max Минобороны.
В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожены группы противника, предпринявшие попытку прорваться на усиление в районах Приколотного и Новоалександровки.
За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная артиллерийская установка.
Всего же с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 650 боевиков, 16 бронемашин, 13 квадроциклов и 25 наземных роботизированных комплексов, перечислили в Минобороны.
За прошедшие сутки российские войска освободили харьковскую Малую Волчью.
Напомним, накануне ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино.
Днем ранее они освободили харьковские Широкое и Шевченково.
А до этого освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.