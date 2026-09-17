Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе противника около Хрипунов и Бузово в Харьковской области. Все попытки подразделений ВСУ прорваться из окружения пресечены, говорится в канале Max Минобороны.

В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожены группы противника, предпринявшие попытку прорваться на усиление в районах Приколотного и Новоалександровки.

За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная артиллерийская установка.

Всего же с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 650 боевиков, 16 бронемашин, 13 квадроциклов и 25 наземных роботизированных комплексов, перечислили в Минобороны.

За прошедшие сутки российские войска освободили харьковскую Малую Волчью.

Напомним, накануне ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино.

Днем ранее они освободили харьковские Широкое и Шевченково.

А до этого освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.