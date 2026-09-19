Участники «Времени героев» назвали выборы проявлением единства народа

Участники «Времени героев» Набиев и Валихов назвали выборы проявлением единства

Tекст: Вера Басилая

«Я сегодня выполнил свой гражданский долг, использовал избирательное право гражданина. И, как сказал президент нашей страны, сегодня мы должны показать единство, в год единства народа, особенно в это время, когда проходит специальная военная операция», – заявил Набиев.

По его словам, для него как для военного человека голосование вызывает особые чувства, так как именно от граждан зависит будущее России.

Заместитель министра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов также подчеркнул значимость участия в выборах. Он отметил высокий уровень организации процесса в республике и призвал жителей не оставаться в стороне.

«Считаю, что в эти дни это одно из самых важных событий в нашей стране. Хотел бы обратиться к гражданам не только республики, но и всей страны: не оставайтесь в стороне. Это занимает всего пять минут – найти возможность дойти до избирательного участка и проголосовать. Потому что от нашего выбора зависит ближайшая пятилетка страны», – сказал Валихов.

Ранее участник программы «Время героев» Эдуард Казымов проголосовал на одном из московских избирательных участков.

Президент России Владимир Путин призвал граждан принять обдуманное решение на выборах.