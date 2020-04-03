«Победа» назвала срок возврата денег за отмененные рейсы

Деньги за билеты на отмененные рейсы лоукостера «Победа» можно будет получить только после 1 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

При этом до 1 июня 2021 года все средства будут хранится на личном счета пассажира на сайте перевозчика, передает ТАСС.

«Средства в личном кабинете можно потратить до 1 июня 2021 года на любой рейс «Победы». Если до 1 июня 2021 года средства не будут израсходованы, они автоматически вернутся на банковский счет клиента», – уточняется в сообщении.

Лоукостер приостановил полеты до 31 мая на фоне пандемии коронавируса. Компания ранее сообщала только о том, что вернет средства за неиспользованные авиабилеты исключительно на счет в личном кабинете.

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