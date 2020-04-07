Lufthansa из-за коронавируса прекратила работу «дочки» Germanwings

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group в рамках первого пакета мер по реструктуризации из-за коорнавируса прекращает работу входящего в группу лоукостера Germanwings.

«Летные операции Germanwings прекращаются. Все связанные с этим операции будут обсуждаться с профсоюзами», – сообщается в пресс-релизе Lufthansa, передает РИА «Новости».

Среди других мер – полный вывод из эксплуатации шести Airbus A380, семи A340-600, пяти Boeing 747-400, временный вывод 11 Airbus A320. Airbus A380 планировалось продать в 2022 производителю Airbus. A340-600 и Boeing 747-400 планировалось постепенно выводить из эксплуатации по экономическими и экологическим соображениям.

Кроме того, будет снижено число операций в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне. Уже начавшиеся меры реструктуризации в Austrian и Brussels Airlines будут активизированы, компании также работают над снижением числа авиапарка, над аналогичной задачей работают в Swiss airlines. Группа Lufthansa прекратила все контракты лизинга на условиях обслуживания имущества.

Как сообщали ранее, крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 6 апреля временно сократил частоту полетов по России. Кроме того, авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлота», на фоне пандемии коронавируса приостанавила все рейсы с 1 апреля по 31 мая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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