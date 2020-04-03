«Аэрофлот» и «Россия» объявили о сокращении количества внутренних рейсов

Крупнейший отечественный авиаперевозчик «Аэрофлот» с 6 апреля временно сокращает частоту полетов по России из-за существенного снижения спроса на внутренние авиаперевозки. О сокращении количества рейсов по стране сообщила «дочка» «Аэрофлота» – «Россия».

«Аэрофлот» временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В частности, с 6 апреля сократится частота еженедельных рейсов на направлениях внутри России.

«Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые. Просим проверять свое бронирование на сайте авиакомпании», – уточнили в компании.

В свою очередь авиакомпания «Россия» объявила о сокращении количества рейсов на Дальний Восток также с 6 апреля.

Ранее другая «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» приостановил полеты до 31 мая на фоне пандемии коронавируса.

Тем временем в пятницу стало известно, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

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