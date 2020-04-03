Россия официально приостановила рейсы по вывозу россиян из-за границы

С 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину», – говорится в сообщении.

Сроки действия документов, на основании которых россияне находятся за границей, будут продлены в случае необходимости, передает ТАСС.

В сообщении оперштаба говорится, что правительство выделило Министерству иностранных дел России 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей.

Россиянам, находящимся за рубежом и предоставившим сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь, добавили в оперативном штабе.

Ранее источник сообщал, что в ночь с пятницы на субботу Россия приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину.

Со вторника россияне могли возвращаться в Москву из-за границы только через аэропорт Шереметьево и в количестве не более 500 человек в сутки, в регионы – 200.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.