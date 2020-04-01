Вернуться на родину из-за рубежа захотели 25 тыс. россиян

Около 25 тыс. находящихся за рубежом российских граждан изъявили желание вернуться на родину, сообщил директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.

«Ежедневно осуществляются рейсы, установлен определенный порядок, последовательность осуществления этих рейсов, поскольку, согласно распоряжению правительства, ежедневно в РФ можно ввезти в Москву 500 человек, в регионы – 200», – приводит его слова РИА «Новости».

Сейчас МИД активно работает ситуационно-кризисный центр, который занимается вывозом российских граждан из-за рубежа, сказал он, добавив, что это в основном туристы.

Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. За 10 дней из-за рубежа вернулись около 155 тыс. российских туристов.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



Россиянам, у которых нет денег на билеты, будет оказана помощь со стороны правительства.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД