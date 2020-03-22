Россия решила ограничить авиасообщение со всеми странами

С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса, сообщили в Росавиации.

Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье стало известно, что с понедельника Россия ограничивает авиасообщение с Индонезией, Таиландом, Вьетнамом, Турцией и Японией.

Лоукостер «Победа» с этого же дня закрывает все рейсы в Турцию: из Москвы в Анталью, Газипашу, Стамбул, а также из Краснодара в Стамбул. Причем Турция оставалась последним международным направлением авиакомпании. Теперь «Победа» будет осуществлять только внутренние авиаперевозки.

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Такие меры принимаются для защиты нашей страны от распространения коронавирусной инфекции. Во многих странах, в том числе европейских, действуют аналогичные ограничительные меры.

Отметим, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем. За последние сутки в стране выявлен 61 случай коронавируса, всего в стране заражено 367 человек, причем зараженные граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусу страны.

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