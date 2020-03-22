Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Таиландом

С понедельника вводятся ограничения на авиасообщение между Россией и Индонезией, Таиландом, Вьетнамом, Турцией и Японией, сообщает Росавиация.

С 23 марта Россия вводит ограничение на авиасообщение между Россией и Индонезией. При этом рейсы из Москвы в Денпасар на острове Бали сохраняются, передает ТАСС.

Кроме того, ограничиваются рейсы в Таиланд, можно выполнять только рейсы из Москвы в Бангкок. Ограничение с Вьетнамом также вводится с 23 марта, но сохраняются рейсы из Москвы в Ханой.

Также ограничивается авиасообщение с Турцией и Японией, сохранятся лишь рейсы в Стамбул и Токио из Москвы.

При этом чартерные рейсы в Турцию авиакомпании могут выполнять до полного вывоза российских граждан.

Ранее было ограничено авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.