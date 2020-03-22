«Победа» закрыла все полеты в Турцию

Лоукостер «Победа» с понедельника, 23 марта, закрывает все рейсы в Турцию: из Москвы в Анталью, Газипашу, Стамбул, а также из Краснодара в Стамбул. Турция оставалась последним международным направлением авиакомпании, полеты по которому еще не были приостановлены на фоне пандемии коронавируса.

В сообщении компании говорится, что полеты приостановлены до 30 апреля 2020 года.

«Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Анталью, Газипашу, Стамбул и обратно; из Краснодара в Стамбул и обратно с датами вылета в период с 23 марта по 30 апреля 2020 года будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме», – передает ТАСС заявление авиакомпании.

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Ранее в воскресенье стало известно, что с понедельника Россия ограничивает авиасообщение с Индонезией, Таиландом, Вьетнамом, Турцией и Японией.

Кроме того, авиасообщение между Россией и Китаем с 23 марта будет снова ограничено, полеты разрешат только по направлению Москва – Пекин.

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