Стало известно о приостановке всех авиарейсов для возвращения россиян

В ночь с пятницы на субботу Россия приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний.

Источник «Интерфакса» сообщил, что соответствующую телеграмму разослала Росавиация. Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных рейсов с субботы.

Между тем в заявлении генконсульства России в Нью-Йорке говорится, что запланированный на 3 апреля вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка в Москву отменен.

В Нью-Йорке остается несколько десятков россиян, которые не смогли вылететь из аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву из-за отмены рейсов «Аэрофлота», запланированных на 30 и 31 марта, напоминает ТАСС.

Сообщалось, что в Нью-Йорке русскоязычные жители предложили бесплатно предоставить свое жилье россиянам, которые 3 апреля не смогут вернуться в Россию.

В пресс-службе Домодедово сообщают, что из-за приостановки международных рейсов аэропорт закрыл зону международных вылетов.

Со вторника россияне могли возвращаться в Москву из-за границы только через аэропорт Шереметьево и в количестве не более 500 человек в сутки, в регионы – 200.

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