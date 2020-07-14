Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

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14 июля, вторник  |  Последнее обновление — 22:39  |  vz.ru
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Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

Уже к середине 20-х годов новоселье будут справлять по пять миллионов российских семей в годФото: Александр Рюмин/ТАСС
До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Адвокаты Сафронова выбрали сомнительную линию защитыФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Советнику главы Роскосмоса журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Сам Сафронов утверждает, что полностью невиновен, аналогичные заявления делают и его адвокаты. В чем особенность линии защиты, которую используют адвокаты Сафронова – и действительно ли секретность используемых в деле материалов мешает качественной защите обвиняемого? Подробности...
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Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США

Пожар полностью уничтожит один из крупнейших кораблей ВМС СШАФото: Zuma/ТАСС
Крупнейшую за десятилетия потерю понесли американские ВМС – пожаром практически уничтожен огромный универсальный десантный корабль. Это не первый подобный инцидент в ВМС США за последние годы – а значит, он является не случайностью, а тенденцией. И это очень плохая тенденция для американского военно-морского флота. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...

Сатанизм стал новым символом либеральных ценностей

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если бы какое-то время назад кто-нибудь предсказал, что в США будут открыто поклоняться сатане, его бы высмеяли как мрачного фантазера. Теперь поезд прогресса прибыл на очередную станцию, поклонение дьяволу на ступенях административных зданий можно наблюдать в YouTube. Подробности...

Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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              Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

              Крым утопает в туристах   14 июля 2020, 22:00
              Фото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
              Текст: Ольга Самофалова

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              Прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет, рапортуют местные чиновники. Неужели россияне скупили почти все отели, и им придется провести это лето на черноморских пляжах в тесноте и скученности? Однако ситуация выглядит не так однозначно, говорят представители туристического сектора и сами отдыхающие.

              Всего 14 дней назад Крым начал принимать туристов из других регионов России, а уровень загрузки крымских отелей уже достиг 95–100%, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его словам, найти свободный номер можно, но со временем становится сложнее.

              Почти все российские черноморские курорты – Краснодарский край и Крым – пользуются сейчас очень высоким спросом, подтвердила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Неужели те, кто не успел забронировать отель, уже не смогут отдохнуть на Черном море при отсутствии заграницы?

              Однако, пояснила Ломидзе, в первую очередь на стопе (то есть со стопроцентной загрузкой) до конца августа – начала сентября самые дорогие и комфортные отели в Краснодарском крае и Крыму, тогда как места в бюджетных гостиницах курортов все еще есть. Кроме того, еще не все отели успели открыться из-за необходимости подготовки к нормам Роспотребнадзора. 

              В Крыму быстро раскупают качественное жилье по одной простой причине: это специфичный курорт, где очень мало «пятерок» и «четверок». «Пятизвездочных гостиниц меньше 10 штук. Понятно, что это капля в море, поэтому в этом сегменте все раскуплено уже до середины августа. Массовый сегмент Крыма – это отели «три звезды». И они пока есть», – говорит генеральный директор туроператора «Дельфин», который занимается внутренним туризмом Сергей Ромашкин. «В Краснодарском крае фонд изначально в три раза больше, чем в Крыму. Поэтому и «пятерок» здесь в разы больше, и места там еще есть», – добавляет он.

              «На любом рынке сначала раскупается качественное и недорогое жилье. Это знаменитый баланс между качеством и ценой. Во вторую очередь приобретается качественное, но дорогое. И вот сейчас по Крыму мы находимся на втором этапе этой истории. Затем наступит время некачественного и недорогого. Туристы будут ругаться, но будут брать, ведь недорого. И финальная часть этой истории – останется некачественное, но дорогое жилье. Надеюсь, мы до этого не доберемся», – рассказывает Ромашкин.

              Сверхприбылью здесь и не пахнет

              При этом продажи турпродукта в Крым вот уже две недели действительно ажиотажные. Однако никакого рекордного турпотока и сверхприбылей это не означает.

              «Когда я говорю, что продажи сейчас идут в два раза лучше, то почему-то это воспринимается так, что и туристов по итогам сезона будет в два раза больше. Но это не так.

              Учитывая средний уровень загрузки, мы ожидаем, что в июле и августе туристов будет лишь на 5–7% больше, чем год назад в эти же месяцы. А по году сейчас самый оптимистичный прогноз по турпотоку в Крым, учитывая отсутствие туристов в мае и июне и небольшой плюс в июле и августе, это минус 20%. Потому что потерянный июнь не вернуть, а это один из важнейших месяцев, на который приходилось 18% всей загрузки наших курортов», – говорит Сергей Ромашкин.

              Текущий двукратный рост продаж туров в Крым и Краснодарский край он объясняет техническими моментами. Просто в 2019 году туристы могли спокойно покупать летние туры Крым в апреле, мае, июне, а в этом году им приходится это делать оперативно – продажи путевок фактически идут лишь последние несколько недель. До 1 июля полуостров был закрыт для туристов, так как действовал двухнедельный карантин.

              «В итоге получилось, что за две недели мы продали все, что в прошлом году продавали за три–четыре месяца. Отсюда возникает ощущение ажиотажного спроса. Хотя спрос, безусловно хорош. Однако речи о сверхприбыли в этом году для туротрасли не идет. Скорее речь идет о выживании», – говорит Ромашкин.

              Отели не вместят больше, чем могут. А больше их не стало. Более того, потерю туристов в мае и особенно в июне тоже не вернуть. Правда, есть небольшая надежда на продление курортного сезона на сентябрь, говорит директор турагентства. Однако это очень сильно зависит от двух факторов. Во-первых, от погоды, которая нынче довольно неопределенная. Во-вторых, от того, случится или нет вторая волна коронавируса, которую многие ожидают как раз в начале осени. По словам Ромашкина, в это время обычно уже идет активное бронирование отдыха на сентябрь. Однако сейчас такого не наблюдается, глубина продаж ограничивается пока серединой августа.

              Цены в Крыму могут удивить

              «На прошлой неделе мы исследовали цены. Средний чек в Крыму в среднем вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, в Краснодарском крае – на 8–9%. Сутки проживания с трехразовым питанием на человека стоит в среднем 2800 рублей», – рассказывает Ромашкин.

              И, по его мнению, увеличение среднего чека более чем обоснованно. Во-вторых, для туриста это удорожание компенсируется более низкой стоимостью полета.

              «Перелет подешевел на 25%. Год назад перелет Москва – Симферополь – Москва в этом время стоил уже 13–14 тыс. рублей. Позавчера я летал в Симферополь за 9 тыс. рублей туда-обратно. В Анапу или Адлер можно улететь за 8,5–9 тыс. рублей. Это компенсирует удорожание проживание и питания. В итоге для туриста получается нулевой рост», – рассуждает Ромашкин.

              Турист Дмитрий С., который в последнее время почти каждый год приезжает в Крым, тоже обратил внимание не подешевевший авиаперелет. По его словам, «Аэрофлотом» в Симферополь из Москвы он улетел за 11 тыс. рублей туда-обратно, но были билеты и за 9 тыс. Многие рестораны, правда, по его мнению, подорожали.

              Между тем, связывать 10-процентный рост среднего чека только с коронавирусной историей Ромашкин считает неправильным. «На самом деле еще в январе мы увидели цены на 2020 год с уже заложенным традиционным повышением на 5–6%. Так бывает каждый год, как минимум потому, что в России есть инфляция», – говорит собеседник. И только вторая часть подорожания действительно связана с коронавирусом. Потому что отели должны компенсировать затраты, связанные с проведением дезинфекционных мероприятий. По словам эксперта, стартовая закупка обошлась крупным объектам в сумму от 1 млн рублей.

              «На мой взгляд, удорожание среднего чека на 9–10% обоснованно, и туристы его принимают. Средний чек получается не космическим. Это 28 тыс. рублей на 10 дней плюс 9 тыс. рублей перелет – итого 37 тыс. рублей на взрослого человека», – заключает собеседник.

              Дезинфекция морская и горная

              О коронавирусе на морском курорте быстро забываешь. Хотя то тут, то там туристам напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски. «По прилете температуру не мерили. Народ ходит в масках только в аэропорту. Дальше их почти никто не носит, кроме персонала. Хотя много объявлений о масках и соблюдении дистанции. В ресторанах ситуация получше – санитайзеры на столах и в туалетах. На входе на фуникулер на Ай-Петри бесплатно раздавали маски, и все в них ехали», – рассказывает российский турист.

              Любителей пляжного отдыха порадует тот факт, что на пляжах в Ялте людей не так много, как могло бы показаться.

              «Море теплое и чистое. Погода – отличная, только ветрено. Пляж не битком, купаться и загорать можно комфортно. Разметок в 1,5 метра нет, плотность людей примерно такая и есть. Лежак стоит от 300 до 500 рублей в день, зато сами пляжи – бесплатные»,

              – рассказывает турист из Крыма.

              Однако особенность Крыма в том, что здесь кроме пляжного отдыха есть еще много интересного – и природные, и исторические достопримечательности. «Мы поднимались на фуникулере на Ай-Петри – 400 рублей в одну сторону. Вид открывается восхитительный. Омрачают поездку лишь большие очереди», – говорит Дмитрий.

              Многие проблемы возникают как раз из-за большого числа туристов. Например, по прилету в Симферополь оказалось, что взять машину напрокат – это проблема. «Мы обзвонили все агентства. Не было вообще ни одной машины, причем не только в Симферополе, но и вообще по всему Южному берегу Крыма. Ближайшая бронь – только через неделю. А Крым, конечно, надо смотреть, а не сидеть в отеле, поэтому машина – своя или арендованная – это лучший вариант», – говорит собеседник.

              В итоге в аэропорту Симферополя пришлось брать такси в Ялту. Таксисты, конечно, будут пытаться отвезти вас за 3 тыс. рублей, но можно сторговаться до 2 тыс. рублей. Отсюда вытекает еще одна транспортная проблема полуострова в пик сезона – это пробки. «На Южном берегу Крыма в Ялте в этом году особенно много пробок. Местные жалуются на новую разметку, которая все тормозит», – замечает российский турист.

              Украинской мовы на полуострове, кстати, уже почти совсем не слышно. «Только песни в ресторанах иногда транслируют на украинском. Много машин из разных регионов России, особенно из Краснодара, Москвы и Питера. С украинскими номерами тоже встречаются, но уже крайне редко», – говорит Дмитрий.

              В целом по сравнению с прошлым годом, добавляет он, ничего особо не поменялось: «все на среднем приемлемом уровне». Основная проблема, по его словам, – это пробки и очереди, плюс по-прежнему много заброшенных набережных, причем даже в Ялте.

              Особенность этого летнего сезона в том, что в Крыму ввели пропускной режим для посещения заповедников в горах. «Теперь те, кто любит дикую природу, должны через интернет заводить разовые однодневные пропуска. Это касается и местных. Есть опасения, что потом прогулки на природе сделают платными, по крайней мере для туристов. Пока, правда, лесники только предупреждают при встрече о необходимости иметь пропуск. Но чувствовать себя нарушителем из-за того, что поднялся в лес над Ялтой, не очень приятно», – заключает собеседник.

              Лайфхак по Крыму для новичков

              Сергей Ромашкин не ждет вала отрицательных отзывов, как их не было в 2016 году, когда была закрыта Турция. Однако он предупреждает, что «новичкам», которые привыкли отдыхать за рубежом, стоит тщательней выбирать локацию для отдыха в России. В Европе есть четкая система градации отелей, а в Турции пятизвездочные отели – это самый массовый сегмент. «Анталия последние 15–20 лет застраивалась пятизвездочными отелями, которые похожи друг на друга и отвечают единым стандартам.

              «На российском черноморском побережье отели строились в самое разное время, отличаются архитектурой и управлением. В Крыму при сопоставимых ценах разница в классе номера может быть ощутимой», – говорит Ромашкин. Так, приводит он пример, В 2016 году, приводит он пример, такой «новичок», который до этого отдыхал в основном в Европе, нашел в Ялте замечательный и недорогой отель всего в 800 метрах от моря. Однако он не учел географические особенности крымского города. Его отель действительно находится в 800 метрах от моря, но только не по горизонтали, а по вертикали. Пешей дороги туда не было, только автомобильный серпантин. Отель в горах кому-то будет по душе, но явно не туристу, который едет на море.

              Другой пример этого года. Турист с семьей из трех человек самостоятельно выбрал качественный отель по шикарным картинкам. И все было бы хорошо, но при бронировании номера он не заметил важную информацию мелким шрифтом, что площадь номера составляет всего 12 квадратных метров. Три кровати и шкаф занимали там все пространство. Он попросил помощи у туроператора, и через сутки его переселили в большой номер, который стоил дороже буквально на 3%.

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