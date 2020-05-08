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8 мая, пятница  |  Последнее обновление — 14:17  |  vz.ru
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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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              Крыму грозят крахом курортного сезона

              Россиян могут лишить Крыма этим летом   8 мая 2020, 13:13
              Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант.

              Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за коронавируса на полуострове вряд ли состоится курортный сезон. По его словам, с 18 мая в регионе разрешат работать некоторым предприятиям и организациям, однако это не относится к отелям, санаториям и пансионатам. Их открытие возможно только при благоприятном развитии ситуации с распространением COVID-19. Пока же обсуждаются различные варианты поддержки этой сферы, отметил глава региона.

              Пока в республике запрещено покидать дома без острой необходимости, а с 12 мая в Крыму, как и во многих регионах, вводится режим ношения масок в общественных местах. Между тем бронирование и размещение в крымских отелях приостановлено вплоть до 1 июня. Все прибывающие из других регионов России должны самоизолироваться на 14 дней, при отсутствии условий их отправляют в обсерватор. Аксенов продолжает призывать туристов воздержаться от поездок в Крым.

              Если теперь Аксенов не исключает провала курортного сезона в Крыму, который начинается в мае и заканчивается в конце сентября, то глава региона, видимо, придерживается пессимистического сценария развития пандемии. «Если курортный сезон не откроют, то это будет экономическая катастрофа для Крыма. Потому что у нас, кроме туризма, ничего нет. Именно туризм является локомотивом транспортной, строительной, розничной отрасли, сферы услуг, общепита, связи. Все страдает, вплоть до продажи бензина на заправках. Если туристического сезона не будет, то это будет крах для десятков тысяч семей, проживающих в Крыму.

              Многие прибрежные города – Евпатория, Алушта, Ялта, Судак – завязаны только на туризме. Люди останутся без дохода. Это в крупном городе, если ты потерял работу в одном месте, то ты можешь найти ее в другом. А у нас альтернатив нет.

              И уехать на заработки в другие регионы будет непросто, так как экономическая ситуация будет непростой по всей стране», – рисует катастрофическую ситуацию глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

              «Более того, надо понимать, что крымчане, заработав на туризме деньги, после закрытия сезона тратят их внутри Крыма: на ремонт, обновление гардероба, автомобили и т. д. А если летом заработка нет, то и тратить будет нечего в остальное время», – добавляет собеседник.

              Впрочем, участники туристического рынка настроены все же оптимистичней. Они верят, что туристический сезон в Крыму будет, хоть и в усеченном виде. «Аксенов просто пытается сбить накал страстей местного турбизнеса, призывает набраться терпения. Пока никто не знает точно, как будет развиваться история с пандемией. Сейчас только понятно, что 1 июня турсезон в Крыму не откроется. Мы прогнозируем, что Крым начнет принимать туристов в промежутке между 1 июля и 1 августа», – говорит генеральный директор туроператора «Дельфин», который занимается внутренним туризмом, Сергей Ромашкин. «Мы думаем, что гостиницы начнут открываться с 1 июля», – надеется Зелинский.

              В последние годы Крым с каждым годом наращивал турпоток. В 2019 году он в очередной раз вырос до рекордных 6,87 млн туристов. При этом самих крымчан на полуострове проживает в три раза меньше – 2,3 млн человек. В этом году потери туристов неизбежны в любом случае.

              Если курортный сезон стартует с июня (а это маловероятный сценарий), то Крым недосчитается 20-25% туристического потока, или 1,8 млн туристов. Именно столько туристов посещает полуостров в апреле и мае, которые уже точно потеряны, отмечает собеседник.

              Если полуостров откроется для туристов только с 1 июля, а это самый оптимистичный сценарий, то турпоток снизится на 30-40%, или на 2,8 млн туристов,

              считает Зелинский.

              «В деньгах потери будут еще больше. Если туристический поток упадет на 35%, то доходы бюджета республики потеряют не менее 50%», – говорит Зелинский.

              «Экономика отеля в Крыму такова, что при работе четыре месяца в году при загрузке 70% – это нормальная история. Отель зарабатывает и может платить налоги. Но если он работает только два месяца при такой же загрузке, то в лучшем случае он окупит расходы, либо вообще получит убытки, и налоги платить будет не из чего», – рассказывает Зелинский.

              Собеседники уверены, что Крыму будет намного тяжелее в этом году, чем Краснодарскому краю. Последний – более богатый регион. Туристический сезон в Сочи намного длиннее, чем на полуострове. В Крыму турсезон длится с мая по конец сентября, а в Сочи гостиницы заполнены и зимой – горнолыжниками, сноубордистами и просто отдыхающими. «На четвертый квартал года в Сочи приходится 10% от общего объема турпотока, а в Крыму, думаю, не более 3%. Сочи зимой принимает по 500-600 тыс. туристов в последние годы. Крым зимой не в состоянии компенсировать потери лета. Там нет ни горнолыжных курортов, ни шопинга, ни всесезонных развлечений. Поэтому перспективы для Крыма более грустные», – говорит Ромашкин.

              Краснодарский край, скорее всего, первым откроется для туристов. Потому что риторика у руководителей Краснодарского края и Сочи совершенно иная. Там заявляют, что будут стараться запустить отели уже к первому июня. «Как только Сочи откроется, Аксенову будет сложно удержаться от такого же шага, иначе Крым подарит своих клиентов туристическому конкуренту», – считает Ромашкин.

              Часть клиентов могут дождаться открытия зарубежных направлений. Грузия, Турция и Греция уже говорят о желании открыть свои двери для туристов с июня или июля. А это излюбленные места отдыха для россиян. Другое дело, откроет ли зарубежное направление Россия в это время. К тому же Турция, например, оговаривается, что будет особенно думать о том, впускать ли россиян с открытием сезона или продлить для них ограничения. Это объясняется очень просто: в Россию коронавирус пришел позже, чем в Европу.

              «Если вдруг все границы заработают, полеты за границу возобновят, то часть туристов все равно снимется с зарубежных направлений и поедет отдыхать по России. Потому что как бы нас не ругали за дороговизну, по реальным ценам на турпакеты мы видим, что Россия по-прежнему в два раза дешевле, чем, например, самый простой европейский отдых. А если поехать в Крым на машине по мосту, то получается в три раза дешевле, чем бюджетный отель в Греции», – говорит директор туроператора «Дельфин».

              Что касается заявления Владимира Путина о необходимости форсировать формирование внутреннего туризма и открывать новые направления, то его слова носят скорее стратегический характер. В одночасье заставить россиян отправиться в отпуск на Байкал вместо итальянской Гарды невозможно. Однако в России утверждена стратегия развития внутреннего туризма до 2035 года.

              «Речь не о том, чтобы завтра всем подняться на крыло и улететь на Байкал. Путин говорит о том, что развитие внутреннего туризма по-прежнему является приоритетным направлением для страны», – говорит Ромашкин. По его словам, структура спроса на внутренний туризм такова, что Черное море дает примерно половину всех туристических поездок по России. Другая половина приходится на остальную часть России, в том числе на восточные направления типа Байкал, Алтай, Камчатка.

              Туристы консервативны: планы поехать на море летом никто не изменит. Поэтому Черноморское побережье всегда останется массовым направлением. Сделать же массовым туризм на Байкал или Камчатку пока невозможно,

              хотя здесь есть возможности для роста турпотока условно на один-два процента. Изменить эту структуру спроса не под силу даже коронавирусу, уверен Ромашкин. И дело, по его словам, даже не в низком уровне развития инфраструктуры на Байкале или Камчатке (на что жалуются), а просто потому, что это очень далеко. Не каждая семья с детьми решится лететь пять часов на Байкал и уж тем более больше 10 часов на Камчатку. Зато японцы и корейцы с удовольствием наслаждаются необычными и суровыми красотами той же Камчатки. 

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