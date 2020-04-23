Авиапассажирам наденут маски и устроят медосмотр

Авиапутешественникам стоит готовиться к новым правилам полета. Как в свое время после серии терактов были введены ограничения по проносу жидкости в самолет и новые меры досмотра и контроля, так теперь и COVID-19 изменит привычные нам полеты. Летать отныне, возможно, придется в масках, а перед рейсом проходить тест на вирус. И за это все придется платить.

В России новые правила полетов пока даже не обсуждают, есть другие первоочередные задачи. Но в Европе, которая столкнулась с вирусом и карантином раньше, уже активно думают над тем, как «усложнить» жизнь авиапассажирам ради их же безопасности.

Какие новые правила и ограничения могут ввести для того, чтобы возобновить авиасообщение между странами?

Воздушный транспорт ФРГ представил план из 20 пунктов, какие именно новые правила можно ввести в аэропорту и для авиакомпаний. Во-первых, ношение маски в аэропортах и самолетах может стать обязательным явлением, что, конечно, снизит уровень комфорта. Вот только на дальние перелеты от 6 и более часов потребуется иметь с собой запасные одноразовые маски, так как их надо менять каждый два часа, отмечает Олег Пантелеев из «Авиапорта».

Большинство пунктов касаются обеспечение социального дистанцирования пассажиров в здании аэропорта. Как и в продуктовых магазинах, там придется соблюдать дистанцию в очереди к стойкам регистрации, в зоне досмотра багажа, перед паспортным контролем, в зонах ожидания вылета и выдачи багажа. Предлагается пускать на посадку пассажиров малыми группами, увеличить число автобусов, везущих к самолету. Возможно, запретят работу магазинов в аэропорту, не исключает Роман Гусаров из «Авиа.ру». Возможно введение выборочной проверки температуры в аэропорту.

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В любом случае, аэропорту и авиакомпаниям все это выльется в копеечку, так как потребует дополнительное оборудование и персонал. Для пассажиров это явно обернется увеличением времени прохождения всех процедур, вероятно, приезжать придется не за 2,5 часа до вылета, а намного раньше.

Впрочем, Олег Пантелеев считает, что ни один аэропорт не рассчитан на такое увеличение социальной дистанции, даже при снижении интенсивности полетов и объемов авиаперевозок там сложно будет радикально увеличить социальную дистанцию. Однако он ждет, что в связи с ситуацией будет расширяться уже наблюдающаяся тенденция по самостоятельному прохождению процедур посадки. В аэропортах станет больше киосков самостоятельной регистрации на рейс, а также систем позволяющих пассажирам самостоятельно сдать багаж на рейс, при этом количество контактов с агентами будет объективно сокращаться, считает Пантелеев.

А вот в широкофюзеляжном самолете, где находится 400 пассажиров, будет сложно соблюсти социальную дистанцию, полагает он. С другой стороны, обсуждается идея рассаживать пассажиров внутри самолета через одного. Например, глава британского лоукостера Easyjet Йохан Лундгрен предложил не продавать билеты на среднее из трех кресел в салоне лайнера ради соблюдения дистанции. Однако перевозчики явно будут против такого. Авиационные предприятия Германии стали жаловаться, что это же на треть сократит число посадочных мест в самолетах и на треть уменьшит возможную выручку.

Однако Гусаров считает, что перевозчики могли бы пойти и на такой шаг, если без этого невозможно возобновление полетов.

«Лучше посадить пассажиров через кресло, хоть это и невыгодно перевозчикам, но полететь. Тем более, для классической авиакомпании продать 70% кресел – это отличный результат. Это может быть даже прибыльный рейс»,

- говорит авиационный эксперт.

Позже, когда уже хорошо изучат вирус, нормализуется эпидемиологическая обстановка, когда тесты и медперсонал не будут на вес золота, тогда можно будет ввести некую систему тестирования, не исключает Гусаров. Например, накануне авиакомпания Emirates провела первое предполетное экспресс-тестирование на COVID-19 для пассажиров, летевших рейсом из Дубая в Тунис. Анализы крови изучал медперсонал из Управления здравоохранения Дубая в зоне регистрации терминала 3. Результаты теста были предоставлены пассажирам в течение десяти минут. Компания надеется внедрить эту систему на всех рейсах.

Возможны и другие варианты проверок пассажиров. «Можно обязать всех пассажиров делать тесты на вирус или на антитела самостоятельно в поликлинике на коммерческой основе. И по этой справке пускать в аэропорт. Или организовать возможность проведения теста в самом аэропорту», - рассуждает Гусаров.

Однако к каким правилам придут авиационные власти разных стран, пока не ясно. Со временем какие-то правила могут оказаться невостребованными, и могут быть отменены, но другие решения могут остаться навсегда, считает Олег Пантелеев.

На самом деле, у авиации и пассажиров выбор не велик. «Либо мы усложняем нашу жизнь новыми правилами и ограничениями и летаем со всеми сложностями и дороже, потому что все это ляжет на плечи пассажиров, либо не хотим ничего усложнять, и тогда еще долго никуда не летаем», - говорит Роман Гусаров. И тогда прогноз гендиректора авиакомпании S7 Владислава Филева о том, что международные авиаперевозки возобновятся в лучшем случае через год – в апреле 2021 года – могут быть близки к истине, добавляет он.

Олег Пантелеев тоже не исключает, что полноценного восстановления международного сообщения, возможно, придется ждать целый год. Некоторые страны могут выбрать более жесткие меры и не открывать небо совсем. Другие страны откроют полеты, но им, возможно, придется снова остановить их из-за второй волны эпидемии, о чем предупреждают вирусологи. «Думаю, что полеты в отдельные страны и регионы могут возобновиться даже этим летом. Но это, скорее всего, будут решать страны на двусторонней основе. Вряд ли, например, в одночасье небо отроется на всем Евросоюзом. Также могут быть возобновлены полеты в отдельные регионы большой страны, например, такой как Россия», - не исключает Пантелеев.

Для пассажиров это означает одно: эра дешевых, быстрых и комфортных авиаперелетов прошла.

Полеты в любом случае подорожают, констатирует Гусаров. Во-первых, новые правила полетов потребуют дополнительные расходы на закупку оборудования, наем дополнительных сотрудников, в том числе медицинского и т.д. «Лоукостеры будут продавать билеты по тем же ценам, что и классические авиакомпании, иначе им не выжить», - считает Гусаров.

Во-вторых, объем авиаперевозок значительно сократится, даже если международные полеты полностью откроют. «Если мы откатимся в нулевые, то и пассажиропоток будет как в 2000-е – в три раза ниже, чем сейчас. Если окажемся в 90-х, то и пассажиропоток будет как тогда. А тогда было 20 млн перевезенных пассажиров против 120 миллионов в 2019 году», - говорит Гусаров. Филев верит в лучшее: по его прогнозу, пассажиропоток упадет примерно вдвое до 60 млн пассажиров в год по окончании кризиса. Однако, как оно будет в реальности, на самом деле, никто не знает – слишком много неизвестных, считает Гусаров.

Насколько сильно просядут объемы перевозок будет зависеть от того, как сильно упадет мировая экономика, насколько долго продлится карантин, будет ли вторая и даже третья вспышки эпидемии и т.д. С одной стороны, из-за падения доходов, ослабления рубля и из-за страхов люди станут меньше путешествовать, останутся на земле, говорит Гусаров. С другой стороны, стоит ждать сокращения перемещений деловой части пассажиров.

«Сегодня деловые полеты распространены, и это приносит значительную прибыль перевозчикам. Когда пассажир летит не за свой счет он, может позволить себе больше дополнительных услуг. Но есть риск, что удаленная деловая коммуникация выработает привычку, сформируются новые бизнес-процессы в компаниях, потребность в личном общении снизится», - говорит Пантелеев.

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