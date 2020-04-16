Коронавирус создал в России десятки производств

Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось?

До появления коронавируса антисептики (как и маски) в России не пользовались сильным спросом. Их производили всего не более десяти предприятий. Поэтому из-за ажиотажа неминуемо возник дефицит и всплеск цен на средства защиты и антисептики как в аптеках, так и в офлайн и онлайн-магазинах.

С нехваткой санитайзеров и скачком цен на них столкнулись абсолютно все страны, которые атаковал вирус. В США, например, цена на них из-за роста спроса выросла до четырех раз. Испанцы смели из аптек все антисептики еще в конце февраля, а медицинский спирт и маски закончились к середине марта, еще до объявления чрезвычайной ситуации. В Великобритании и ряде других стран ввели ограничения на продаже антисептиков — не больше двух флаконов в одни руки. Многие европейские страны столкнулись с нехваткой сырья и тары. Например, Швейцария в 2018 году отказалась от чрезвычайного запаса этанола в 10 тыс. тонн, и в период эпидемии делать антисептики оказалось не из чего. Поэтому они на какое-то время вообще исчезли из аптек и магазинов.

Парфюмеры и косметические компании стали первыми, к кому за помощью обращались власти разных стран. У многих уже были производства сантитайзеров, только с различными отдушками, что удорожало конечную стоимость. Поэтому им было несложно упростить производство и расширить выпуск. Например, выпускать эту продукцию стал холдинг LVMH, владеющий брендами Dior и Givanchy. Однако и этого было мало. В США на борьбу с дефицитом даже бросили нью-йорских заключенных, которые стали помогать при производстве антисептиков. Во Франции и Испании некоторые аптеки стали самостоятельно выпускать санитайзеры. Однако с покупкой дезинфицирующих средств до сих пор возникают проблемы.

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Интересно, что Россия до 2006 года полностью зависела от поставок импортных действующих веществ для производства дезинфицирующих средств. Однако постепенно импортное сырье – йод, спирт стали замещать отечественным, потому что девальвация рубля сказывалась на стоимости продукции, а спрос на нее среди россиян снижался. Особенность нашего рынка в том, что если производители бытовых дезинфицирующих средств имелись, то ниша антисептиков для рук была в тот момент свободной. Ее заняла компания «Бентус Лаборатория». Она первой начала производить именно антисептики и кожные санитайзеры в России под брендом Sanitelle и сумела стать крупнейшим производителем.

Однако путь к звездам у компании был тернист. Сначала никто не хотел покупать их антисептики для рук во флаконах по 25-250 мл: розничные сети не брали эту продукцию. Только после того, как компания потратила 100 тыс. долларов в 2005 году на рекламные ролики на телевидении, им удалось попасть в розницу на полки к крупным ритейлерам (в «Ашан», аптеки 36,6 и другие). Рекламу крутили тогда, когда в продаже этих гелей еще не было. Но это сработало. К 2012 году компания заняла 85% рынка санитайзеров, который оценивался в России в 10 млн долларов. Продажи шли не только через розницу, но также через корпоративные каналы. Вскоре на санитайзеры удалось подсадить пищевые и медицинские предприятия. И все равно рынок в России был крайне узок. Для сравнения, в США продавалось таких гелей в разы больше – на 400 млн долларов против 10 млн в России.

Потом, конечно, стали появляться конкуренты. Собственные санитайзеры начали производить многие аптечные и торговые сети. Кроме «Бентус лаборатории» дезинфекционные средства для рук производят также «Интербиомед», «ИНТЕРСЕН-плюс», НПК «БИОЭКОПРОМ-Вятка», «ИМПЭКСНЕФТЕХИМ», «АлтайВитамины Трейдинг» (Группа Арнест). Однако спрос на санитайзеры, особенно после кризиса 2014 года падал, а не рос. Новых игроков появлялось много, однако мало кто выживал.

Буквально полтора года назад идея выпускать спреи для рук появилась у новгородской «Валдайской косметики». Она зародилась после правительственной поездки совместно с губернатором Новгородской области в Японию весной 2018 года. «Когда мы общались с коллегами и партнерами в Японии, мы увидели, что они очень щепетильно относятся к гигиене. И вернувшись, стали производить спреи для рук», – рассказывает газете ВЗГЛЯД директор по продажам компании «Валдайская косметика» Михаил Тарасов.

Однако спросом эти гели не пользовались. Поэтому поначалу производили всего 50 тыс. спреев в месяц.

«Мы обращались в крупные сети АЗС, аптек, но никому спреи для рук не были нужны. Поэтому мы дарили их в подарок к поставляемой продукции в качестве маркетинговых акций»,

– вспоминает директор по продажам. Однако коронавирус все изменил. Минпромторг пригласил компанию на заседание в Москву, где ее попросили увеличить объемы производства антисептических спреев для рук из-за роста спроса. «Валдайская косметика» сначала перешла в круглосуточный режим работы, чтобы увеличить производство в апреле в пять раз – до 5 млн спреев для рук. До этого она выпускала 1 млн спреев в месяц. В планах предприятия нарастить объемы производства в 30 раз – до 30 млн спреев в месяц. Деньги на закупку необходимого оборудования и перевооружения – кредитные. Фонд развития промышленности в рамках программы «Противодействие эпидемическим заболеваниям» предоставляет льготные условия – под 1%.

Интересно, что компания столкнулась с отсутствием китайских комплектующих для расширения производства. «Распылителей нет, флаконов нет, ничего нет. Китайские товарищи обещали начать поставки не раньше конца мая или середины июня. Это поздно. Поэтому в рамках перевооружения производства мы решили производить все эти комплектующие у себя на предприятии, чтобы не зависеть ни от кого», – рассказал Тарасов.

В России многие компании стали производить антисептики по просьбе местных властей, а Минпромторг помогает с получением льготных кредитов на организацию нового производства. Так, компания «БиоМикроГели», которая занимается производством инновационных моющих средств, откликнулась на призыв министерства промышленности и науки Свердловской области помочь со снабжением региона антисептиками и дезинфицирующими средствами. Раньше компания не производила антисептики и дезинфицирующие средства, но буквально за месяц запустила в Екатеринбурге новое производство этих товаров. Помогло также то, что технология по их выпуску у компании уже была, просто ее не использовали. Ведь попасть на полки магазинов и аптек с этим продуктом до коронавируса было непросто, да и спрос оставлял желать лучшего.

Ростом спроса воспользовались многие парфюмерно-косметические компании, которые либо наращивают производство уже имеющихся в арсенале антисептиков либо начинают впервые выпускать этот товар. Например, уже к начале марта антисептик для рук разработала компания Faberlic. Если обычно сертификация занимает от трех до шести месяцев, то благодаря Минпромторгу и местным властям удалось пройти сертификацию за две недели. В итоге компания уже выпускает сотни тысяч санитайзеров, и передает их в том числе в штаб движения «Волонтеры-медики».

Во многих странах власти обращаются за помощью с производством антисептиков именно к парфюмерам. В России на них приходится уже четверть всего объема выпуска антисептиков в сутки. И на подходе запуск новых производств. Дело в том, что парфюмерам проще получить лицензию на выпуск спиртосодержащих средств, так как для этого им достаточно иметь сертификат соответствия в любой аккредитованной лаборатории.

Однако производство антисептиков в России стали налаживать даже те компании, которые на первый взгляд вообще мало отношения имеют к косметике и медицине. Например, этим занялся завод химреагентов нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в Когалыме. Он начал производить сертифицированные антисептики как для рук (собственного изобретения), так и для обработки помещений и транспорта. В настоящий момент завод готов обеспечить производство из имеющегося сырья - до 200 тонн рабочих растворов. В сутки предприятие может производить до 50 тонн готового продукта при необходимости. Там надеются, что смогут тем самым обеспечить ХМАО и город Югру эффективными средствами в условиях дефицита. Для производства антисептиков используют изопропиловый спирт, моноэтаноламин, глицерин и прочие ингредиенты, которые закупаются у проверенных поставщиков по контрактным ценам.

В Омске выпуском дезинфицирующих средств для рук занялась вообще строительная компания «АНА». Началось все с того, что из-за коронавируса компании потребовался антисептик для сотрудников - обрабатывать руки в офисе, на строительных площадках, в магазинах розничной сети.

Однако найти на рынке качественный санитайзер не смогли, поэтому решили сами его создать – «Антисепт-75». Он соответствует рецептуре ВОЗ, по которой спирта должно быть 75%. Благо у строительной компании был производственный опыт и база, так как она много лет производит и продает смывку для лакокрасочных покрытий. Там признаются, что столкнулись с проблемой закупки спирта, который подорожал в несколько раз и даже по такой цене найти его почти невозможно. Также непросто было найти тару для продукции.

И, конечно, компания намерена безвозмездно направить партию антисептиков для рук в местные дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов. Многие компании, которые начинают выпускать антисептики или маски, или другие важные товары в условиях угрозы распространения вируса, стараются не только заработать на возросшем спросе, но и помогать своему региону в борьбе с распространением вируса.

Наращивают производство, конечно, и компании, которые изначально выпускали кожные антисептики. Так, компания «Бентус лаборатория» сразу вышла на круглосуточный режим работы, что позволило выпускать 3 млн штук продукции в месяц, и компания готова нарастить производство до 9 млн единиц товаре в таре по 50 мл. Объемы производства дезинфицирующих средств для поверхностей должны вырасти вдвое с 350 млн литров в месяц благодаря расконсервации существующих мощностей.

Если до коронавируса антисептики в стране не пользовались сильным спросом, и их производили около 10 предприятий, то сейчас таких компаний уже 60. И список будет пополняться.

«В текущих условиях кожные антисептики на основе изопропилового и этилового спирта стали беспрецедентно востребованы медицинскими организациями и потребителями продуктов. Понимая эту ситуацию, мы в буквальном смысле мобилизовали отечественную промышленность, российские производители уже в разы увеличили производственные мощности, что позволяет нам наращивать поставки», - заявил на днях заместитель министра промышленности и торговли замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов. По его словам, по сравнению с началом марта, к 13 апреля производители антисептических средств в России нарастили объем продукции в шесть раз – с 50 тыс. до 300 тыс. литров в сутки. В российских медучреждениях имеется достаточный запас кожных антисептиков, а запасы в аптеках за последнюю неделю удалось увеличить на 1 млн упаковок.

При этом, порядка 35 новых заявок на получение льготных займов находится на рассмотрении Фонда развития промышленности. Три компании, которые занимаются выпуском антисептических средств, уже воспользовались этой помощью. Объем предоставленной поддержки превысил 1 млрд рублей. По мнению Иванова, пик этого ажиотажного спроса на санитайзеры уже пройден, и спрос сейчас сбалансируется. «Мы можем констатировать только одно: что уровень стабилизации этого спроса будет значительно выше, чем он был до пандемии», - говорит Иванов. Это значит, что многие предприятия, которые вложились в выпуск антисептиков могут сохранить производство и после решения проблемы коронавируса.

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