Работодателям понравилась «удаленка»

Самоизоляция открыла многим работодателям глаза на экономические преимущества работы сотрудников в удаленном режиме. Многие из них готовы оставить часть сотрудников работать из дома даже после отмены режима повышенной готовности. Впрочем, у удаленки есть и недостатки. Причем как для организаций, так и для самих сотрудников.

Коронавирус в прямом смысле заставил работодателей и работников опробовать на практике работу в удаленном режиме. И некоторым такое взаимодействие пришлось по душе. Целых три четверти компаний, просматривая балансовые ведомости на предмет сокращения расходов, захотели оставить часть сотрудников на удаленке, когда закончится угроза COVID-19.

Опрос с участием 317 финансовых директоров (в конце марта) показал, что 74% компаний готовы после пандемии перевести от 5% персонала на работу из дома на постоянной основе. Примерно четверть опрошенных планирует оставить на удаленной работе не менее 20% сотрудников. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой фирмы Gartner.

«Эти данные демонстрируют, какое долгосрочное влияние окажет нынешний кризис из-за коронавируса на способы ведения бизнеса. Финансовые директора, которые и без того вынуждены жестко контролировать расходы, четко осознали экономические преимущества удаленной рабочей силы», – сказал Александр Бант, вице-президент Gartner по вопросам исследования финансовой деятельности.

Согласно исследованию Kelly Services, только 6% сотрудников имели постоянный опыт удаленной работы до марта 2020 года, а после объявления самоизоляции таких сотрудников стало около 43%. «Некоторые компании, например «Билайн», уже давно практикуют удаленную занятость своих сотрудников. Помимо экономической выгоды, это еще и мотивация для людей. Возможно, что после кризиса многие сотрудники продолжат работу из дома. Но это касается только тех, у кого хорошие условия работы из дома, хорошая IT-поддержка и нет менеджерской ответственности», – говорит директор по маркетингу Жанна Волкова.

С ростом доли удаленки после кризиса согласен и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. «Мы не по своей воле в таком большом объеме ушли на удаленную работу, но многим компаниям это позволило оценить по достоинству такой формат, а многие работники поняли, что вполне в состоянии работать удаленно», – считает он.

По его прогнозам,

после возвращения жизни в нормальное русло от 10% до 70% сотрудников, в зависимости от типа компании, не вернутся в офис.

«Если это IT-компания, то там до 70%, а то и все 100% сотрудников могут остаться работать удаленно из числа тех, кто еще работал в офисе», – говорит Захаров.

По его словам, даже в каком-нибудь министерстве есть сотрудники, которые, как оказалось, могут спокойно выполнять работу удаленно, а не приходить в офис пять дней в неделю. То, что они могут все это делать удаленно, было известно и раньше, однако практики такой работы в данной организации никогда не было. И шансы на то, что работодатель даже подумает о такой возможности, были мизерны.

«А теперь практика появилась, и выяснилось, что обычные бухгалтеры могут вполне себе работать удаленно. Практически любой человек умственного труда может не ездить на работу в офис. Вопрос не в самой профессии, а скорее в организации рабочего процесса на удаленке», – считает Захаров.

На удаленке могут работать, например, маркетологи, финансисты, часть бэк-офиса, не связанная с конфиденциальными документами, сотрудники отделов продаж, указывает Волкова.

Экономические преимущества для работодателя, конечно, существуют. Можно не платить за офис – аренду, коммунальные услуги, компьютер, канцтовары и т. д. С другой стороны, могут возникнуть и дополнительные затраты на организацию рабочего процесса, для чего может потребоваться соответствующее программное обеспечение и даже люди, которые будут отвечать за безопасность передачи информации, отмечает собеседник.

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«Сотруднику на удаленке можно платить не за то, что он сидит пять дней в неделю или 40 часов в офисе, а за результат его труда. В этом случае работодатель может платить существенно меньше – треть или четверть от зарплаты», – указывает Захаров.

С другой стороны, те, кто работает удаленно в удобном для них графике, могут работать одновременно на две–три компании. «Число сотрудников, которые одновременно работают на несколько компаний, резко увеличится. Это касается финансистов, юристов, кадровиков, бухгалтеров и многих других профессий», – считает собеседник.

Благодаря карантину люди как минимум опробуют альтернативный вариант рабочего процесса, и кому-то работа в удаленном режиме может понравиться.

«Как показывает регулярное общение с сотрудниками и сбор обратной связи, многие оценили формат работы из дома – согласно последнему внутреннему опросу, 62% наших сотрудников хотели бы практиковать/чередовать такой режим работы с работой из офиса. Порядка 27% сотрудников ответили, что предпочитают работать только из офиса, и только 11% выбрали бы удаленный режим работы на постоянной основе», – говорит директор по персоналу и организационному развитию сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Юлия Санина.

«Работать удаленно кому-то нравится, кому-то нет. Но почти никому не нравится работать из дома. Это тяжелая история», – считает основатель SuperJob. Сейчас ситуация уникальна еще тем, что дома вынуждены сидеть все домочадцы, включая активных маленьких детей, требующих повышенного внимания школьников и скучающих студентов.

Поэтому Алексей Захаров считает, что на фоне роста доли удаленных сотрудников, возникнет новый тип офисного пространства. «Сейчас есть коворкинги, которые, как правило, ассоциируются со стартапами, хипстерами, лофтом и смузи.

Мы прогнозируем появление большого числа коворкингов в спальных районах. Люди смогут выходить из дома и за 10-15 минут доходить до оборудованного рабочего места. Это пространство, где есть необходимая инфраструктура для переговоров, для приема пищи.

По мере необходимости либо сами работники будут арендовать там места, либо работодатели будут покупать абонементы для своих сотрудников», – рассказывает Алексей Захаров.

По сути, это будут большие офисы в Жулебино, Бутово и т. д., где в одном месте будут работать сотрудники разных компаний. «Люди станут объединяться не по принципу «мы работаем в одной компании», а по принципу «мы живем в одном доме», и поэтому будем ходить работать в один коворкинг. Так будут укрепляться локальные социальные связи», – считает Захаров.

По его мнению, такой тип недвижимости, условно на 2000 рабочих мест, очень быстро будет развиваться в спальных районах. И вслед за людьми, которые перестанут ездить в центр на работу, в спальных районах начнется взрывное развитие малого бизнеса, сферы услуг и развлечений: появится больше кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров и так далее. «Это касается не только Москвы, но и любого крупного мегаполиса», – заключает Захаров.

«Главный плюс удаленки, конечно, отсутствие дороги на работу и с работы. Экономия на выходе из дома. Но главный минус – уменьшение шансов карьерного роста. Сотрудники на удаленке, которые вообще не приезжают в офис, воспринимаются как поддержка, а не как лидеры, ведущие бизнес вперед», – говорит Жанна Волкова.

Согласно свежему опросу 900 профессиональных фрилансеров, зарегистрированных на фриланс-бирже FL.ru, две трети (65,2%) говорят, что им нравится работать из дома, потому что это уютно. Еще почти треть (28,3%) фрилансеров рады, что не приходится тратить время на дорогу. И только 6,5% скорее недовольны тем, что приходится работать дома, где им сложно сосредоточиться.

Главным плюсом удаленки две трети фрилансеров назвали возможность работать в своем собственном ритме. Вторым по популярности преимуществом удаленки оказалась экономия времени и денег на поездки в офис (17,5%). Лишь 8,1% опрошенных заявили, что ценят удаленку за возможность сконцентрироваться на рабочих задачах и не отвлекаться на посторонних. Также в число причин полюбить удаленку попали возможность путешествовать (3%) и защита от болезней (2,9%).

А в числе главной сложности на удаленке чуть больше трети профессиональных фрилансеров называют проблемы с самодисциплиной (около 42% опрошенных). Еще треть (32,2%) пожаловались, что им мешает сосредоточиться не их собственный настрой, а множество отвлекающих факторов извне. Почти 14% фрилансеров, как и многим новичкам удаленной работы, не хватает социализации. Наконец, 6,3% пожаловались на отсутствие удобного рабочего места.

Опрос показал, что каждый десятый фрилансер работает в пижаме прямо в кровати. Строгий график работы установлен у каждого шестого удаленщика, а каждый третий порой позволяет себе проспать до обеда, а затем работать до глубокой ночи. При этом почти каждый седьмой не забывает про важность физических нагрузок, делает планку, приседания/отжимания или прерывается на разминку.

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