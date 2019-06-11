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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
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            Когда Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю

            Снижение рабочих дней благотворно скажется на производительности труда   11 июня 2019, 19:35
            Фото: YAY/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Андрей Резчиков

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            Технологический прогресс неизбежно сокращает рабочее время, поэтому мировая экономика в будущем перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев. В России признают, что такая реформа потребует серьезных изменений в трудовом законодательстве. Как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений?

            Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что не исключает переход мировой экономики в будущем к четырехдневной рабочей неделе, которая станет «основой социально-трудового контракта». Об этом глава российского правительства заявил, выступая в Женеве на Международной конференции труда.

            По оценке Медведева, причиной сокращения рабочего времени является технологический прогресс. В качестве примера он привел новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда в пересчете на один час рабочего времени выросла на 20%, а уровень стресса сотрудников снизился.

            «Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях», – предупредил Медведев, напомнив о ставших уже массовым явлением неполной занятости и удаленной работе, а также популярности фриланса.

            При этом, как напомнила вице-премьер Татьяна Голикова, вопрос уровня зарплат и социального обеспечения работников при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым. Международная организация труда (МОТ) исходит из того, что уровень зарплат и соцобеспечения в результате такой реформы ухудшаться не должен, – передавал ТАСС слова вице-премьера.

            Такая реформа может потребовать серьезных изменений в трудовом законодательстве, заметила Голикова. Также предстоит оценить, насколько вырастет производительность труда в результате сокращения рабочей недели. «Здесь очень четко надо все просчитывать, мы этим занимаемся, – заверила вице-премьер. – Это не является для нас какой-то новеллой, мы просто это публично не обсуждаем, поскольку нужно все до конца очень четко оценить».

            На ваш взгляд

             
            В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?


            Неделя-четырехдневка – это идея, о которой периодически вспоминают и за рубежом. Так, в январе этого года участники Давосского форума предложили странам уменьшить рабочую неделю до 4 дней с целью повысить эффективность труда. Характерно, что тогда в пример также приводили «антиподов», правда не из Новой Зеландии, а из Австралии. Экономист Рутгер Брегман рассказал, что одна из австралийских компаний решила в качестве эксперимента перейти на 4-дневную рабочую неделю, но эксперимент оказался настолько удачным, что компания полностью перешла на этот график.

            В России всерьез обсуждали переход на четырехдневную неделю еще в 2014 году, когда соответствующую инициативу озвучила МОТ. В МОТ в качестве аргументов «за» указывали, что это позволило бы увеличить занятость и благоприятно сказалось бы на экологии, поскольку уменьшится количество поездок на работу. Кроме того, люди, которые работают меньше, более продуктивны.

            Тогдашний председатель комитета Госдумы по труду Андрей Исаев заявлял, что предложение МОТ не останется без внимания, но «нужно обсуждать введение 36-часовой рабочей недели с сохранением зарплат».

            Позже от теории начали переходить к практике, но не от хорошей жизни. Так, например, в 2017 году «Автоваз» на фоне снизившегося спроса вводил неполную неделю с целью сохранить численность сотрудников.

            Но речь идет – в том числе и сейчас – о сокращении рабочего времени без потери в зарплате. Здесь мнения разделились. Сокращение рабочей недели до четырех дней и введение третьего оплачиваемого выходного может быть делом не очень близкого будущего (примерно до 2035 года), и оно должно быть обеспечено ростом производительности труда не менее, чем на 20%, – заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

            Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин полагает, что переход на четырехдневку может стать реальностью и в ближайшем будущем.

            «Это не будет чувствительным ударом по экономике. Напротив, это существенно снизит давление на рынке труда и безработицу,

            будет способствовать задаче повышения доходов населения», – сказал Шеин газете ВЗГЛЯД.

            По мнению депутата, минусов нет никаких, если будут платить ту же зарплату, что и при пятидневной рабочей неделе. «Для этого необходимо другое трудовое законодательство. Трудовой кодекс с правом на профсоюзы, забастовки, коллективные переговоры. Потому что иначе люди будут получать минималку, а остальное в лучшем случае в конверте», – добавил он.

            В то же время депутат отметил, что вряд ли государство сможет профинансировать бюджетный сектор, поскольку «не дособирает налогов с олигархов». «Бедные терапевты, педиатры, учителя работают и так сверхурочно из-за своих сокращенных и уволенных коллег», – добавил Шеин.

            Говоря о возможности сокращения рабочей недели, он пояснил, что миру уже не нужен тот огромный объем труда, который требовался раньше. «Яркий пример – сельское хозяйство. 100 лет назад, чтобы 10% людей жили в городах, 90% должны были трудиться на селе. После машинизации производства, ГМО, гибридов это уже не нужно – чтобы такое количество людей занималось таким тяжелым и рутинным трудом на селе. Примерно такое же положение и в промышленности, где с развитием технологий так же снизилась необходимость человеческого труда», – сказал Шеин.

            Он также считает, что рано или поздно в России придут к сокращению рабочей недели. Однако когда это произойдет, зависит от россиян.

            «Человечество же перешло когда-то на восьмичасовую рабочую неделю, отказалось от детского труда, хотя тоже было много негодования. Если российское общество будет активно отстаивать свои интересы, то рабочую неделю сократят. Сейчас этот вопрос стоит не остро, его нужно включать в общественные дискуссии. Пока эта мысль не владеет общественным сознанием», – заключил депутат.

            Заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов положительно оценивает саму идею сокращения недели, но считает маловероятной ее реализацию в современной России.

            «Если рабочую неделю сократят до 4 дней, а уровень жизни и зарплата останутся теми же, то замечательно, народ больше будет отдыхать. Однако забота о населении требует экономической активизации», – заявил Антонов газете ВЗГЛЯД. Но, учитывая экономическую конъюнктуру последних 6 лет, в России вряд ли следует ожидать такого заманчивого развития событий, полагает эксперт.

            «По международным стандартам бедной считается семья, которая тратит 40% бюджета на еду. У нас если 40% тратится, то это обеспеченная семья. 2/3 семей тратят 60-70% бюджета на продукты», – пояснил эксперт. Что же касается людей со средним заработком, то сейчас по Москве такая категория работников трудится с утра до вечера – по 12-14 часов, полагает Антонов. «Если есть желание облегчить им участь, чтобы они не гробили здоровье и не ухудшали демографическую обстановку, отлично. У нас продолжительность жизни мужчин самая низкая в Европе, по женщинам мы тоже отстаем», – отметил социолог. Он подчеркнул: «облегчить участь» возможно только при сохранении того же уровня зарплат, что и при пятидневке.

            В то же время он обратил внимание, что гипотетическое сокращение рабочей недели может коснуться не всех сфер. «Если происходит активизация экономической деятельности с учетом технологий, компьютерных возможностей и растет производительность труда, то многое начинают делать автоматизированные системы за людей. И тогда зачем сидеть с утра до вечера на работе? Однако есть непрерывные производства, где невозможно сократить количество работы. Они как работали, так и продолжат работать», – отметил Антонов.


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