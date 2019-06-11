Медведев порассуждал о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

«Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», – сказал глава кабмина на Международной конференции труда, передает ТАСС.

Он пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. Глава кабмина напомнил, что 100 лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда». В качестве другого примера он привел новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда в пересчете на один час рабочего времени выросла на 20%, а уровень стресса сотрудников снизился.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях», – предупредил Медведев.

Он призвал развивать новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место. «Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости. По мере того, как благодаря высоким технологиям жизнь становится удобнее, удобнее должны становиться и процедуры найма и делопроизводства», – добавил он.

Премьер также отметил, что внедрение цифровых технологий дает большие возможности для карьерного роста талантливых людей, особенно в развивающихся странах.

«Цифровые технологии предоставляют почти безграничные возможности для работы и самореализации людей вне зависимости от пола, возраста, социального статуса, места жительства. Такая новая парадигма труда дает многообещающие стимулы для талантливых людей, особенно для тех, кто живет в развивающихся странах», – сказал глава кабмина.

Он рассказал, как посетил в понедельник в Женеве Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН). «ЦЕРН представляет собой самодостаточный город, где можно и трудиться, и жить, при желании никуда не выезжая. Но такого рода центры – это не единственное место, где стираются границы между профессиональной деятельностью и частной жизнью. При развитии современных технологий для многих рабочим местом уже становится собственный дом», – отметил Медведев.

Он также напомнил и о ставших уже массовым явлением неполной занятости и удаленной работе, а также популярности фриланса. «И эта занятость – поверх государственных границ и национальных рынков», – заметил он.