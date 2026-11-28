МВД Польши: Действие буферной зоны на границе с Белоруссией продлили до весны

Tекст: Вера Басилая

Решение объясняется необходимостью поддержания наивысшей оперативной бдительности и высокой эффективности защиты границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Польши.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе начался в середине 2021 года. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Варшава стянула военных и обвиняет Минск в организации миграционного кризиса. Белоруссия отвергает эти заявления, отмечая, что польская сторона насильно выдворяет мигрантов на белорусскую территорию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков предложил Варшаве провести консультации по ситуации с польским забором в Беловежской Пуще.

В сентябре МВД Польши сообщило о продлении временного запрета на предоставление убежища мигрантам на границе с Белоруссией.

Летом польские власти продлили действие буферной зоны на границе на три месяца.