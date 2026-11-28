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Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией до весны
МВД Польши: Действие буферной зоны на границе с Белоруссией продлили до весны
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал постановление о продлении действия буферной зоны на границе с Белоруссией до 27 февраля 2027 года.
Решение объясняется необходимостью поддержания наивысшей оперативной бдительности и высокой эффективности защиты границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Польши.
Миграционный кризис на польско-белорусской границе начался в середине 2021 года. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Варшава стянула военных и обвиняет Минск в организации миграционного кризиса. Белоруссия отвергает эти заявления, отмечая, что польская сторона насильно выдворяет мигрантов на белорусскую территорию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков предложил Варшаве провести консультации по ситуации с польским забором в Беловежской Пуще.
В сентябре МВД Польши сообщило о продлении временного запрета на предоставление убежища мигрантам на границе с Белоруссией.
Летом польские власти продлили действие буферной зоны на границе на три месяца.