В Госдуме предложили продлить до года психологическую помощь по ОМС после родов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сейчас услуги психолога по ОМС в женской консультации доступны лишь в период беременности и в течение 42 дней после родов. Воропаева подчеркнула важность своевременной поддержки молодых мам во избежание депрессии, отметив, что частные специалисты стоят дорого.

«Мы предлагаем продлить право на бесплатную помощь психолога в женских консультациях на целый год после родов, сделав ее доступной и онлайн, а также включить визит к этому специалисту в стандартную диспансеризацию», – приводит слова вице-спикера РИА «Новости».

По ее словам, реализация инициативы обеспечит женщинам поддержку государства, что особенно актуально для жительниц отдаленных районов или тех, кому не с кем оставить ребенка. В ЛДПР считают, что такая забота делает господдержку по-настоящему действенной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова напомнила о праве россиян на бесплатную медицинскую помощь по ОМС в любом субъекте страны.

Весной Министерство здравоохранения рекомендовало направлять не планирующих детей женщин к психологу.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов сообщил о введении для беременных женщин двух обязательных консультаций с психологом.