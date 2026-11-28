На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
В Госдуме предложили продлить психологическую помощь для женщин после родов
В Госдуме предложили продлить до года психологическую помощь по ОМС после родов
Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева предложила увеличить срок бесплатной психологической помощи по ОМС для женщин после родов до одного года и сделать ее доступной дистанционно.
Сейчас услуги психолога по ОМС в женской консультации доступны лишь в период беременности и в течение 42 дней после родов. Воропаева подчеркнула важность своевременной поддержки молодых мам во избежание депрессии, отметив, что частные специалисты стоят дорого.
«Мы предлагаем продлить право на бесплатную помощь психолога в женских консультациях на целый год после родов, сделав ее доступной и онлайн, а также включить визит к этому специалисту в стандартную диспансеризацию», – приводит слова вице-спикера РИА «Новости».
По ее словам, реализация инициативы обеспечит женщинам поддержку государства, что особенно актуально для жительниц отдаленных районов или тех, кому не с кем оставить ребенка. В ЛДПР считают, что такая забота делает господдержку по-настоящему действенной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова напомнила о праве россиян на бесплатную медицинскую помощь по ОМС в любом субъекте страны.
Весной Министерство здравоохранения рекомендовало направлять не планирующих детей женщин к психологу.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов сообщил о введении для беременных женщин двух обязательных консультаций с психологом.