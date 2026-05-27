Госдума одобрила уголовное наказание за нелегальную добычу криптовалюты

Tекст: Елизавета Шишкова

Парламентарии поддержали предложенный кабинетом министров документ, передает РИА Новости.

Новые нормы вводят наказание для лиц, не состоящих в специальных реестрах, но получающих доход свыше 3,5 млн рублей. Нарушителям грозят штрафы до 1,5 млн рублей или принудительные работы на срок до двух лет.

В случае организованной преступной деятельности или извлечения прибыли более 13 млн рублей санкции серьезно ужесточаются. Сумма взыскания может достичь 2,5 млн рублей, а срок лишения свободы – пяти лет. Документ также допускает конфискацию имущества, но позволяет избежать наказания при полном возмещении причиненного ущерба.

По данным налоговой службы, из 50 тыс. возможных участников рынка легально работают лишь 1489 субъектов. Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин назвал ситуацию системной проблемой. «По оценке «Россетей», ущерб от таких «серых» майнеров в регионах только в 2025 году составил 4,7 млрд рублей, и это больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятые», – заявил депутат.

Парламентарий добавил, что из-за теневых криптоферм регулярно горят подстанции и выходит из строя оборудование. Он подчеркнул необходимость жестко пресекать схемы, при которых издержки незаконного обогащения ложатся на плечи добросовестных соседей через растущие тарифы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России предложило ввести уголовную ответственность за нелегальную добычу криптовалют.

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект об административных штрафах за нарушение правил майнинга.

Группа «Россети» зафиксировала ущерб от незаконного использования электроэнергии на сумму более 1,3 млрд рублей.