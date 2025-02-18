Ущерб «Россетей» от «черных» майнеров в прошлом году превысил 1,3 млрд рублей

Крупнейшие «черные» майнинговые фермы обнаружены в Новосибирске и Махачкале

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Telegram-канал, группа «Россети» в 2024 году зафиксировала более 130 случаев незаконного использования электроэнергии «черными» майнерами. Они обошлись компании в более 1,3 млрд рублей. Наибольший ущерб нанесен в регионах: Северный Кавказ – свыше 600 млн рублей, Новосибирск – 400 млн рублей, Центр и Приволжье – 120 млн рублей. Материалы о нарушениях переданы в правоохранительные органы.

В результате пресечения незаконной деятельности возбуждено более 40 уголовных дел. Преступления связаны с незаконным присоединением к сетям и неучтенным потреблением электроэнергии. Нарушителям грозит реальное лишение свободы.

Майнинговые фермы помимо финансовых потерь создают потенциальную угрозу перегрузки электрических сетей. В селе Чапаевское, Карачаево-Черкессия, обнаружено около 200 систем для майнинга, которые потребили более 12 тыс. кВт ч электроэнергии, что вызвало жалобы местных жителей.

Фермы для майнинга размещаются в различных местах, включая контейнеры и подземные паркинги. В Новосибирске выявлен крупнейший случай: более 3,2 тыс. устройств, ущерб от которых составил 197 млн рублей. Владелец оборудования находится под стражей до конца следствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в десяти регионах России с 1 января вступил в силу полный запрет на майнинг криптовалют, а еще в трех регионах частично ограничили майнинг в отопительный сезон.

В Чечне планируют приравнять нелегальных майнеров к террористам из-за проблем с электроснабжением, заявил Адам Делимханов.