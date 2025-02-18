Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.0 комментариев
Ущерб «Россетей» от «черных» майнеров в прошлом году превысил 1,3 млрд рублей
Крупнейшие «черные» майнинговые фермы обнаружены в Новосибирске и Махачкале
В 2024 году ущерб группы «Россети» от незаконного майнинга превысил 1,3 млрд рублей, при этом крупнейший инцидент выявлен в Новосибирске – более 3,2 тыс. майнинг-устройств нанесли ущерб на 197 млн рублей.
Как сообщает Telegram-канал, группа «Россети» в 2024 году зафиксировала более 130 случаев незаконного использования электроэнергии «черными» майнерами. Они обошлись компании в более 1,3 млрд рублей. Наибольший ущерб нанесен в регионах: Северный Кавказ – свыше 600 млн рублей, Новосибирск – 400 млн рублей, Центр и Приволжье – 120 млн рублей. Материалы о нарушениях переданы в правоохранительные органы.
В результате пресечения незаконной деятельности возбуждено более 40 уголовных дел. Преступления связаны с незаконным присоединением к сетям и неучтенным потреблением электроэнергии. Нарушителям грозит реальное лишение свободы.
Майнинговые фермы помимо финансовых потерь создают потенциальную угрозу перегрузки электрических сетей. В селе Чапаевское, Карачаево-Черкессия, обнаружено около 200 систем для майнинга, которые потребили более 12 тыс. кВт ч электроэнергии, что вызвало жалобы местных жителей.
Фермы для майнинга размещаются в различных местах, включая контейнеры и подземные паркинги. В Новосибирске выявлен крупнейший случай: более 3,2 тыс. устройств, ущерб от которых составил 197 млн рублей. Владелец оборудования находится под стражей до конца следствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в десяти регионах России с 1 января вступил в силу полный запрет на майнинг криптовалют, а еще в трех регионах частично ограничили майнинг в отопительный сезон.
В Чечне планируют приравнять нелегальных майнеров к террористам из-за проблем с электроснабжением, заявил Адам Делимханов.