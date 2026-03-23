Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг

Tекст: Елизавета Шишкова

Министерство финансов России предлагает ужесточить ответственность за нелегальный майнинг криптовалют, вплоть до уголовной, передает ТАСС.

Законопроект на эту тему уже находится в разработке и, как ожидается, будет внесен в Государственную думу в весеннюю сессию. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в Госдуме.

Чебесков отметил, что отношение министерства к майнингу такое же, как к любой другой экономической деятельности: «Когда бизнес ведется легально и понятно, мы это приветствуем». Однако, по его словам, не все майнеры готовы официально регистрироваться и работать открыто. Сейчас лишь треть всех майнинговых мощностей вошли в реестр, что, по мнению министерства, является недостаточным показателем.

Власти рассматривают комплекс мер для стимулирования легализации этого бизнеса, включая как послабления, так и более жесткие санкции. Чебесков подчеркнул, что если предпринимательская деятельность ведется не по закону, за это должна наступать ответственность, вплоть до уголовной. Законодательная инициатива, по его словам, будет представлена уже в текущую сессию Госдумы.

