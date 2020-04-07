Как победить дефицит медицинских масок

Правительство вводит драконовские меры по борьбе с теми, кто спекулирует медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России?

Продавать маски, респираторы и перчатки теперь могут только фармацевтические компании, а цена на них не должна повышаться более чем на 10% (и не более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж). Об этом говорится во вступившем в силу постановлении правительства России. В перечень медизделий, для которых введены эти ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков и другие товары.

Кроме того, для этих медицинских изделий введен упрощенный порядок регистрации. Их можно продавать в России даже без разрешения Росздравнадзора, если такие изделия прошли регистрацию в стране-изготовителе. При этом, получить регистрационное удостоверение можно в упрощенном порядке - за три дня, отправив документы в электронной форме (вплоть до 1 января 2021 года).

Наконец, назначен единый федеральный и региональный оператор, который будет координировать оптовую торговлю медицинскими масками и другими включенными в список товарами – это корпорация «Росхимзащита», подконтрольная ГК «Ростех». Она будет координировать поставку готовой продукции от производителя до региона-потребителя напрямую заказчикам.

Зачем власти ограничили продажу населению масок, санитайзеров и перчаток только аптеками? Не приведет ли это к еще большему дефициту масок и перчаток, ставших товарами первой необходимости в условиях пандемии?

Буквально три недели назад Россия столкнулась с резким взлетом цен на маски. «Задирали цены все, кому не лень, пользуясь дефицитом. Это спровоцировало еще больший ажиотажный спрос. Люди хватали их упаковками, опасаясь, что цены вырастут еще больше. Поэтому власти решили навести здесь порядок. Направление действий правительства понятно. Проконтролировать всех продавцов нереально. Контролировать аптеки, которых достаточное количество в шаговой доступности, намного проще», - говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

При этом, проблем с продажами масок и других товаров только через аптечные сети возникнуть, по его мнению, не должно. Аптеки заинтересованы в закупке продукции, так же как и производители в их продаже. Даже если это мелкий производитель масок, то благодаря упрощенной процедуре регистрации он сможет договориться с аптечными сетями о поставках. Развозить товар в каждую аптеку это не требует, товар поставляется в распределительный складской центр.

«Продажа передана в руки профильных компаний, чтобы убрать с рынка случайных посредников, которые как раз и занимались спекуляциями. Это поможет контролировать цены в аптеках. Спекулянтов и перекупщиков больше не будет»,

- считает Коренев.

При этом, надо понимать, что речь идет исключительно о медицинских масках, но далеко каждая маска является медицинским изделием. В частности, многоразовые маски, в том числе с различными дизайнерскими принтами по 800 рублей и выше за штуку, таковыми не являются. Это, как правило, гигиенические маски, которые по-прежнему могут продаваться где угодно и по какой угодно цене. Постановление правительства об ограничении торговли на них не распространяется.

Учредитель ряда новгородских швейных предприятия ГК «Верста» Виталий Иванов указывает на проблему с производством гигиенических масок. «Для производства продукции легкой промышленности, к которой относятся такие маски, требуется лишь добровольная сертификация.

В нашей стране в этой сфере нет контроля. Каждый выживает как может в кризис, но не стоит забывать о социальной ответственности, чтобы не навредить.

На фоне паники некоторые поставщики дезинформируют и обманывают людей. Многоразовые маски могут стать злейшими врагами. Маски, которые не имеют мембранную ткань, необходимо кипятить и обрабатывать паром, так как внутри них формируется патогенная микрофлора», - говорит Иванов.

Одна из его компаний, которой нет и двух лет, занимается производством мембранной outdoor-одежды. Оценив свои возможности, компания начала выпускать многоразовые высокотехнологичные маски из мембраной ткани. Мембранная ткань, которая используется для выпуска outdoor-одежды, была слегка модифицирована и производится в Великобритании. Но сборка самой трехслойной маски происходит на новгородском предприятии.

«Маска состоит из трех слоев толщиной не более миллиметра: верхний слой – синтетическая ткань, средний слой – мембранная ткань, которая не пропускает молекулы вируса, так как размер поры этой пленки меньше размера молекулы вируса, и третий слой – защитная сетка, которая защищает мембрану», - рассказывает Иванов. Эту маску достаточно протереть с двух сторон любым санитайзером в конце рабочего дня (если не трогать маску руками в течение дня).

Из-за резкого спада основного производства спортивной одежды на предприятии есть большой запас этой мембранной ткани. Сегодня на предприятии выпускают 20 тыс. таких масок в сутки, но при необходимости могут увеличить производство до 60 тыс. масок. Одна маска стоит 700 рублей в розницу, но учитывая, что она многоразовая, то при ежедневном использовании пяти масок в течении 10 часов маска окупается за неделю, а для корпоративных клиентов – за два дня, говорит Иванов. Основной покупатель - именно корпоративные клиенты. «Но буквально сегодня мы стали разговаривать с крупными оптовыми компаниями, которые хотели бы распространять наши маски в рознице», - говорит Иванов.

Любопытно, что когда только началось распространение вируса, администрация Новгородской области поставила перед этим предприятием задачу быстро запустить в производство именно медицинские одноразовые маски.

«Сначала мы начали сборку одноразовых нетканных защитных масок из полуфабрикатов. Но быстро отказались от этой истории, потому что столкнулись с колоссальными спекуляциями на этом рынке. Цены на сырье росли не по дням, а по часам.

Люди скрывали договоренности, не хотели подписывать никаких контрактов, а когда дело дошло до терминологии «за наличку», мы сказали «спасибо, но хватит», - рассказывает Иванов.

Власти надеются, что решить вопрос со спекулянтами в оптовом и розничном звене помогут как раз введеные новые ограничения. Но справится с дефицитом медицинских масок - сложнее. В обычное время медицинские маски нужны были, как правило, только медперсоналу. Спросом у простых граждан они не пользовались, поэтому в аптеках они часто просто пылились и стоили сущие копейки – два-три рубля за штуку. Как говорит источник на рынке, сейчас в опте в среднем одноразовая медицинская маска стоит 30 рублей. В подмосковных аптеках еще до постановления правительства, если повезет, можно было купить медицинские одноразовые маски по 45 рублей за штуку. При этом отпускалось они не более 10 штук в одни руки. Сейчас такие маски можно найти в онлайн-продаже, они привезены, как указывается, из-за рубежа и стоят больше 100 рублей за штуку.

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В России работало три крупных предприятия, которые изготавливали 900 тыс. штук медицинских масок в сутки. С учетом более мелких предприятий в России производилось 1,2 млн масок в сутки. Такие данные приводил в середине февраля министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Благодаря введению дополнительных рабочих смен производство было увеличено до 1,6 млн штук в стуки, сообщил Мантуров 7 апреля на совещании у президента. А к 20 апреля, по его словам, выпуск увеличится до 2,1 млн марлевых масок в сутки. Кроме того, Россия закупила у Китая 51 млн масок, которые направили в регионы. Еще 21 млн масок из Шанхая должен поступить в скором времени. «Помимо этого все практически регионы за счет привлечения микро- и малых предприятий из разного вида нетканых материалов вышли на объем производства, мы сами, честно говоря, даже не предполагали - почти 2,4 млн единиц в сутки», - добавил господин Мантуров.

С дефицитом масок столкнулась не только Россия. Эта проблема приобрела глобальный характер. В США местные производители могут выпускать не больше 50 млн масок в месяц, тогда как спрос составляет 300 млн. Дональду Трампу пришлось призвать американцев вместо масок использовать шарфы или самим шить средства индивидуальной защиты.

Желающие получить сверхприбыль на этой неожиданной золотой жиле нашлиcь в каждой стране мира. В Италии цены на маски поднялись с нескольких евроцентов до 5-6 евро в конце февраля, а потом до 10 и даже 15-20 евро за штуку. Удорожание на тысячи процентов. В Германии спекулянты продают маски класса FFP3 по 40 евро за штуку, а стоимость обычных медицинских масок выросла в пять раз.

Россия борется со спекулянтами еще не так жестко, как это принято за границей. В Японии, например, три недели назад приняли закон, по которому за спекуляцию масками грозит тюрьма на 1 год или штраф в 10 тыс. долларов. А простые французы вообще не могут купить медицинские маски. Во Франции, где могут производить в неделю в четыре раза меньше необходимого, реквизировали все запасы масок. Их продают только медперсоналу или по рецепту заболевшим.

Источник на рынке, имеющий отношения к производству медицинских товаров, назвал свой рецепт решения проблемы дефицита масок. По его мнению, это сделать не так-то и сложно. По его словам, стране необходимо порядка 21 млн одноразовых масок в день по нормативной статистике. «Автоматический станок, который производит эти одноразовые маски, выпускает 200 тыс. единиц в сутки. Соответственно закупка 100 тыс. таких станков полностью решили бы проблему суточного употребления этих масок», - говорит собеседник газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, такие станки можно приобрести в Китае, правда, теперь по завышенной цене. Если до пандемии один такой станок стоил 3 млн рублей, то сейчас уже 9 млн рублей с учетом расторможки и доставки. «То есть 900 млн рублей решило бы проблему с масками. И эти вложения отбились бы. Никто не остался бы в минусе. И маски продавались бы по нормальной цене. А если бы был излишек, то можно было бы активно продавать эти маски за границу», - считает участник рынка.

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